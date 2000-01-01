Дигорское ущелье: путешествие в один из самых красивых районов Кавказа

Дигорское ущелье

5
1 отзыв
Дигорское ущелье: путешествие в один из самых красивых районов Кавказа
Дигорское ущелье: путешествие в один из самых красивых районов Кавказа
Дигорское ущелье: путешествие в один из самых красивых районов Кавказа
Дигорское ущелье: путешествие в один из самых красивых районов Кавказа
Дигорское ущелье: путешествие в один из самых красивых районов Кавказа
Дигорское ущелье: путешествие в один из самых красивых районов Кавказа
Дигорское ущелье: путешествие в один из самых красивых районов Кавказа
Дигорское ущелье: путешествие в один из самых красивых районов Кавказа

Что вы увидите 🤩

  • Дигорское ущелье
  • Каньон Ахсинта и "Чёртов мост"
  • Памятник Уастырджи
  • Водопады Три сестры
  • Водопад Галдоридон
  • Замок-фрегат
Дигорское ущелье - загадка и жемчужина Кавказа!
Горная Дигория – самый дальний уголок Северной Осетии-Алании. Это территория национального заповедника.
Дикая и величественная природа: ледники, водопады и леса.

Нам предстоит посетить множество интересных мест, среди них:

    Каньон Ахсинта и "Чёртов мост"
    Река Урух, протекающая в узкой теснине на 70-метровой глубине породила множество легенд, основанных на исторических событиях. Это врата к горной Дигории, которые на протяжении веков служили защитой местным жителям - дигорцам от постоянных вражеских набегов.
    Фотографии с моста получаются незабываемые!
    Памятник Уастырджи
    На крылатом коне он вылетает прямо из скалы! Здесь наш гид поведает вам об уникальной религии, культуре и традициях осетин и их предков - алан. Поверьте, нигде в мире нет ничего подобного, только в республике Северная Осетия-Алания!
    Водопады Три сестры
    Невероятной красоты место! До водопадов ведёт тропинка через лес. Прогулка к ним займёт не более получаса и не доставит трудностей ни детям ни пожилым людям. Зато вид, открывающийся на водопады… будто сама природа организовала эту галерею искусств под открытым небом!
    Водопад Галдоридон
    Водопад состоит из пяти ступеней и падает с высоты 35 метров. Мощный поток воды выбил в черных сланцах обширную чашу. А дорога к водопаду, проходящая в Хареском ущелье на территории национального парка «Алания» познакомит вас с необычными арт-объектами, гармонично вписанными в природные ландшафты!
    Замок-фрегат
    Замок-фрегат в селе Ханаз – удивительное средневековое сооружение на высоте 2000 м, по форме напоминающее корабль. Второго такого замка нет на всем Кавказе и по своему архитектурному стилю он схож с классическими европейскими цитаделями. Как гласит легенда: построил замок богатый и жестокий человек по имени Ман-сау. Он воровал детей соплеменников и продавал их туркам. Но муки совести не давали ему покоя. Тогда он в память об украденных им детях построил замок в форме фрегата. Именно на таких кораблях турки увозили "живой товар".
    Традиционный осетинский обед
    Это отдельное гастрономическое путешествие! В домашней обстановке "семейного" кафе вы отведаете вкуснейшие осетинские блюда, приготовленные по старинным рецептам из натуральных сельских продуктов. И, в том числе, конечно же главное блюдо, гордость осетин, без которого не проходит ни одно осетинское застолье - осетинский пирог (с мясом/сыром/зеленью/картошкой/тыквой/фруктовым вареньем). Поверьте, это что-то невероятное, пальчики оближешь!
    • Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
    • Можем организовать конную прогулку (подробности уточняйте в сообщении гиду)
    • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
     Что входит
    • Индивидуальный тур
    • Все перемещения по маршруту на комфортном полноприводном минивэне/внедорожнике с кондиционером
    • Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
     Что не входит
    • Еда и напитки оплачиваются отдельно (≈ 300р/чел). Также вы можете взять перекус с собой.
    Начало
    🚩 Начало: от Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
    🏁 Место завершения: к Вашему отелю
    Время проведения: Ежедневно с 07.00 до 09.00
    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    Михаил
    Михаил
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