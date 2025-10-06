Индивидуальная
до 5 чел.
Царское село: дворцы, парки и судьбы императоров
Пройти по парадным залам, увидеть Янтарную комнату и услышать истории о жизни царей и прошлом страны
24 окт в 14:00
26 окт в 11:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Царское Село и Павловск: барокко и классицизм
Проследить эволюцию русской архитектуры и садово-паркового искусства 18 века
Завтра в 10:00
24 окт в 10:00
11 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Царское Село и Екатерина II
Изучить Екатерининский парк и лучше понять его создательницу
Начало: У Екатерининского дворца
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 октября 2025Рекомендую экскурсовода Светлану Павловну! Ездили на экскурсию в Царское Село в Екатерининский дворец. Экскурсия понравилась
- ММарина25 сентября 2025Прекрасный интеллектуальный рассказ об истории Царского Села, его обитателях, архитектуре.
Доброжелательно, интеллегентно, тактично. Лучшие рекомендации и успехов Светлане.
Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Искусство и музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пушкине
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пушкине
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Пушкину в октябре 2025
Сейчас в Пушкине в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 11 700. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Пушкине на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 2 ⭐ отзыва, цены от 7000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь