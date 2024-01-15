Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Авторский тур в Пскове

Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин

3.7
3 отзыва
Едем в край лесов и озёр с удивительной историей, ведущей начало от периода Древней Руси.

Вы побываете в Пскове, Печорах и Изборске, мы остановимся в городе Остров и погуляем по заповедным местам Пушкинских Гор. Вы познакомитесь с псковской школой зодчества, увидите старинные храмы и крепости.

Услышите подробности жизни Александра Сергеевича и его предков, побываете в танцевальном зале, который помнит балы времён поэта. Полюбуетесь живописными видами и насладитесь царящей здесь атмосферой спокойствия.
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Ближайшие даты:
9
мая
10
мая
24
мая
7
июн
14
июн
21
июн
25
июн
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет23 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.
Для посещения Троицкого собора и Псково-Печерского монастыря желательно иметь юбки и головные уборы. При посещении Славянских ключей можно взять пустую посуду для святой воды. Для кормления лебедей в Изборске с собой можно взять хлеб.

Проживание. В гостинице «Барселона» 3*, размещение 2-местное. В высокий сезон возможна замена на другие отели 3-4* с изменением стоимости тура.

Питание. В стоимость входят завтраки в отеле, обед во 2-й и 3-й дни. Остальное питание — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Пскову, дополнительная программа, свободное время

Встречаемся на ж. -д. вокзале под часами и вывеской «Псков» на углу здания и отправляемся на автобусно-пешеходную экскурсию по городу.

Посетим его визитную карточку и точку отсчета его истории — белокаменный Псковский кремль на скалистом мысе при впадении реки Псковы в Великую. Вы узнаете, почему псковичи называют его кромом и что такое Довмонтов город. Побываете в Троицком кафедральном соборе, который в народе именуют «Домом Святой Троицы», посмотрите на изумительный иконостас. Пройдёмся вдоль набережной и полюбуемся живописными видами.

Вы познакомитесь с псковской школой зодчества, увидите старинные храмы и Ольгинскую часовню, по преданию, построенную после того, как княгиня увидела чудесное знамение. Мы расскажем вам о воинских подвигах Пскова, который издревле стоял на границе и защищал нашу страну. Посетим Покровский угол, где псковичи отстояли нападение польского короля Батория. Осмотрим монумент «Ледовое побоище», и вы узнаете, какой наказ оставил Александр Невский псковичам.

После обеда в кафе желающие могут присоединиться к дополнительным экскурсиям.
1. В Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (обязательна предварительная запись), где сохранились фрески 12-го века.
2. На псковскую пивоварню с дегустацией более 10 сортов крафтового пива.

В 16:00 вы разместитесь в гостинице, и у вас останется свободное время на отдых или самостоятельную прогулку (мы порекомендуем места для посещения).

Экскурсия по Пскову, дополнительная программа, свободное времяЭкскурсия по Пскову, дополнительная программа, свободное времяЭкскурсия по Пскову, дополнительная программа, свободное времяЭкскурсия по Пскову, дополнительная программа, свободное времяЭкскурсия по Пскову, дополнительная программа, свободное времяЭкскурсия по Пскову, дополнительная программа, свободное времяЭкскурсия по Пскову, дополнительная программа, свободное времяЭкскурсия по Пскову, дополнительная программа, свободное время
2 день

Усадьбы Пушкинских Гор и мосты города Остров

После завтрака, в 9:00, выезжаем в историко-культурный
заповедник Пушкинские Горы в 120 км от Пскова. Пройдёмся по родовому имению Ганнибалов-Пушкиных в Михайловском, где вы подробно познакомитесь с жизнью предков писателя. Вы услышите истории из жизни семьи и стихотворения поэта, в уютном домике Арины Родионовны узнаете о её непростой судьбе. Увидите кабинет, где коротал время Александр Сергеевич. Вам расскажут, какой распорядок дня был у классика, как развлекался он в деревенской глуши и как ухаживал за соседскими барышнями. Прогуляемся по извилистым дорожкам старинного парка с вековыми елями и могучими дубами и насладимся царящей здесь атмосферой спокойствия. В Святогорском монастыре посетим могилу писателя.

После обеда на турбазе отправимся в соседнюю усадьбу «Тригорское», к той самой семье Осиповых-Вульф, которая стала прототипом Лариных в романе «Евгений Онегин». Дом-музей хранит память о жильцах, обширную библиотеку из словарей и научных книг, а танцевальный зал помнит балы времён Пушкина. Вы увидите живописный парк с солнечными часами, древним дубом и банькой, где проходили поэтические вечера. И, конечно, не пройдем мимо скамьи Онегина с завораживающим видом на реку Сороть.

Если останется время заглянем в город Остров, чтобы увидеть его главную достопримечательность — цепные мосты, возведённые по указу Николая I и недавно отреставрированные. Затем вернёмся в Псков. Свободное время.

