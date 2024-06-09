Приглашаем вас отправиться на прогулку вдоль стен и башен легендарной псковской фортификации.
Вы осмотрите снаружи древние сооружения комплекса, узнаете о знаменитых сражениях, разберётесь в особенностях его архитектуры и раскроете секреты совершенства средневековой цитадели. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Вы осмотрите снаружи древние сооружения комплекса, узнаете о знаменитых сражениях, разберётесь в особенностях его архитектуры и раскроете секреты совершенства средневековой цитадели. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание аудиогида
Что вас ожидает
- Башня Святых ворот, или Рыбницкая башня. Вы узнаете историю строительства крепости и представите, какую роль она когда-то играла в жизни псковичей.
- Башня Кутекорма. Вы услышите о происхождении её названия и выясните, почему в открытом честном бою Псковскую крепость так и не смогли захватить вплоть до начала 18 века.
- Плоская башня. Также вы увидите древнейшую башню на территории комплекса и с вершины мыса оцените вид на слияние рек Великой и Псковы.
- Покровская башня. Что за истории хранит удивительное сооружение, вырубленное прямо в скале? Стены окольного города расскажут о множестве осад и штурмов, которые они выдержали во время таких знаковых событий, как Ливонская война при Иване Грозном и Северная война при Петре I.
- Варлаамовская башня. Завершится аудиопрогулка на набережной реки Великой, в точке, где открывается панорама всей Псковской крепости и сказочный вид на Псковский кремль и Троицкий собор. Здесь вы сможете сделать памятные фотографии.
Организационные детали
- Маршрут достаточно протяжённый, поэтому рекомендуем воспользоваться велосипедом или самокатом. Вы сможете взять их в аренду на стартовой точке у первой линии крепостных стен.
- Заходить на территорию кремля не обязательно, маршрут проходит по набережным реки Великой и реки Псковы.
- Дополнительные расходы: по желанию посещение территории кремля, 100-200 руб. с человека.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|590 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Милицейской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Пскове
Провёл экскурсии для 7492 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
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