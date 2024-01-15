Встречаемся на ж. -д. вокзале под часами и вывеской «Псков» на углу здания и отправляемся на автобусно-пешеходную экскурсию по городу.

Посетим его визитную карточку и точку отсчета его истории — белокаменный Псковский кремль на скалистом мысе при впадении реки Псковы в Великую. Вы узнаете, почему псковичи называют его кромом и что такое Довмонтов город. Побываете в Троицком кафедральном соборе, который в народе именуют «Домом Святой Троицы», посмотрите на изумительный иконостас. Пройдёмся вдоль набережной и полюбуемся живописными видами.

Вы познакомитесь с псковской школой зодчества, увидите старинные храмы и Ольгинскую часовню, по преданию, построенную после того, как княгиня увидела чудесное знамение. Мы расскажем вам о воинских подвигах Пскова, который издревле стоял на границе и защищал нашу страну. Посетим Покровский угол, где псковичи отстояли нападение польского короля Батория. Осмотрим монумент «Ледовое побоище», и вы узнаете, какой наказ оставил Александр Невский псковичам.

После обеда в кафе желающие могут присоединиться к дополнительным экскурсиям.

1. В Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (обязательна предварительная запись), где сохранились фрески 12-го века.

2. На псковскую пивоварню с дегустацией более 10 сортов крафтового пива.

В 16:00 вы разместитесь в гостинице, и у вас останется свободное время на отдых или самостоятельную прогулку (мы порекомендуем места для посещения).