Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Ориентировочное расписание экскурсии
13:20 — стартуем из Пятигорска в Кабардино-Балкарию 15:00 — остановка в Чегемском ущелье. 2 часа на прогулку, водопады, перекус 17:00 — едем к комплексу «Гедуко» 18:00–19:00 — купание в источниках 20:00 — возвращение в Пятигорск
Чегемские водопады, или Су-Аузу
Отличие Чегемского ущелья от других в том, что дорога идёт почти по его дну, а теснина очень узкая. Здесь, в окружении отвесных стен высотой 300 м, с разных уровней низвергаются Чегемские водопады. Они прекрасны в любое время года, зимой эффектно замерзают. При желании вы подниметесь на смотровую площадку, а также отведаете блюда национальной кухни: жау-баур, шорпу, балкарские хычины (лепёшки с разными начинками), форель или же шашлык из мяса чёрного барашка. Гид покажет вам Серебряный источник, где вы сможете набрать чистейшую воду, а также место, где снимался танец шамана из фильма «Земля Санникова». Вы услышите старые легенды и рассказы о местном быте, культуре.
Термы Гедуко
Вас ждут контрастные бассейны, гидромассаж, горка и бассейн для детей. Хлоридно-натриевые воды источника обладают противовоспалительным, обезболивающим эффектом, усиливают кровоснабжение органов и тканей. Это настоящее «подземное лекарство» от заболеваний опорно-двигательного аппарата, сосудов и центральной нервной системы. Даже если вас ничего не беспокоит, расслабиться в тёплой водичке будет приятно!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле
При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении для детей
Дополнительные расходы
Обед в кафе
Смотровая площадка — 50 руб. /чел.
Билеты в комплекс «Гедуко»: 250 руб. — обычный билет, дети дошкольного возраста и инвалиды 1 и 2 группы — бесплатно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у главного входа в парк «Цветник»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Пятигорске
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Сергей. Наше агентство развивает и продвигает туризм в Северо-Кавказском Федеральном округе. Мы гордимся тем, что предлагаем широкий выбор разнообразных услуг по нашему региону, тщательно подбираем программы и следим за качеством обслуживания.