Усадьбы Пушкинских Гор и мосты города ОстровУсадьбы Пушкинских Гор и мосты города ОстровУсадьбы Пушкинских Гор и мосты города ОстровУсадьбы Пушкинских Гор и мосты города Остров
3 день

Псково-Печерский монастырь, экскурсия по Изборску

Позавтракав, отправляемся знакомиться с историей и развитием русского оборонного зодчества. Вы побываете в действующем Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 16-го века в 60 км от Пскова. Узнаете, как возводилась крепость вокруг святыни, какие старцы в ней жили и какие творились чудеса.

После обеда едем в Изборск. Вы увидите крепость 14-го века на Жеравьей горе, прогуляемся к святым источникам «Славянским ключам». Вы узнаете тонкости строительства крепости, желающие поднимутся на боевые башни и спустятся к тайному ходу к воде, чтобы посмотреть и на место, куда в 862-м году прибыл легендарный Трувор. На Городищенском озере покормим лебедей, которые живут на нём круглый год.

В 17:30 — отправление в Псков, в 18:00 — прибытие на железнодорожный вокзал.

Псково-Печерский монастырь, экскурсия по ИзборскуПсково-Печерский монастырь, экскурсия по ИзборскуПсково-Печерский монастырь, экскурсия по ИзборскуПсково-Печерский монастырь, экскурсия по Изборску

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Обслуживание в группе
  • Услуги гида и экскурсоводов, экскурсии по программе
  • Проживание
  • Входные билеты во все музеи и платные объекты
  • Завтраки в отеле, обед во 2-й и 3-й дни
  • Транспортное обслуживание на автобусе туристического класса
  • Скидка для детей до 14 лет - 500 руб
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Пскова и обратно
  • Посещение дополнительных музеев
  • Завтрак и обед в 1-й день, ужины
  • Экскурсия в Спасо-Преображенский собор - 700 руб
  • Экскурсия на пивоварню с дегустацией - 1800 руб
  • Доплата за одноместное размещение (при необходимости) - 3500 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из Москвы на поезде № 10, в 10:25 встреча прибывших из Санкт-Петербурга на «Ласточке»
Завершение: Псков, ж. - д. вокзал, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
Лидия
15 янв 2024
Спасибо огромное, что помогли сделать настоящий подарок маме!
Она была в полном восторге от высоко эрудированных гидов, наполненном интересными местами маршрута и безупречной организацией!
Все было продумано и сделано на высоком уровне!
А
8 ноя 2023
Самые наилучшие впечатления от мероприятия. Отличная организация встречи, питания, проживания, проезда на маршруты.
Работа экскурсоводов достойна наивысшей оценки. Большое спасибо всей команде.
Удачи и процветания.
Елена
17 сен 2023
Оставить отзыв по поводу данного тура не представляется возможным, потому что у нас был другой тур. Организатор без согласования присоединил нас к группе другого организатора. На чем его функции и закончились. Невнимательное отношение к туристам и формальный подход к своим обязанностям - вот, что характеризует данного организатора. При таких обстоятельствах не можем рекомендовать данного организатора другим туристам.
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена.
Спасибо за Ваш отзыв. Позвольте, я прокомментирую ситуацию со своей стороны.
1. Вы заказали завтрак, от которого решили отказаться накануне в 21.30, когда уже заказ был оформлен и сформирован и отменить его в нерабочее время возможности не было. Вы им воспользовались, но оплачен с Вашей стороны он не был.
2. Вы не сообщили заранее, что у вас в отеле запланирован ранний заезд (уточню, что бронировали Вы его самостоятельно) и Вы дали согласие, что присоединяйтесь к нам сразу после поезда на завтрак и экскурсию. Но высказали претензию в наш адрес по поводу организационных моментов и что Вы не можете воспользоваться ранним заездом. Но тур групповой и правила едины для всех. После завтрака начинается экскурсия. Если Вам хотелось индивидуального подхода и обслуживания, то рекомендуем заказывать индивидуальное туристическое обслуживание с удобным временем выезда для Вас. Так как в группе мы работаем по групповому расписанию единому для всех.
3. По поводу другого организатора: у нас в городе есть практика, где несколько фирм объединяются в один автобус по маршруту и везут туристов. Для путешественников нет никакой разницы, кто курирует маршрут и в какой день, главное, что все четко и все состоялось.
4. Программа была выполнена точно, как заявлена на сайте: Вы посетили Псков, Пушкинские Горы и Печоры-Изборск. Вы посетили все основные значимые объекты, заявленные в программе.
5. По маршруту Вы воспользовались всеми услугами. В любом случае спасибо за обратную связь!

Тур входит в следующие категории Пскова

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеГорыПрирода и пейзажиАктивный отдыхОбзорныеПечорыВыездныеМихайловскоеПопулярные местаПушкинские ГорыИзборскПсково-Печерский монастырьСвятые местаПсковский КремльВсе туры3-дневные турыУсадьба ТригорскоеСвятогорский монастырьКремль

Похожие туры из Пскова

Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
г. Псков
17 мая
24 мая
31 мая
7 июня
от 32 930 за человека
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
г. Псков
10 мая
от 29 460 за человека
Майские праздники в Пскове
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Майские праздники в Пскове
г. Псков
3 мая
10 мая
от 12 660 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Пскове
Все туры из Пскова
All Airlines
ХорошоТам