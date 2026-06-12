Мы проедем по живописному Баксанскому ущелью, посетим поляну Нарзанов, поляну Чегет, поляну Азау и поднимемся на Эльбрус по канатной дороге на высоту 3500 м над уровнем моря. Насладимся завораживающими видами и пропитаемся мощной энергией гор.
За время нашего путешествия вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления!
За время нашего путешествия вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления!
Описание фото-прогулкиВеликолепие Былымских озер Первой остановкой нашего путешествия будут красивейшие Былымские озера (Гижгит), известные своим неповторимым очарованием. Вы сможете насладиться их природной красотой, увидеть отражение горных вершин в спокойной воде озер и запечатлеть этот великолепный пейзаж на фотографиях. Знакомство с поляной Нарзанов и Чегетом Продолжая наше путешествие по Баксанскому ущелью, мы посетим поляну Нарзанов. Здесь вы сможете попробовать знаменитый напиток — нарзан прямо из источников и ощутить его целебные свойства. Затем мы отправимся на поляну Чегет, где сможем подняться на гору Чегет по канатной дороге и насладиться потрясающими видами на Баксанское ущелье и ледник «Семерку». Восхождение на Эльбрус Далее наш маршрут приведет нас к поляне Азау, откуда мы поднимемся на канатной дороге на Эльбрус — самую высокую точку России и Европы. Мы достигнем станции «МИР» на высоте 3500 метров над уровнем моря. А для тех, кто желает еще больше экстремальных ощущений, есть возможность подняться до станции «Гара-Баши» на высоту 3800 метров. Важная информация: Наденьте удобную обувь и возьмите теплую одежду (в горах прохладно), наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой).
Ежедневно с 8.00 до 9.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Гижгит
- Баксанское ущелье
- Поляна Нарзанов
- Чегет
- Поляна Азау
- Эльбрус
- Канатная дорога на высоту 3500 м
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты на канатную дорогу (по желанию): /n взрослый - 2100 руб. /чел. /n детский (6-13 лет включительно) - 1150-1250 руб. /чел. (в зависимости от сезона)
- Еда и напитки, обед в кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Договоритесь с гидом о комфортном месте встречи
Завершение: Ваш адрес в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8.00 до 9.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Наденьте удобную обувь и возьмите теплую одежду (в горах прохладно)
- Наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Замечательная экскурсия с замечательным гидом. Увидели все и даже больше. Особенно хочу отметить профессионализм Виктора как водителя, я была совершенно с ним спокойно. Рассказал абсолютно все, очень интересный и комфортный собеседник. Получили огромное удовольствие от поездки.
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Е
Очень понравилась экскурсия! Повезло с погодой было ясно и удалось увидеть Эльбрус и красота КБР, красивые виды, озеро, попить из источников Нарзан! Отдельная благодарность гиду Виктору - знает много интересных фактов, историю и все классно рассказал и показал! Я в восторге!!!
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Д
Отличная экскурсия, замечательный гид. Увидели массу всего интересного, красивого и впечатляющего. Гид держит руку на пульсе и очень удачно корректирует программу в зависимости от внешних обстоятельств. Не работают подъемники на
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С
Экскурсия замечательная! Дорога до Эльбруса хорошая, так же как и сама машина, на которой мы ехали. Обычно меня укачивает, но в этой поездке (а мы провели много времени в дороге)
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С
Спасибо огромное Виктору за комфортную экскурсию! Всё рассказал, всё показал! Поделился своей любовью к этому краю!
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О
Виктор - очень комфортный гид и водитель: спокойное вождение, беседа и интересные рассказы.
Нам понравилось планирование и маршрут. Более того, благодаря знаниям Виктора нам удалось увидеть Эльбрус без единого облачка (мы поехали туда в утренние часы, а после обеда погода поменялась и небо заволокло - если бы очередность была нарушена, мы бы вновь не встретились с капризными вершинами).
Нам понравилось планирование и маршрут. Более того, благодаря знаниям Виктора нам удалось увидеть Эльбрус без единого облачка (мы поехали туда в утренние часы, а после обеда погода поменялась и небо заволокло - если бы очередность была нарушена, мы бы вновь не встретились с капризными вершинами).
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