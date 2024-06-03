На комфортабельном внедорожнике мы отправимся с вами любоваться живописными ущельями, изумрудным озером, завораживающими высокогорными видами.
Вы сможете подняться на высоту до 4200 метров, отведать блюда национальной кухни и оздоровиться нарзаном из целебных источников.
Вы сможете подняться на высоту до 4200 метров, отведать блюда национальной кухни и оздоровиться нарзаном из целебных источников.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание фото-прогулки
Поездка на Эльбрус включает в себя неимоверно красивое Баксанское ущелье, с заездом на изумрудное высокогорное озеро Гижгит, откуда открывается вид на пик Науджи́дза, высота которого 2948 метров над уровнем моря. Мы поможем вам сделать красивые фотографии. Далее вас ждет долина Азау и подъем на закрытой канатной дороге на высоту 3847 м. При желании на снегокате можно подняться до 4200 - 4600м. или на ретраке на 5150 Самая высокая точка России — Эльбрус. У горы две вершины почти одинаковой высоты: Восточная — 5621 м. и Западная — 5642 м. Эльбрус считают и самой высокой горой Европы — если проводить границу по Главному Кавказскому хребту. В седловине между вершинами находится самый высокогорный приют Кавказа — на высоте 5416 м. В местных балкарских кафе вы сможете отведать глинтвейн, чай на травах или с облепихой, настоящие Балкарские хычины, ну и конечно шашлык. Погуляем на поляне нарзанов, попьем и оздоровимся шестью разными источниками нарзана. Заедем и полюбуемся ущельем Адыр Су. Красивейшая река и само ущелье, увидим единственный в мире подъемник для машин, который поднимается на высоту 100 м. Важная информация: Возьмите на экскурсию:
- удобную теплую одежду;
- непродуваемые куртки-ветровки;
- сменную обувь,на всякий случай • солнцезащитные очки;
- SPF-крем от загара.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье
- Озеро Гижгит
- Эльбрус
- Долина Азау
- Поляна нарзанов
- Ущелье Адыр Су
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение на локациях
- Чай на травах, кофе сваренные в турке
- Сладости (угощения от гида)
Что не входит в цену
- Стоимость канатной дороги
- Завтраки и обеды в кафе
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию с туристом, забираем по адресу
Завершение: Где вам будет удобно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Возьмите на экскурсию:
- Удобную теплую одежду
- Непродуваемые куртки-ветровки
- Сменную обувь (на Эльбрусе всегда снег, если промочите ноги, нужно чтобы было во что переодеться)
- Солнцезащитные очки
- SPF-крем от солнца
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
3 июня 2024
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