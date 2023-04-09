Бермамыт дневная прогулка по коньёну

Индивидуальная экскурсия по Бермамыту в Пятигорске

Описание
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Ответы на вопросы
Бермамыт дневная прогулка по коньёну
Бермамыт дневная прогулка по коньёну
Бермамыт дневная прогулка по коньёну
Бермамыт дневная прогулка по коньёну
Бермамыт дневная прогулка по коньёну
Бермамыт дневная прогулка по коньёну
Бермамыт дневная прогулка по коньёну
Ближайшие даты:
18
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даты

Что вас ожидает:

  • Альпийские луга
  • Эльбрус
  • Кавказский хребет
  • Малый Бермамыт
  • Большой Бермамыт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы посетите красивейшие место, часть скалистого хребта Большого Кавказа, откуда открывается великолепный вид на самую высокую вершину в России и Европе Эльбрус и Кавказский хребет. По пути на плато вы возможно увидите местную живность и полюбуетесь на красивейшие локации Бермамыта: смотровой мостик, амфитеатр, Скалы монахи, скала арфа. Дополнительные маршуты: гришкина балка, эшкакон, медовые водопады.

Каждый день в 7.00 и 13.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
  • Дополнительные маршруты
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 7.00 и 13.00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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