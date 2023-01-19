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Домбай, Сырные пещеры и Уллу-Муруджу из Пятигорска

Групповая экскурсия в мини-группе: посетите Шоанинский храм и Теберду
Домбай — сказочный уголок Западного Кавказа, напоминающий Альпы. Он окружён величественными снежными пиками и густыми лесами.

Во время поездки мы посетим древний храм, загадочную реку Уллу-Муруджу и сам посёлок Домбай, а также прокатимся на канатной дороге.
5
53 отзыва
Домбай, Сырные пещеры и Уллу-Муруджу из Пятигорска
Домбай, Сырные пещеры и Уллу-Муруджу из Пятигорска
Домбай, Сырные пещеры и Уллу-Муруджу из Пятигорска

Описание экскурсии

Что вас ожидает? перевал Гум-Баши (Кум-Баши) Первой точкой нашего путешествия станет перевал Гум-Баши или же Кум-Баши (с карач. -балк. “песчаная голова”), с которого ранним утром открывается прекрасный и не очень привычный вид (с западной части) на Эльбрус и Кавказский хребет. Сырные пещеры Спускаясь с перевала Гум-Баши мы сможем остановиться у Сырных пещер, которые получили своё название из-за некого сходства с головкой сыра в классическом представлении: известняковая скала подвергалась многолетней ветряной эрозии, из-за чего имеет вид, похожий на изрешечённую отверстиями головку сыра. озеро Кара-Кёль Проезжая близ селения Теберда мы сможем остановиться у настоящего горного озера, расположенного рядом с дорогой. В летнее время оно отлично отражает солнце, так что вы сможете запечатлеть чистую водную гладь на фоне горных зелёных хребтов. посёлок Домбай В соединении трёх ущелий – Алибекского, Аманауз и Домбай-Ёльген, располагается знаменитый посёлок Домбай (с карач. -балк. “зубр”), который иногда называют “швейцарскими Альпами” из-за некоторого внешнего сходства. Именно Домбай привлекает множество туристов круглый год. Некоторые приезжают посмотреть на красоту снежных пиков и альпийских лугов (в летнее время), а другие приезжают сюда просто покататься на лыжах или сноуборде. река Уллу-Муруджу На обратном пути мы посетим знаменитую реку Уллу-Муруджу (с карач. -балк. “большая река”), которая славится своей чистотой воды и мистическим видом, особенно вкупе с окружающим реку тёмным лесом. Фотографии реки всегда получаются красивыми и как будто написанными рукой человека на холсте. Шоанинский храм Не доезжая до Карачаевска, в селе имени Коста Хетагурова стоит древний храм, расположенный на отроге горы Шоана. Отсюда и название храма – Шоанинский. Примерная дата основания храма – X век, что делает его одним из старейших храмов на Северном Кавказе. Преимущества выбора поездки с нами:
  • Поездки проводятся в сопровождении профессионалов с многолетним опытом и спокойным стилем езды по горным дорогам, так как поездка в первую очередь должна быть комфортной для вас.
  • Поездки в маленьких группах (мини-группах) до 6-8 участников, поэтому мы уделим внимание каждому участнику нашего маленького путешествия.
  • Останавливаемся только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней.
  • В отличие от автобусных поездок, никто никого не торопит (выделяем достаточное количество времени для осмотра той или иной локации, а также всегда отталкиваемся от мнения всех участников экскурсии), а программа представлена в расширенном варианте с возможностью замены локаций по вашему желанию. Не будет никаких ненужных остановок на местных рынках, как это делают в автобусных турах.
  • Сможем остановиться, к примеру, для фотосессии или по вашему желанию в любом понравившемся вам месте по пути следования.
  • Комфортный маленький транспорт: внедорожники и минивэны. Без спешки доезжаем до точки назначения раньше автобусов, поэтому мы не попадаем в большие очереди в кафе/на канатные дороги/на локациях.
Заберём вас от вашего места проживания в Пятигорске и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования. Важная информация: Преимущества выбора поездки с нами:.
Заберём вас от вашего места проживания в Пятигорске и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования. Важная информация: Преимущества выбора поездки с нами:.
• Заберём вас от вашего места проживания в Пятигорске и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования. Важная информация: Преимущества выбора поездки с нами:
  • Поездки проводятся в сопровождении профессионалов с многолетним опытом и спокойным стилем езды по горным дорогам, так как поездка в первую очередь должна быть комфортной для вас.
  • Поездки в маленьких группах (мини-группах) до 6-8 участников, поэтому мы уделим внимание каждому участнику нашего маленького путешествия.
  • Останавливаемся только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней.
  • В отличие от автобусных поездок, никто никого не торопит (выделяем достаточное количество времени для осмотра той или иной локации, а также всегда отталкиваемся от мнения всех участников экскурсии), а программа представлена в расширенном варианте с возможностью замены локаций по вашему желанию. Не будет никаких ненужных остановок на местных рынках, как это делают в автобусных турах.
  • Сможем остановиться, к примеру, для фотосессии или по вашему желанию в любом понравившемся вам месте по пути следования.
  • Комфортный маленький транспорт: внедорожники и минивэны. Без спешки доезжаем до точки назначения раньше автобусов, поэтому мы не попадаем в большие очереди в кафе/на канатные дороги/на локациях.
  • Заберём вас от вашего места проживания в Пятигорске и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования.

ежедневно

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевал Гум-Баши
  • Сырные пещеры
  • Озеро Кара-Кёль
  • Домбай
  • Река Уллу-Муруджу
  • Ущелье Гоначхир и озеро Туманлы-Кёль (в летнее время, по желанию всех участников)
  • Шоанинский храм
Что включено
  • Транспорт
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Билеты на канатную дорогу в Домбае - все 3 уровня (по желанию):/n взрослый - 3100 рублей/n детский с 6 до 13 лет - 2350 рублей/n льготный - 2850 рублей/n дети до 6 лет - бесплатно
  • Экосбор в ущель Гонахчир - 200 руб. /чел. (в летнее время, по желанию всех участников группы)
  • Подъем к Шоанинскому храму (по желанию) - 200 руб. /чел.
  • Питание (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваше место проживания в пределах Пятигорска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Преимущества выбора поездки с нами:
  • Поездки проводятся в сопровождении профессионалов с многолетним опытом и спокойным стилем езды по горным дорогам, так как поездка в первую очередь должна быть комфортной для вас
  • Поездки в маленьких группах (мини-группах) до 6-8 участников, поэтому мы уделим внимание каждому участнику нашего маленького путешествия
  • Останавливаемся только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней
  • В отличие от автобусных поездок, никто никого не торопит (выделяем достаточное количество времени для осмотра той или иной локации, а также всегда отталкиваемся от мнения всех участников экскурсии), а программа представлена в расширенном варианте с возможностью замены локаций по вашему желанию. Не будет никаких ненужных остановок на местных рынках, как это делают в автобусных турах
  • Сможем остановиться, к примеру, для фотосессии или по вашему желанию в любом понравившемся вам месте по пути следования
  • Комфортный маленький транспорт: внедорожники и минивэны. Без спешки доезжаем до точки назначения раньше автобусов, поэтому мы не попадаем в большие очереди в кафе/на канатные дороги/на локациях
  • Заберём вас от вашего места проживания в Пятигорске и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
50
4
3
3
2
1
К
Начнем с конца. Ближе к 20.0 мы подъехали в гостевому дому, где я жил в Кисловодске. Пора было прощаться. Было ощущение, что расстаемся с людьми, с которыми провели вместе неделю.
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Хотя общались только 12 часов. Я был в полной мере удовлетворен, наполнен и рад нашему общению. Да, всё получилось! Стартовали мы в 7 утра. Сергей позвонил мне, сообщил, что на месте и готов ехать. Мы собрали компанию и двинулись в путь. Хорошая погода, приятные люди и очень душевный, заботливый гид были "в комплекте") Мы сделали остановку, напились вкусного чая с горным чабрецом, съели по хычину, понаблюдали за лисой и поехали дальше. А дальше было много красоты и удовольствия - виды вокруг, шикарный Домбай, еще один короткий обед наверху, ярчайшее солнце, крутой фотосет, душевный Шаонинский храм. А венчал эту славную поездку прекрасный ужин с осетинскими пирогами у спонтанного костра. Что может быть лучше?! Довольны были все и в полном объеме. Спасибо большое Сергею за ненавязчивую заботу, интересную беседу по пути и такую искреннюю заинтересованность в том, чтобы сделать для нас действительно классное путешествие! У него это получилось в полной мере;) Очень рад, что в моем мини-отпуске случилась эта поездка! Это был правильный выбор

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С
Величественные горы, восхитительные пейзажи! Экскурсия на Домбай оставила очень яркие впечатления. Горы завораживают, да и сама дорога на Домбай проходила вдоль красивейших мест. Хотелось бы выразить огромную благодарность гиду Алексею
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за отличную экскурсию. На протяжении всего путешествия Алексей рассказывал интересные факты, отвечал на наши вопросы, подсказывал лучшие ракурсы для фотографий, а еще у Алексея отличное чувство юмора и подход к каждому туристу. Поездка прошла в отличной атмосфере. Если бы мы поехали еще на какую-нибудь экскурсию, обязательно бы выбрали в качестве гида Алексея.

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А
Эта поездка была лучшая на которую мне удалось съездить. Все благодаря замечательному гиду Алексею. При выборе поездки смущало небольшое количество отзывов, но с первых минут стало ясно, что сомнения были
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напрасны. Алексей превосходно знает историю как и своего края, где он родился, так и в целом. Было очень интересно его слушать. Вся дорога прошла легко, в непринуждённом общении. По маршруту всего следования мы узнавали какие-то исторические факты о местах которые проезжали, а также рассказы, которые могли передать только местные люди, которые давно там живут. Заметно, что Алексей очень любит свою работу и край в котором родился. Он рассказывал информацию,которую находил специально в исторических архивах. Ни у одного гида с которыми ездил ранее не встречал такого энтузиазма к своей работе. В самой поездки посетили даже больше мест, чем было запланировано заранее, за что отдельное спасибо Алексею. Благодаря таким людям и хочется путешествовать. Обязательно вернусь ещё на Кавказ и в следующую поездку буду просить попасть именно к Алексею на другой маршрут. Хочется поддержать его положительном отзывом, однозначно 5 баллов.

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Е
Очень информативный рассказ гида, Алексея, живо, образно, ни разу не скучали, потрясающий Домбай, и все остальные места, такие виды, храм в горах просто изумляет. Во всем остальном Алексей чуть не
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предугадывал наши желания, во всем старался идти навстречу, все было супер и плюсы маленькой группы, то, что была возможность варьировать по времени, мало народу - меньше каких-то накладок и вопросов, и все решалось без ущерба для остальных. Спасибо Алексею. Рекомендую! Отличный профессионал и шикарная поездка.

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И
Замечательная экскурсия с гидом Алексеем, как выяснилось, он возит туристов в Приэльбрусье, но в этот день заменил другого гида, так что считаю, что нам повезло! Поездка в спокойной темпе, было
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всего две семейные пары - итого 4 человека с комфортом разместились в УАЗ Патриот. По пути делали остановки в красивых локациях, все путешествие сопровождалось интересными историями от Алексея, вообще экскурсия была выстроена в формате диалога. Были с гидом на одной волне! Домбай и дорога туда прекрасны!

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М
Выражаю огромную благодарность Алексею от "ветерана Домбая" за активную, атмосферную, безопасную и уютную поездку! Я была в тех местах 5-й раз, но все равно узнала и увидела что-то новое и
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интересное. Информация была в виде интересного диалога, а не заученного бубнежа в микрофон автобуса. Алексей выполнял все наши пожелания по местам, времени и остановкам "ой, хотим сфоткать тут закат", хотя время экскурсии уже закончилось. Отдельное мастерство проявил в вопросе выбора канатки =)

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