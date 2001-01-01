Голубое озеро

Первой точкой нашего маршрута будет одно из самых глубоких и загадочных карстовых озер в мире — Голубое. Названо так из-за голубого оттенка, который дает содержащийся в воде сероводород.

Озеро не просто красивое 🤩, но и окутано чередой загадок и тайн, до сих пор мучающих исследователей. Есть версия, что у озера нет дна, а дно, которое сняли роботы, на самом деле – не дно, а перегиб дна, под которым прячется неведомая глубина… Еще одна тайна — в озеро не впадают ни реки, ни ручьи, но при этом ежедневно из него вытекает объём воды более 77 тысяч кубометров.

Через ущелье в Солнечную долину

Далее мы проедем по дороге через прекрасное Черекское ущелье и попадем в высокогорную долину и село Верхняя Балкария. Место, основанное несколько веков назад. Здесь до сих пор на склонах гор ⛰️ виднеются остатки древних поселений и сторожевые башни.

Аушигерские источники

Напоследок заедем в Аушигер, где по желанию вы сможете искупаться в настоящих термальных источниках. Температура воды в них составляет около 50 градусов.

Маршрут: Пятигорск — Чегемские водопады — Голубое озеро — Верхняя Балкария — Аушигер — Пятигорск

Важно знать: