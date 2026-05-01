Откройте для себя Приэльбрусье за один день! Вы насладитесь величием Эльбруса, прогуляетесь по живописному ущелью Адыр-Су, попробуете целебную минеральную воду на Поляне Нарзанов и полюбуетесь бирюзовой красотой озера Гижгит. А наш водитель позаботится, чтобы поездка прошла комфортно.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Пятигорска на комфортабельном внедорожнике/минивэне
9:00 — Баксанское ущелье: живописные горные виды и первые фотостопы
10:00 — Эльбрус: подъём на канатной дороге «Азау — Гарабаши» с пересадками на станциях «Старый Кругозор» и «Мир»
14:00 — ущелье Адыр-Су: живописное горное ущелье для прогулки и фото
14:30 — Поляна Нарзанов: минеральные источники, отдых и возможность набрать с собой целебную воду
15:00 — озеро Гижгит: бирюзовый водоём в окружении гор
16:00 — выезд обратно. Возвращение в Пятигорск — в 19:00
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном внедорожнике или минивэне
- Программа 5+. Подходит для участников с любой физической подготовкой
- Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий
- Поездку можно провести для большего количества человек — подробности уточняйте в переписке
- С вами будет водитель из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билет на канатную дорогу — 3200 ₽ взрослый, 1800 ₽ детский (6–13 лет)
- Обед — по желанию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 360 туристов
Наша команда водителей уже несколько лет организует поездки в горы Северного Кавказа, оставляя у путешественников незабываемые впечатления, положительные эмоции и желание посещать Кавказ каждый год!
