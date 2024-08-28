1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Псковский Кремль: историческое путешествие снаружи и изнутри
Погрузитесь в многовековую историю Пскова, исследуя Довмонтов город, Троицкий собор и наслаждаясь видами с крепостных стен
Начало: Площадь Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Псков художников
Увидеть главные локации города на картинах маститых творцов и вживую
Начало: У кремля
Завтра в 10:00
5 окт в 10:00
4 550₽ за всё до 15 чел.
2.5 часа
Аудиогид
Псковская крепость: аудиоэкскурсия по набережной вокруг кремля
Познакомиться с историей одной из самых мощных и неприступных цитаделей Европы 16 века
Начало: На Милицейской улице
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина28 августа 2024Экскурсия понравилась. Павел рассказал большое количество интересных фактов, совершенно новых для нас. Чувствуется хорошее историческое образование, а не поверхностные экскурсионные шаблоны. Информация хорошо структурирована и понятна. Рекомендую.
- ВВиталий24 августа 2024Экскурсия была интересная. Рассказ Павла был легким, доступным, не лишенный толики юмора. По мимо знаний истории Пскоаа, надо отметить академические знания истории России. Спасибо за прекрасно проведенную экскурсию.
- ЮЮлия20 июля 2024Это была наша первая экскурсия в Пскове. Мы решили, что изначально правильно будет ознакомиться с информацией о городе, начав с
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Власьевская башня»
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