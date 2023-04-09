Индивидуальная экскурсия по Бермамыту в Пятигорске
Ближайшие даты:
18
апр
апр
19
апр
апр
20
апр
апр
21
апр
апр
22
апр
апр
23
апр
апр
24
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Альпийские луга
- Эльбрус
- Кавказский хребет
- Малый Бермамыт
- Большой Бермамыт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы посетите красивейшие место, часть скалистого хребта Большого Кавказа, откуда открывается великолепный вид на самую высокую вершину в России и Европе Эльбрус и Кавказский хребет. По пути на плато вы возможно увидите местную живность и полюбуетесь на красивейшие локации Бермамыта: смотровой мостик, амфитеатр, Скалы монахи, скала арфа. Дополнительные маршуты: гришкина балка, эшкакон, медовые водопады.
Каждый день в 7.00 и 13.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Обед
- Дополнительные маршруты
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 7.00 и 13.00Экскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска
Индивидуальные
На весь день
Плато Бермамыт
Популярные места
Похожие туры из Пятигорска
Мини-группа
Семён
Плато Бермамыт днём, на рассвете или на закате: поездка в мини-группе
Без спешки полюбоваться фантастической природой, сделать фото и посетить смотровые точки по пути
у места вашего проживания
9 апр
10 апр
18 апр
20 апр
3 500₽ за человека
Индивидуальная
Андрей
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Побывать на лучшей смотровой площадке Кавказа и встретиться с великаном Эльбрусом
10 апр
11 апр
12 апр
13 апр
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Валентин
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Покориться красоте гор и открыть местные легенды, обычаи народа и особенности природы
Где удобно
12 апр
24 апр
25 апр
27 апр
13 000₽ за всё до 2 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии