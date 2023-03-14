Кабардино-Балкария — край ущелий, горных вершин и ледников. Именно здесь рождаются реки и водопады. Для того чтобы их увидеть, необязательно ехать высоко в горы: достаточно побывать в Чегемском ущелье. Что мы и сделаем: в узкой теснине полюбуемся скалами и каскадами из водопадов. Вторая часть нашей программы — термальный комплекс Гедуко, где вы отдохнёте душой и телом.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Ориентировочное расписание экскурсии

13:20 — стартуем из Пятигорска в Кабардино-Балкарию

15:00 — остановка в Чегемском ущелье. 2 часа на прогулку, водопады, перекус

17:00 — едем к комплексу «Гедуко»

18:00–19:00 — купание в источниках

20:00 — возвращение в Пятигорск

Чегемские водопады, или Су-Аузу

Отличие Чегемского ущелья от других в том, что дорога идёт почти по его дну, а теснина очень узкая. Здесь, в окружении отвесных стен высотой 300 м, с разных уровней низвергаются Чегемские водопады. Они прекрасны в любое время года, зимой эффектно замерзают. При желании вы подниметесь на смотровую площадку, а также отведаете блюда национальной кухни: жау-баур, шорпу, балкарские хычины (лепёшки с разными начинками), форель или же шашлык из мяса чёрного барашка. Гид покажет вам Серебряный источник, где вы сможете набрать чистейшую воду, а также место, где снимался танец шамана из фильма «Земля Санникова». Вы услышите старые легенды и рассказы о местном быте, культуре.

Термы Гедуко

Вас ждут контрастные бассейны, гидромассаж, горка и бассейн для детей. Хлоридно-натриевые воды источника обладают противовоспалительным, обезболивающим эффектом, усиливают кровоснабжение органов и тканей. Это настоящее «подземное лекарство» от заболеваний опорно-двигательного аппарата, сосудов и центральной нервной системы. Даже если вас ничего не беспокоит, расслабиться в тёплой водичке будет приятно!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле

При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении для детей

Дополнительные расходы