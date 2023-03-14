Чегемские водопады и термы Гедуко

Отправиться в Кабардино-Балкарию за видами и расслаблением в источниках

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Кабардино-Балкария — край ущелий, горных вершин и ледников. Именно здесь рождаются реки и водопады.

Для того чтобы их увидеть, необязательно ехать высоко в горы: достаточно побывать в Чегемском ущелье. Что мы и сделаем: в узкой теснине полюбуемся скалами и каскадами из водопадов. Вторая часть нашей программы — термальный комплекс Гедуко, где вы отдохнёте душой и телом.
Чегемские водопады и термы Гедуко
Чегемские водопады и термы Гедуко
Чегемские водопады и термы Гедуко
Чегемские водопады и термы Гедуко
Чегемские водопады и термы Гедуко
Чегемские водопады и термы Гедуко
Чегемские водопады и термы Гедуко
Чегемские водопады и термы Гедуко
Чегемские водопады и термы Гедуко
Чегемские водопады и термы Гедуко
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Описание

Ориентировочное расписание экскурсии

13:20 — стартуем из Пятигорска в Кабардино-Балкарию
15:00 — остановка в Чегемском ущелье. 2 часа на прогулку, водопады, перекус
17:00 — едем к комплексу «Гедуко»
18:00–19:00 — купание в источниках
20:00 — возвращение в Пятигорск

Чегемские водопады, или Су-Аузу

Отличие Чегемского ущелья от других в том, что дорога идёт почти по его дну, а теснина очень узкая. Здесь, в окружении отвесных стен высотой 300 м, с разных уровней низвергаются Чегемские водопады. Они прекрасны в любое время года, зимой эффектно замерзают. При желании вы подниметесь на смотровую площадку, а также отведаете блюда национальной кухни: жау-баур, шорпу, балкарские хычины (лепёшки с разными начинками), форель или же шашлык из мяса чёрного барашка. Гид покажет вам Серебряный источник, где вы сможете набрать чистейшую воду, а также место, где снимался танец шамана из фильма «Земля Санникова». Вы услышите старые легенды и рассказы о местном быте, культуре.

Термы Гедуко

Вас ждут контрастные бассейны, гидромассаж, горка и бассейн для детей. Хлоридно-натриевые воды источника обладают противовоспалительным, обезболивающим эффектом, усиливают кровоснабжение органов и тканей. Это настоящее «подземное лекарство» от заболеваний опорно-двигательного аппарата, сосудов и центральной нервной системы. Даже если вас ничего не беспокоит, расслабиться в тёплой водичке будет приятно!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле
  • При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении для детей

Дополнительные расходы

  • Обед в кафе
  • Смотровая площадка — 50 руб. /чел.
  • Билеты в комплекс «Гедуко»: 250 руб. — обычный билет, дети дошкольного возраста и инвалиды 1 и 2 группы — бесплатно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у главного входа в парк «Цветник»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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