На прогулке по Екатерининскому парку я раскрою для вас личность Екатерины II и её замыслы. Вы увидите Камеронову галерею, Английский сад, памятники и павильоны. Услышите истории о питомцах императрицы, её сподвижниках и архитектурных идеях. И почувствуете себя героем путешествия по императорской России.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Мы изучим все уголки парка, созданного по замыслу Екатерины II:

Камеронову галерею и Холодную ванну

Английский сад и его замысловатые композиции

Чесменскую колонну, Кагульский обелиск и Башню-руину

Египетскую пирамиду, Турецкий каскад и Китайскую Скрипучую беседку

Орловские ворота и памятник Ланскому

Вы узнаете об элементах парка, которые до наших дней не дошли — Розовом поле, Турецком киоске и других. А также услышите о мечтах Екатерины, которые так и не были воплощены.

Я раскрою для вас:

распорядок дня императрицы и её философские и эстетические увлечения

подробности государственные дела и яркие сподвижники

яркие черты питомцев и любимцев Екатерины II

биографию архитекторов — Камерона, Кваренги, Ринальди, Фельтена, Нееловых

Все эти детали помогают лучше понять Царское Село и представить себе эпоху 18 века — славную, противоречивую и вдохновляющую.

Организационные детали