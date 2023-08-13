Псковская экскурсия: Познакомьтесь с историей непобежденной крепости России
Приглашаем вас на экскурсию с виртуальным гидом, который в игровой форме покажет самые интересные места города Пскова. Мы приглашаем вас на прогулку по удивительному городу с совершенной средневековой архитектурой. По единственному русскому городу, который сохранил планировку XV века.
За время нашей экскурсии мы посетим Кром — сердце Псковской крепости, осмотрим множество сохранившихся башен.
С разных сторон на всем нашем пути на нас будут смотреть древние стены городских укреплений и древние церкви, внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
За время нашей экскурсии мы посетим Кром — сердце Псковской крепости, осмотрим множество сохранившихся башен.
С разных сторон на всем нашем пути на нас будут смотреть древние стены городских укреплений и древние церкви, внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Псковский кром (кремль)
- Окольный город
- Покровская башня
- Поганкины палаты
- Мирожский монастырь
- Памятник княгине Ольге
- Ольгинский крест и Ольгинский мост
- Церковь Успения с Пароменья, Церковь Николы со Усохи, Церковь Василия на горке, Церковь Покрова и Рождества от Пролома
- Троицкий собор
- Довмонтов город
- Приказная палата и другие
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Историческое и культурное наследие ПсковаПсков — уникальный город. Дело не только в том, что целых 10 псковских церквей в 2019 году были внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Псков — это город, стоявший всегда на рубеже обороны русских земель, поэтому здесь находилась одна из самых мощных крепостей, и главное — она сохранилась. Если в других городах, например, в Смоленске или Великом Новгороде мы можем увидеть только или остатки крепостных стен, или укреплённый центр (детинец в Великом Новгороде), то Псков сохранил и то, и другое!
Мы приглашаем вас на прогулку по удивительному городу с совершенной средневековой архитектурой. По единственному русскому городу, который сохранил планировку XV века. За время нашей экскурсии мы посетим Кром – сердце Псковской крепости, осмотрим множество сохранившихся башен. С разных сторон на всем нашем пути на нас будут смотреть древние стены городских укреплений и древние церкви, внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Пскову приходилось очень много воевать: на западе — с Ливонией, на юге — с Великим княжеством Литовским, на севере и востоке — с новгородцами и шведами. И это при том, что в конце 15 века псковскую землю населяло всего 150 тысяч человек против 600 тысяч в соседней Новгородской земле и 4,5 миллионов в Великом Княжестве Литовском. Несмотря на численное меньшинство, псковичи были превосходными воинами и защитниками, а псковскую крепость никогда никто не смог взять штурмом. Даже опытный полководец польский король Стефан Баторий ушел из Пскова ни с чем. Штурм Пскова войсками Батория в 1581 году — одна из ярчайших страниц истории города, и мы подробно об этом поговорим.
Во время экскурсии мы рассмотрим оборонительные укрепления уникального Псковского Крома, который вошел в десятку символов России. Мы узнаем, что такое перси, захаб, слухи. Разберемся с псковской топонимией и узнаем, почему псковские храмы и башни крепости имеют такие необычные названия. Церковь Николы со Усохи, башня Кутекрома, Гремячая, Плоская — что же все это означает?
А начнем мы нашу экскурсию в том месте, где и зародился Псков, его духовность, а затем и духовность всей России.
Давайте начинать!
Важная информация:• Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке. Как только вы будите на месте старта, открывайте сайт turest.in на своих телефонах и следуйте инструкции, которую дал вам менеджер.
- Вы можете начать и делать перерывы в любое время для дальнейшего изучения местности, отдыха или перекуса.
- Для прохождения маршрута необходимо подключение к интернету, рекомендуем зарядить телефон или взять с собой power bank.
- Вам предстоит пройти 18 точек. Длина маршрута около 4,5 км. Примерное время прохождения — 120 минут.
- С 1 марта 2023 года вход на территорию Псковского кремля составляет 100 рублей с человека. В стоимость билета включено посещение прясел крепостных стен. Билет в кремль приобретается отдельно.
- Территория Псковского кремля открыта для посещения с 8:00 до 20:00 ежедневно, поэтому рекомендуем проходить экскурсию в это время.
Ежедневно в любое время
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Бессрочный доступ к материалам экскурсии
- Что не входит
- Билеты в музеи
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ольгин крестЗавершение: Мирожский монастырь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в любое времяЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Итак
- Мы поздравляем счастливых обладателей вот-вот начинающегося приключения под названием «Псков – непобежденная крепость России». Вы как раз успели к отправлению. Прыгайте в вагон
- Наш исторический поезд отправляется прямо сейчас!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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