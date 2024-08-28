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Кремля. Экскурсия с Павлом была насыщена интересными фактами и рассказами. Павел - профессионал своего дела, историк по образованию, человек, любящий свой город и свое дело. Вместо 1,5 часов Павел провел с нами 2 часа. В конце экскурсии дополнительно мы получили список документальных исторических фильмов и книг про Псков. Всегда после поездки хочется, чтобы путешествие подкреплялось каким-то дополнительным материалом о местах, где бывали мы. Спасибо, Павел, за предоставленный материал! На экскурсии было не скучно: Павел с легким юмором превращал факты в увлекательную историю. С нами были дети 11 и 14 лет. Они охотно и долго слушали, не смотря на обилие исторических рассказов о Пскове и людях, связанных с ним. Рекомендую всем экскурсию, кто любит историю и кто хочет общаться с профессионалами - историками, а не любителями-экскурсоводами.