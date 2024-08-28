Власьевская башня – экскурсии в Пскове

Найдено 3 экскурсии в категории «Власьевская башня» в Пскове, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Псковский Кремль снаружи и изнутри
Пешая
77 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Псковский Кремль: историческое путешествие снаружи и изнутри
Погрузитесь в многовековую историю Пскова, исследуя Довмонтов город, Троицкий собор и наслаждаясь видами с крепостных стен
Начало: Площадь Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 000 за всё до 10 чел.
Псков художников
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Псков художников
Увидеть главные локации города на картинах маститых творцов и вживую
Начало: У кремля
Завтра в 10:00
5 окт в 10:00
4 550 за всё до 15 чел.
Псковская крепость: аудиоэкскурсия по набережной вокруг кремля
Пешая
2.5 часа
Аудиогид
Псковская крепость: аудиоэкскурсия по набережной вокруг кремля
Познакомиться с историей одной из самых мощных и неприступных цитаделей Европы 16 века
Начало: На Милицейской улице
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    28 августа 2024
    Псковский Кремль снаружи и изнутри
    Экскурсия понравилась. Павел рассказал большое количество интересных фактов, совершенно новых для нас. Чувствуется хорошее историческое образование, а не поверхностные экскурсионные шаблоны. Информация хорошо структурирована и понятна. Рекомендую.
  • В
    Виталий
    24 августа 2024
    Псковский Кремль снаружи и изнутри
    Экскурсия была интересная. Рассказ Павла был легким, доступным, не лишенный толики юмора. По мимо знаний истории Пскоаа, надо отметить академические знания истории России. Спасибо за прекрасно проведенную экскурсию.
  • Ю
    Юлия
    20 июля 2024
    Псковский Кремль снаружи и изнутри
    Это была наша первая экскурсия в Пскове. Мы решили, что изначально правильно будет ознакомиться с информацией о городе, начав с
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    Кремля. Экскурсия с Павлом была насыщена интересными фактами и рассказами. Павел - профессионал своего дела, историк по образованию, человек, любящий свой город и свое дело. Вместо 1,5 часов Павел провел с нами 2 часа. В конце экскурсии дополнительно мы получили список документальных исторических фильмов и книг про Псков. Всегда после поездки хочется, чтобы путешествие подкреплялось каким-то дополнительным материалом о местах, где бывали мы. Спасибо, Павел, за предоставленный материал! На экскурсии было не скучно: Павел с легким юмором превращал факты в увлекательную историю. С нами были дети 11 и 14 лет. Они охотно и долго слушали, не смотря на обилие исторических рассказов о Пскове и людях, связанных с ним. Рекомендую всем экскурсию, кто любит историю и кто хочет общаться с профессионалами - историками, а не любителями-экскурсоводами.

    Это была наша первая экскурсия в Пскове. Мы решили, что изначально правильно будет ознакомиться с информациейЭто была наша первая экскурсия в Пскове. Мы решили, что изначально правильно будет ознакомиться с информациейЭто была наша первая экскурсия в Пскове. Мы решили, что изначально правильно будет ознакомиться с информациейЭто была наша первая экскурсия в Пскове. Мы решили, что изначально правильно будет ознакомиться с информацией

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Власьевская башня»

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  2. Самое главное
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  4. Кремль
  5. Набережная
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в октябре 2024
Сейчас в Пскове в категории "Власьевская башня" можно забронировать 3 экскурсии от 590 до 4 550. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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