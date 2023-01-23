Культурное наследие Пскова: экскурсия по гражданской архитектуре
На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову вы ближе познакомитесь с городом и его богатой историей. Посетите основные достопримечательности.
Вы побываете на отчей земле поэта в Пушкинских Горах, где Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем. Посетите Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь и древний русский город.
Вы побываете на отчей земле поэта в Пушкинских Горах, где Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем. Посетите Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь и древний русский город.
Ближайшие даты:
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый. Цена за человека в 2х местном номере
|23 400 ₽
|Взрослый. Одноместный номер
|28 200 ₽
|Пенсионный. Цена за человека в 2х местном номере
|22 950 ₽
|Пенсионный. Одноместный номер
|27 750 ₽
|Детский (5-14 лет). Цена за человека в 2х местном номере
|22 550 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Псковский Кремль
- Троицкий собор
- Довмонтов город
- Ольгинская часовня
- Собор Рождества Иоанна Предтечи
- Памятник Александру Невскому и его дружине на горе Соколиха
- Памятник княгине Ольге
- Памятник Скобарю
- Памятник Двум капитанам
- Церковь Василия Великого на Горке
- Церковь Николы со Усохи
- Снетогорский монастырь
- Покровская башня
- Варлаамовский угол
- Церковь Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома
- Парк Куопио
- Башни Псковского Кремля: Высокая и Плоская
- Храм Богоявления с Запсковья
- Имение Пушкина - Михайловское
- Свято-Успенский Святогорский монастырь
- Усадьба Тригорское
- Изборская Крепость
- Словенские ключи
- Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
- Музейный комплекс «Линия Сталина»
- Цепные мосты через реку Великая
- Историко-краеведческий музей г. Остров
- Церковь Николая Чудотворца
- Памятник Клавдии Назаровой
Описание
Что вас ожидает: Экскурсия по Пскову Ольгинскую часовню, где перед вами откроется хрестоматийный вид Псковского Крома и, ставшая уже знаменитой, надпись: «Россия начинается здесь». Собор Рождества Иоанна Предтечи — один из первых каменных соборов Пскова, и единственный храм в городе, построенный по новгородским традициям.
Памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха, место откуда открывается панорамный вид на б
Ольшую часть города, и где почувствуете себя совсем крохотным вблизи величественных фигур князя Александра Невского и его дружины. Рождества Богородицы Снетогорский монастырь — родоначальник псковской архитектурной школы. Покровский угол — место славной победы псковичей над польским королем Стефаном Баторием. На протяжении всего маршрута вы будете видеть храмы совершенно особой псковской школы архитектуры. Узнаете, как же это строить «по-псковски», что такое «поребрик-бегунок-поребрик», и почему псковичи любили звонницы, а не колокольни. Три памятника (Княгине Ольге, Двум капитанам, Скобарю) и три совершенно разные истории ждут вас. Мы покажем вам постройки гражданской архитектуры, отражающей жизнь губернского, дореволюционного Пскова. Города, который был практически уничтожен в годы ВОВ. Кремль и Троицкий собор — самое сердце Пскова. Крепость, которой по своей мощности практически нет равных. Вы прогуляетесь среди старинных стен и башен, узнаете загадки Довмонтова города и послушаете рассказы о небывалой силе и храбрости псковских князей, познакомитесь с величественным Троицким собором и его сокровищами: чудотворными иконами и уникальным семиярусным иконостасом. Варлаамовский угол – часть крепостных сооружений Окольного города Пскова, фрагмент пятого кольца крепостных стен, который был отреставрирован в 2019 году. Именно здесь псковичи отразили осаду шведского короля Густава Адольфа в 1615 году и именно отсюда открывается великолепный вид на слияние рек Псковы и Великой Гражданская архитектура губернского периода – мы покажем вам постройки гражданской архитектуры, отражающей жизнь губернского, дореволюционного Пскова. Города, который был практически уничтожен в годы ВОВ. Финский парк и Гремячая башня – любимый парк для прогулок и отдыха у