Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы проедем по живописному Баксанскому ущелью, посетим поляну Нарзанов, поляну Чегет, поляну Азау и поднимемся на Эльбрус по канатной дороге на высоту 3500 м над уровнем моря. Насладимся завораживающими видами и пропитаемся мощной энергией гор.



За время нашего путешествия вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления! 4.9 34 отзыва

Виктор Ваш гид в Пятигорске Задать вопрос Индивидуальная фото-прогулка -5% 19 000 ₽ выгода 950 ₽ 18 050 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 34 отзыва 10 часов 1-4 человека Канатная дорога Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание фото-прогулки Великолепие Былымских озер Первой остановкой нашего путешествия будут красивейшие Былымские озера (Гижгит), известные своим неповторимым очарованием. Вы сможете насладиться их природной красотой, увидеть отражение горных вершин в спокойной воде озер и запечатлеть этот великолепный пейзаж на фотографиях. Знакомство с поляной Нарзанов и Чегетом Продолжая наше путешествие по Баксанскому ущелью, мы посетим поляну Нарзанов. Здесь вы сможете попробовать знаменитый напиток — нарзан прямо из источников и ощутить его целебные свойства. Затем мы отправимся на поляну Чегет, где сможем подняться на гору Чегет по канатной дороге и насладиться потрясающими видами на Баксанское ущелье и ледник «Семерку». Восхождение на Эльбрус Далее наш маршрут приведет нас к поляне Азау, откуда мы поднимемся на канатной дороге на Эльбрус — самую высокую точку России и Европы. Мы достигнем станции «МИР» на высоте 3500 метров над уровнем моря. А для тех, кто желает еще больше экстремальных ощущений, есть возможность подняться до станции «Гара-Баши» на высоту 3800 метров. Важная информация: Наденьте удобную обувь и возьмите теплую одежду (в горах прохладно), наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой).

Ежедневно с 8.00 до 9.00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Озеро Гижгит

Баксанское ущелье

Поляна Нарзанов

Чегет

Поляна Азау

Эльбрус

Канатная дорога на высоту 3500 м Что включено Трансфер

Услуги гида Что не входит в цену Билеты на канатную дорогу (по желанию): /n взрослый - 2100 руб. /чел. /n детский (6-13 лет включительно) - 1150-1250 руб. /чел. (в зависимости от сезона)

Еда и напитки, обед в кафе Где начинаем и завершаем? Начало: Договоритесь с гидом о комфортном месте встречи Завершение: Ваш адрес в Пятигорске Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 8.00 до 9.00 Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Наденьте удобную обувь и возьмите теплую одежду (в горах прохладно)

Наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой) Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.