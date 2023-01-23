Что вас ожидает: Экскурсия по Пскову Ольгинскую часовню, где перед вами откроется хрестоматийный вид Псковского Крома и, ставшая уже знаменитой, надпись: «Россия начинается здесь». Собор Рождества Иоанна Предтечи — один из первых каменных соборов Пскова, и единственный храм в городе, построенный по новгородским традициям.

Памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха, место откуда открывается панорамный вид на б

Ольшую часть города, и где почувствуете себя совсем крохотным вблизи величественных фигур князя Александра Невского и его дружины. Рождества Богородицы Снетогорский монастырь — родоначальник псковской архитектурной школы. Покровский угол — место славной победы псковичей над польским королем Стефаном Баторием. На протяжении всего маршрута вы будете видеть храмы совершенно особой псковской школы архитектуры. Узнаете, как же это строить «по-псковски», что такое «поребрик-бегунок-поребрик», и почему псковичи любили звонницы, а не колокольни. Три памятника (Княгине Ольге, Двум капитанам, Скобарю) и три совершенно разные истории ждут вас. Мы покажем вам постройки гражданской архитектуры, отражающей жизнь губернского, дореволюционного Пскова. Города, который был практически уничтожен в годы ВОВ. Кремль и Троицкий собор — самое сердце Пскова. Крепость, которой по своей мощности практически нет равных. Вы прогуляетесь среди старинных стен и башен, узнаете загадки Довмонтова города и послушаете рассказы о небывалой силе и храбрости псковских князей, познакомитесь с величественным Троицким собором и его сокровищами: чудотворными иконами и уникальным семиярусным иконостасом. Варлаамовский угол – часть крепостных сооружений Окольного города Пскова, фрагмент пятого кольца крепостных стен, который был отреставрирован в 2019 году. Именно здесь псковичи отразили осаду шведского короля Густава Адольфа в 1615 году и именно отсюда открывается великолепный вид на слияние рек Псковы и Великой Гражданская архитектура губернского периода – мы покажем вам постройки гражданской архитектуры, отражающей жизнь губернского, дореволюционного Пскова. Города, который был практически уничтожен в годы ВОВ. Финский парк и Гремячая башня – любимый парк для прогулок и отдыха у местных жителей, на противоположном берегу которого возвышается таинственная Гремячая башня, о которой сложено множество легенд и преданий. Экскурсия в Пушкинские Горы Вы побываете на отчей земле поэта, где Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем. Мы посетим «поэта дом опальный» в Михайловском, последнее пристанище великого русского гения — его могилу у стен Успенской церкви Святогорского монастыря, а также, усадьбу ближайших друзей Александра Сергеевича, семьи Осиповых-Вульф — «дом Лариных» в Тригорском. Экскурсия в Изборск и Печоры В 30 километрах от Пскова, расположилась деревня Старый Изборск. В Средние века Изборск был крупным городом, через который проходили торговые пути, и входил в 10 древнейших городов Руси (первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом). В 20 километрах от Изборска, на самой границе России, находится жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба идет беспрестанно, он действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. Но наш монастырь это не только святая обитель, но и крепость, которая воевала от времен Ивана Грозного и до времен Петра I. Остров – древний русский город Впервые упоминаемый в летописи в 1341 году. Из-за пограничного положения этому городу суждено было стать форпостом на юге Псковской республики и много лет сдерживать натиск Ливонского ордена, а в XX веке так же яростно сопротивляться нашествию фашистских захватчиков, ведь в 30-е годы прошлого века рядом с Островом пролегла «Линия Сталина», состоящая из ДОТов с противотанковыми и противопехотными препятствиями, траншеями и землянками. Сегодня это музейный комплекс с мемориальным воинским захоронением, где помимо фортификационных сооружений можно увидеть коллекцию раритетной военной техники. Главной достопримечательностью и символом города являются уникальные цепные мосты через реку Великую, построенные в 1853 году. Кроме этого, во время экскурсии по городу мы с вами увидим церковь Николая Чудотворца – старейшее в Острове каменное здание, памятник Клавдии Назаровой, посетим городской краеведческий музей. Важная информация: Порядок оплаты группового сборного тура: после оформления документов (подтверждение бронирования и договор на оказание услуг) платёж делится на 2 части: 50% Вы оплачиваете в течение недели с момента бронирования, остаток по сумме - за неделю до заезда на тур.