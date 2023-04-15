Сказочный поселок Домбай, расположенный среди величественных снежных пиков и густых лесов, часто называют уголком Альп, затерянном в горах Западного Кавказа.
Подарите себе увлекательную поездку в Домбай, во время которой вы не только насладитесь красотами этой живописной местности, но и посетите древний храм, загадочную реку Уллу-Муруджу, а также прокатитесь на канатной дороге.
Подарите себе увлекательную поездку в Домбай, во время которой вы не только насладитесь красотами этой живописной местности, но и посетите древний храм, загадочную реку Уллу-Муруджу, а также прокатитесь на канатной дороге.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Перевал Гум-Баши (Кум-Баши)
- Шоанинский храм
- Теберда
- Посёлок Домбай
- Река Уллу-Муруджу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Перевал Гум-баши (Кум-баши). В начале экскурсии мы посетим перевал Гум-Баши, с которого ранним утром открывается прекрасный вид на Эльбрус и Кавказский хребет.
- Шоанинский храм. Не доезжая до Карачаевска, в селе имени Коста Хетагурова стоит древний храм, расположенный на отроге горы Шоана. Отсюда и название — Шоанинский. Примерная дата основания — X век, что делает его одним из старейших храмов на Северном Кавказе.
- Теберда. Следующей остановкой в нашем путешествии станет посёлок Теберда. В его окрестностях имеется большое количество различных лесов, хребтов, озёр, водопадов, а в Тебердинском заповеднике находятся многочисленные представители флоры и фауны Кавказа, занесённые в Красную книгу России. К тому же поселок является бальнеологическим курортом со своим мягким микроклиматом.
- Посёлок Домбай. В соединении трёх ущелий — Алибекского, Аманауз и Домбай-Ёльген, располагается знаменитый посёлок Домбай, который иногда называют «швейцарскими Альпами» из-за некоторого внешнего сходства. Домбай привлекает множество туристов круглый год. В летнее время сюда приезжают посмотреть на красоту снежных пиков и альпийских лугов, а в зимнее — покататься на лыжах или сноуборде.
- Река Уллу-Муруджу. На обратном пути мы посетим знаменитую реку Уллу-Муруджу, которая славится чистотой воды и мистическим видом, особенно вкупе с окружающим реку тёмным лесом.
Важно знать:
- ориентировочное время выезда — 7:00.
- менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки.
- форма одежды — по сезону. Желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.
Рекомендуется взять с собой:
- питьевую воду (хотя бы в одну сторону).
- продукты питания (если не планируете питание в кафе).
- солнцезащитные очки.
- наличные деньги.
- паспорт.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Билет на канатную дорогу — 1600 руб. с человека (три канатные очереди)
- Билет в Тебердинский заповедник — 200 руб. с человека
- Питание и напитки
- Сувенирная продукция
- Место начала и завершения?
- г. Пятигорск, остановка «Скачки»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Ориентировочное время выезда — 7:00.
- Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки.
- Форма одежды — по сезону. Желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.
- Рекомендуется взять с собой:
- Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
- Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
- Солнцезащитные очки
- Наличные деньги
- Паспорт
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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