Что вас ожидает? перевал Гум-Баши (Кум-Баши) Первой точкой нашего путешествия станет перевал Гум-Баши или же Кум-Баши (с карач. -балк. “песчаная голова”), с которого ранним утром открывается прекрасный и не очень привычный вид (с западной части) на Эльбрус и Кавказский хребет. Сырные пещеры Спускаясь с перевала Гум-Баши мы сможем остановиться у Сырных пещер, которые получили своё название из-за некого сходства с головкой сыра в классическом представлении: известняковая скала подвергалась многолетней ветряной эрозии, из-за чего имеет вид, похожий на изрешечённую отверстиями головку сыра. озеро Кара-Кёль Проезжая близ селения Теберда мы сможем остановиться у настоящего горного озера, расположенного рядом с дорогой. В летнее время оно отлично отражает солнце, так что вы сможете запечатлеть чистую водную гладь на фоне горных зелёных хребтов. посёлок Домбай В соединении трёх ущелий – Алибекского, Аманауз и Домбай-Ёльген, располагается знаменитый посёлок Домбай (с карач. -балк. “зубр”), который иногда называют “швейцарскими Альпами” из-за некоторого внешнего сходства. Именно Домбай привлекает множество туристов круглый год. Некоторые приезжают посмотреть на красоту снежных пиков и альпийских лугов (в летнее время), а другие приезжают сюда просто покататься на лыжах или сноуборде. река Уллу-Муруджу На обратном пути мы посетим знаменитую реку Уллу-Муруджу (с карач. -балк. “большая река”), которая славится своей чистотой воды и мистическим видом, особенно вкупе с окружающим реку тёмным лесом. Фотографии реки всегда получаются красивыми и как будто написанными рукой человека на холсте. Шоанинский храм Не доезжая до Карачаевска, в селе имени Коста Хетагурова стоит древний храм, расположенный на отроге горы Шоана. Отсюда и название храма – Шоанинский. Примерная дата основания храма – X век, что делает его одним из старейших храмов на Северном Кавказе. Преимущества выбора поездки с нами:

Поездки проводятся в сопровождении профессионалов с многолетним опытом и спокойным стилем езды по горным дорогам, так как поездка в первую очередь должна быть комфортной для вас.

Поездки в маленьких группах (мини-группах) до 6-8 участников, поэтому мы уделим внимание каждому участнику нашего маленького путешествия.

Останавливаемся только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней.

В отличие от автобусных поездок, никто никого не торопит (выделяем достаточное количество времени для осмотра той или иной локации, а также всегда отталкиваемся от мнения всех участников экскурсии), а программа представлена в расширенном варианте с возможностью замены локаций по вашему желанию. Не будет никаких ненужных остановок на местных рынках, как это делают в автобусных турах.

Сможем остановиться, к примеру, для фотосессии или по вашему желанию в любом понравившемся вам месте по пути следования.

Комфортный маленький транспорт: внедорожники и минивэны. Без спешки доезжаем до точки назначения раньше автобусов, поэтому мы не попадаем в большие очереди в кафе/на канатные дороги/на локациях.

Заберём вас от вашего места проживания в Пятигорске и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования. Важная информация: Преимущества выбора поездки с нами:.

Заберём вас от вашего места проживания в Пятигорске и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования. Важная информация: Преимущества выбора поездки с нами:.

• Заберём вас от вашего места проживания в Пятигорске и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования. Важная информация: Преимущества выбора поездки с нами: