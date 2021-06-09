Описание экскурсии
Дигорское ущелье - загадка и жемчужина Кавказа! Горная Дигория – самый дальний уголок Северной Осетии-Алании. Это территория национального заповедника. Дикая и величественная природа: ледники, водопады и леса. Нам предстоит посетить множество интересных мест, среди них: Каньон Ахсинта и "Чёртов мост" Река Урух, протекающая в узкой теснине на 70-метровой глубине породила множество легенд, основанных на исторических событиях. Это врата к горной Дигории, которые на протяжении веков служили защитой местным жителям - дигорцам от постоянных вражеских набегов. Фотографии с моста получаются незабываемые! Памятник Уастырджи На крылатом коне он вылетает прямо из скалы! Здесь наш гид поведает вам об уникальной религии, культуре и традициях осетин и их предков - алан. Поверьте, нигде в мире нет ничего подобного, только в республике Северная Осетия-Алания! Водопады Три сестры Невероятной красоты место! До водопадов ведёт тропинка через лес. Прогулка к ним займёт не более получаса и не доставит трудностей ни детям ни пожилым людям. Зато вид, открывающийся на водопады… будто сама природа организовала эту галерею искусств под открытым небом! Водопад Галдоридон Водопад состоит из пяти ступеней и падает с высоты 35 метров. Мощный поток воды выбил в черных сланцах обширную чашу. А дорога к водопаду, проходящая в Хареском ущелье на территории национального парка «Алания» познакомит вас с необычными арт-объектами, гармонично вписанными в природные ландшафты! Замок-фрегат Замок-фрегат в селе Ханаз – удивительное средневековое сооружение на высоте 2000 м, по форме напоминающее корабль. Второго такого замка нет на всем Кавказе и по своему архитектурному стилю он схож с классическими европейскими цитаделями. Как гласит легенда: построил замок богатый и жестокий человек по имени Ман-сау. Он воровал детей соплеменников и продавал их туркам. Но муки совести не давали ему покоя. Тогда он в память об украденных им детях построил замок в форме фрегата. Именно на таких кораблях турки увозили "живой товар". Традиционный осетинский обед Это отдельное гастрономическое путешествие! В домашней обстановке "семейного" кафе вы отведаете вкуснейшие осетинские блюда, приготовленные по старинным рецептам из натуральных сельских продуктов. И, в том числе, конечно же главное блюдо, гордость осетин, без которого не проходит ни одно осетинское застолье - осетинский пирог (с мясом/сыром/зеленью/картошкой/тыквой/фруктовым вареньем). Поверьте, это что-то невероятное, пальчики оближешь!:
Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне/внедорожнике • Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в личном сообщении) • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован.
Ежедневно с 7.00 - 8.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дигорское ущелье
- Каньон Ахсинта и «Чёртов мост»
- Памятник Уастырджи
- Водопады Три сестры
- Водопад Галдоридон
- Замок-фрегат
Что включено
- Индивидуальный тур
- Все перемещения по маршруту на комфортном минивэне/внедорожнике
- Сопровождение профессиональным гидом-водителем на всём маршруте
Что не входит в цену
- Еда и напитки оплачиваются отдельно (≈ 450р/чел). Также рекомендуем взять перекус и воду с собой.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7.00 - 8.00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Выражаю благодарность M&M's tour за то. что они были нашими гидами по всему Кавказу! Высочайший уровень организации! С ними весело и море приключений. Рекомендую!
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М
Спасибо@mandms.tours за сказку!!! Природа, горы, люди… я в полном восторге! Побывав хоть раз, захочется вернуться снова! ⛰️ ⛺😍
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