местных жителей, на противоположном берегу которого возвышается таинственная Гремячая башня, о которой сложено множество легенд и преданий. Экскурсия в Пушкинские Горы Вы побываете на отчей земле поэта, где Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем. Мы посетим «поэта дом опальный» в Михайловском, последнее пристанище великого русского гения — его могилу у стен Успенской церкви Святогорского монастыря, а также, усадьбу ближайших друзей Александра Сергеевича, семьи Осиповых-Вульф — «дом Лариных» в Тригорском. Экскурсия в Изборск и Печоры В 30 километрах от Пскова, расположилась деревня Старый Изборск. В Средние века Изборск был крупным городом, через который проходили торговые пути, и входил в 10 древнейших городов Руси (первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом). В 20 километрах от Изборска, на самой границе России, находится жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба идет беспрестанно, он действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. Но наш монастырь это не только святая обитель, но и крепость, которая воевала от времен Ивана Грозного и до времен Петра I. Остров – древний русский город Впервые упоминаемый в летописи в 1341 году. Из-за пограничного положения этому городу суждено было стать форпостом на юге Псковской республики и много лет сдерживать натиск Ливонского ордена, а в XX веке так же яростно сопротивляться нашествию фашистских захватчиков, ведь в 30-е годы прошлого века рядом с Островом пролегла «Линия Сталина», состоящая из ДОТов с противотанковыми и противопехотными препятствиями, траншеями и землянками. Сегодня это музейный комплекс с мемориальным воинским захоронением, где помимо фортификационных сооружений можно увидеть коллекцию раритетной военной техники. Главной достопримечательностью и символом города являются уникальные цепные мосты через реку Великую, построенные в 1853 году. Кроме этого, во время экскурсии по городу мы с вами увидим церковь Николая Чудотворца – старейшее в Острове каменное здание, памятник Клавдии Назаровой, посетим городской краеведческий музей. Важная информация: Порядок оплаты группового сборного тура: после оформления документов (подтверждение бронирования и договор на оказание услуг) платёж делится на 2 части: 50% Вы оплачиваете в течение недели с момента бронирования, остаток по сумме - за неделю до заезда на тур.
Еженедельно по понедельникам и вторникам
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Псковский Кремль
- Троицкий собор
- Довмонтов город
- Ольгинская часовня
- Собор Рождества Иоанна Предтечи
- Памятник Александру Невскому и его дружине на горе Соколиха
- Памятник княгине Ольге
- Памятник Скобарю
- Памятник Двум капитанам
- Церковь Василия Великого на Горке
- Церковь Николы со Усохи
- Снетогорский монастырь
- Покровская башня
- Варлаамовский угол
- Церковь Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома
- Парк Куопио
- Башни Псковского Кремля: Высокая и Плоская
- Храм Богоявления с Запсковья
- Имение Пушкина - Михайловское
- Свято-Успенский Святогорский монастырь
- Усадьба Тригорское
- Изборская Крепость
- Словенские ключи
- Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
- Музейный комплекс «Линия Сталина»
- Цепные мосты через реку Великая
- Историко-краеведческий музей г. Остров
- Церковь Николая Чудотворца
- Памятник Клавдии Назаровой
Что включено
- Встреча и проводы на ж/д вокзале
- Размещение в отеле (3 ночи, отель / «Арль/»)
- Расширенная автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову
- Экскурсия в Изборск и Печоры
- -экскурсия в Пушкинские горы
- Экскурсия на Талабские острова
- Входные билеты на платные объекты
- Пакет питания: 4 завтрака + 4 обеда, (для туров из Санкт Петербурга 3 завтрака + 4 обеда)
- Трансферы по программе
Что не входит в цену
- Ж/д билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно по понедельникам и вторникам
Экскурсия длится около 3.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 180 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игнатова
23 янв 2023
Очень все понравилось! Программа, организация - все безупречно, огромное спасибо!!!
Тур входит в следующие категории Пскова
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