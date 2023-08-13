Историческое и культурное наследие ПсковаПсков — уникальный город. Дело не только в том, что целых 10 псковских церквей в 2019 году были внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Псков — это город, стоявший всегда на рубеже обороны русских земель, поэтому здесь находилась одна из самых мощных крепостей, и главное — она сохранилась. Если в других городах, например, в Смоленске или Великом Новгороде мы можем увидеть только или остатки крепостных стен, или укреплённый центр (детинец в Великом Новгороде), то Псков сохранил и то, и другое!

Мы приглашаем вас на прогулку по удивительному городу с совершенной средневековой архитектурой. По единственному русскому городу, который сохранил планировку XV века. За время нашей экскурсии мы посетим Кром – сердце Псковской крепости, осмотрим множество сохранившихся башен. С разных сторон на всем нашем пути на нас будут смотреть древние стены городских укреплений и древние церкви, внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пскову приходилось очень много воевать: на западе — с Ливонией, на юге — с Великим княжеством Литовским, на севере и востоке — с новгородцами и шведами. И это при том, что в конце 15 века псковскую землю населяло всего 150 тысяч человек против 600 тысяч в соседней Новгородской земле и 4,5 миллионов в Великом Княжестве Литовском. Несмотря на численное меньшинство, псковичи были превосходными воинами и защитниками, а псковскую крепость никогда никто не смог взять штурмом. Даже опытный полководец польский король Стефан Баторий ушел из Пскова ни с чем. Штурм Пскова войсками Батория в 1581 году — одна из ярчайших страниц истории города, и мы подробно об этом поговорим.

Во время экскурсии мы рассмотрим оборонительные укрепления уникального Псковского Крома, который вошел в десятку символов России. Мы узнаем, что такое перси, захаб, слухи. Разберемся с псковской топонимией и узнаем, почему псковские храмы и башни крепости имеют такие необычные названия. Церковь Николы со Усохи, башня Кутекрома, Гремячая, Плоская — что же все это означает?

А начнем мы нашу экскурсию в том месте, где и зародился Псков, его духовность, а затем и духовность всей России.

Давайте начинать!

Важная информация:• Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке. Как только вы будите на месте старта, открывайте сайт turest.in на своих телефонах и следуйте инструкции, которую дал вам менеджер.