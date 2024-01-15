Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Вы побываете в Пскове, Печорах и Изборске, мы остановимся в городе Остров и погуляем по заповедным местам Пушкинских Гор. Вы познакомитесь с псковской школой зодчества, увидите старинные храмы и крепости.
Услышите подробности жизни Александра Сергеевича и его предков, побываете в танцевальном зале, который помнит балы времён поэта. Полюбуетесь живописными видами и насладитесь царящей здесь атмосферой спокойствия.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|23 600 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Для посещения Троицкого собора и Псково-Печерского монастыря желательно иметь юбки и головные уборы. При посещении Славянских ключей можно взять пустую посуду для святой воды. Для кормления лебедей в Изборске с собой можно взять хлеб.
Проживание. В гостинице «Барселона» 3*, размещение 2-местное. В высокий сезон возможна замена на другие отели 3-4* с изменением стоимости тура.
Питание. В стоимость входят завтраки в отеле, обед во 2-й и 3-й дни. Остальное питание — за доплату.
Программа тура по дням
Экскурсия по Пскову, дополнительная программа, свободное время
Встречаемся на ж. -д. вокзале под часами и вывеской «Псков» на углу здания и отправляемся на автобусно-пешеходную экскурсию по городу.
Посетим его визитную карточку и точку отсчета его истории — белокаменный Псковский кремль на скалистом мысе при впадении реки Псковы в Великую. Вы узнаете, почему псковичи называют его кромом и что такое Довмонтов город. Побываете в Троицком кафедральном соборе, который в народе именуют «Домом Святой Троицы», посмотрите на изумительный иконостас. Пройдёмся вдоль набережной и полюбуемся живописными видами.
Вы познакомитесь с псковской школой зодчества, увидите старинные храмы и Ольгинскую часовню, по преданию, построенную после того, как княгиня увидела чудесное знамение. Мы расскажем вам о воинских подвигах Пскова, который издревле стоял на границе и защищал нашу страну. Посетим Покровский угол, где псковичи отстояли нападение польского короля Батория. Осмотрим монумент «Ледовое побоище», и вы узнаете, какой наказ оставил Александр Невский псковичам.
После обеда в кафе желающие могут присоединиться к дополнительным экскурсиям.
1. В Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (обязательна предварительная запись), где сохранились фрески 12-го века.
2. На псковскую пивоварню с дегустацией более 10 сортов крафтового пива.
В 16:00 вы разместитесь в гостинице, и у вас останется свободное время на отдых или самостоятельную прогулку (мы порекомендуем места для посещения).
Усадьбы Пушкинских Гор и мосты города Остров
После завтрака, в 9:00, выезжаем в историко-культурный
заповедник Пушкинские Горы в 120 км от Пскова. Пройдёмся по родовому имению Ганнибалов-Пушкиных в Михайловском, где вы подробно познакомитесь с жизнью предков писателя. Вы услышите истории из жизни семьи и стихотворения поэта, в уютном домике Арины Родионовны узнаете о её непростой судьбе. Увидите кабинет, где коротал время Александр Сергеевич. Вам расскажут, какой распорядок дня был у классика, как развлекался он в деревенской глуши и как ухаживал за соседскими барышнями. Прогуляемся по извилистым дорожкам старинного парка с вековыми елями и могучими дубами и насладимся царящей здесь атмосферой спокойствия. В Святогорском монастыре посетим могилу писателя.
После обеда на турбазе отправимся в соседнюю усадьбу «Тригорское», к той самой семье Осиповых-Вульф, которая стала прототипом Лариных в романе «Евгений Онегин». Дом-музей хранит память о жильцах, обширную библиотеку из словарей и научных книг, а танцевальный зал помнит балы времён Пушкина. Вы увидите живописный парк с солнечными часами, древним дубом и банькой, где проходили поэтические вечера. И, конечно, не пройдем мимо скамьи Онегина с завораживающим видом на реку Сороть.
Если останется время заглянем в город Остров, чтобы увидеть его главную достопримечательность — цепные мосты, возведённые по указу Николая I и недавно отреставрированные. Затем вернёмся в Псков. Свободное время.
Псково-Печерский монастырь, экскурсия по Изборску
Позавтракав, отправляемся знакомиться с историей и развитием русского оборонного зодчества. Вы побываете в действующем Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 16-го века в 60 км от Пскова. Узнаете, как возводилась крепость вокруг святыни, какие старцы в ней жили и какие творились чудеса.
После обеда едем в Изборск. Вы увидите крепость 14-го века на Жеравьей горе, прогуляемся к святым источникам «Славянским ключам». Вы узнаете тонкости строительства крепости, желающие поднимутся на боевые башни и спустятся к тайному ходу к воде, чтобы посмотреть и на место, куда в 862-м году прибыл легендарный Трувор. На Городищенском озере покормим лебедей, которые живут на нём круглый год.
В 17:30 — отправление в Псков, в 18:00 — прибытие на железнодорожный вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Обслуживание в группе
- Услуги гида и экскурсоводов, экскурсии по программе
- Проживание
- Входные билеты во все музеи и платные объекты
- Завтраки в отеле, обед во 2-й и 3-й дни
- Транспортное обслуживание на автобусе туристического класса
- Скидка для детей до 14 лет - 500 руб
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Пскова и обратно
- Посещение дополнительных музеев
- Завтрак и обед в 1-й день, ужины
- Экскурсия в Спасо-Преображенский собор - 700 руб
- Экскурсия на пивоварню с дегустацией - 1800 руб
- Доплата за одноместное размещение (при необходимости) - 3500 руб
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Она была в полном восторге от высоко эрудированных гидов, наполненном интересными местами маршрута и безупречной организацией!
Все было продумано и сделано на высоком уровне!
Работа экскурсоводов достойна наивысшей оценки. Большое спасибо всей команде.
Удачи и процветания.
Спасибо за Ваш отзыв. Позвольте, я прокомментирую ситуацию со своей стороны.
1. Вы заказали завтрак, от которого решили отказаться накануне в 21.30, когда уже заказ был оформлен и сформирован и отменить его в нерабочее время возможности не было. Вы им воспользовались, но оплачен с Вашей стороны он не был.
2. Вы не сообщили заранее, что у вас в отеле запланирован ранний заезд (уточню, что бронировали Вы его самостоятельно) и Вы дали согласие, что присоединяйтесь к нам сразу после поезда на завтрак и экскурсию. Но высказали претензию в наш адрес по поводу организационных моментов и что Вы не можете воспользоваться ранним заездом. Но тур групповой и правила едины для всех. После завтрака начинается экскурсия. Если Вам хотелось индивидуального подхода и обслуживания, то рекомендуем заказывать индивидуальное туристическое обслуживание с удобным временем выезда для Вас. Так как в группе мы работаем по групповому расписанию единому для всех.
3. По поводу другого организатора: у нас в городе есть практика, где несколько фирм объединяются в один автобус по маршруту и везут туристов. Для путешественников нет никакой разницы, кто курирует маршрут и в какой день, главное, что все четко и все состоялось.
4. Программа была выполнена точно, как заявлена на сайте: Вы посетили Псков, Пушкинские Горы и Печоры-Изборск. Вы посетили все основные значимые объекты, заявленные в программе.
5. По маршруту Вы воспользовались всеми услугами. В любом случае спасибо за обратную связь!