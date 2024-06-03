удобную теплую одежду;

непродуваемые куртки-ветровки;

сменную обувь,на всякий случай • солнцезащитные очки;

SPF-крем от загара.

Поездка на Эльбрус включает в себя неимоверно красивое Баксанское ущелье, с заездом на изумрудное высокогорное озеро Гижгит, откуда открывается вид на пик Науджи́дза, высота которого 2948 метров над уровнем моря. Мы поможем вам сделать красивые фотографии. Далее вас ждет долина Азау и подъем на закрытой канатной дороге на высоту 3847 м. При желании на снегокате можно подняться до 4200 - 4600м. или на ретраке на 5150 Самая высокая точка России — Эльбрус. У горы две вершины почти одинаковой высоты: Восточная — 5621 м. и Западная — 5642 м. Эльбрус считают и самой высокой горой Европы — если проводить границу по Главному Кавказскому хребту. В седловине между вершинами находится самый высокогорный приют Кавказа — на высоте 5416 м. В местных балкарских кафе вы сможете отведать глинтвейн, чай на травах или с облепихой, настоящие Балкарские хычины, ну и конечно шашлык. Погуляем на поляне нарзанов, попьем и оздоровимся шестью разными источниками нарзана. Заедем и полюбуемся ущельем Адыр Су. Красивейшая река и само ущелье, увидим единственный в мире подъемник для машин, который поднимается на высоту 100 м. Важная информация: Возьмите на экскурсию: