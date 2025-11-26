На прогулке по Екатерининскому парку я раскрою для вас личность Екатерины II и её замыслы. Вы увидите Камеронову галерею, Английский сад, памятники и павильоны. Услышите истории о питомцах императрицы, её сподвижниках и архитектурных идеях. И почувствуете себя героем путешествия по императорской России.
Описание экскурсии
Мы изучим все уголки парка, созданного по замыслу Екатерины II:
- Камеронову галерею и Холодную ванну
- Английский сад и его замысловатые композиции
- Чесменскую колонну, Кагульский обелиск и Башню-руину
- Египетскую пирамиду, Турецкий каскад и Китайскую Скрипучую беседку
- Орловские ворота и памятник Ланскому
Вы узнаете об элементах парка, которые до наших дней не дошли — Розовом поле, Турецком киоске и других. А также услышите о мечтах Екатерины, которые так и не были воплощены.
Я раскрою для вас:
- распорядок дня императрицы и её философские и эстетические увлечения
- подробности государственные дела и яркие сподвижники
- яркие черты питомцев и любимцев Екатерины II
- биографию архитекторов — Камерона, Кваренги, Ринальди, Фельтена, Нееловых
Все эти детали помогают лучше понять Царское Село и представить себе эпоху 18 века — славную, противоречивую и вдохновляющую.
Организационные детали
- Старт экскурсии в Царском Селе, до которого вам нужно будет добраться самостоятельно. Если хотите посетить Екатерининский дворец с экскурсией от местного гида, я помогу состыковать расписание
- Билеты в Екатерининский парк оплачиваются дополнительно
- Посещение Камероновой галереи, Висячего сада, Концертного зала, Башни-руины зависит от графика их работы и погодных условий
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Екатерининского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Пушкине
Провела экскурсии для 3715 туристов
Экскурсовод с 2009 года, работала во дворцах Пушкина и Павловска, живу в Царском Селе, люблю эти места и работаю гидом. Около 9000 взрослых и подрастающих туристов побывали на моих экскурсиях. И каждому я стремлюсь рассказать историю города так, чтобы Пушкин и Павловск стали ему родными. Из моря информации выбираю то, что удивит, вдохновит и запомнится именно вам.
