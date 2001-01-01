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Голубое озеро, Верхняя Балкария и Аушигер

5
7 отзывов
Ладья
Ладья – Гид из Пятигорска
Отправимся к одному из самых глубоких карстовых озер в мире — Голубому озеру.

Проедем по теснине Черека, преодолев два тоннеля и попадем в высокогорную долину, освоенную человеком много веков тому назад.

А также познакомимся с памятниками древнего зодчества, башнями, крепостью, остатками древних селений.

В конце поездки вас ждут Аушигерские термальные источники.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • В горы
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Голубое озеро, Верхняя Балкария и Аушигер
Голубое озеро, Верхняя Балкария и Аушигер

Что вы увидите

  • Голубое озеро
  • Черекская теснина
  • Верхняя Балкария
  • Аушигер
Голубое озеро
Первой точкой нашего маршрута будет одно из самых глубоких и загадочных карстовых озер в мире — Голубое. Названо так из-за голубого оттенка, который дает содержащийся в воде сероводород.
Озеро не просто красивое 🤩, но и окутано чередой загадок и тайн, до сих пор мучающих исследователей. Есть версия, что у озера нет дна, а дно, которое сняли роботы, на самом деле – не дно, а перегиб дна, под которым прячется неведомая глубина… Еще одна тайна — в озеро не впадают ни реки, ни ручьи, но при этом ежедневно из него вытекает объём воды более 77 тысяч кубометров.
Через ущелье в Солнечную долину
Далее мы проедем по дороге через прекрасное Черекское ущелье и попадем в высокогорную долину и село Верхняя Балкария. Место, основанное несколько веков назад. Здесь до сих пор на склонах гор ⛰️ виднеются остатки древних поселений и сторожевые башни.
Аушигерские источники
Напоследок заедем в Аушигер, где по желанию вы сможете искупаться в настоящих термальных источниках. Температура воды в них составляет около 50 градусов.
Маршрут: Пятигорск — Чегемские водопады — Голубое озеро — Верхняя Балкария — Аушигер — Пятигорск

Важно знать:

  • Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями купание в источниках не рекомендуется
  • Возьмите с собой удобную одежду и обувь, купальные принадлежности.
  • Отдельно нужно будет доплатить за купание в Аушигере — 100 рублей
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Канатная дорога (200 руб/чел)
  • Купание в Аушигере (100 руб/чел)
  • Питание
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Голубое озеро, Верхняя Балкария и Аушигер
Голубое озеро, Верхняя Балкария и Аушигер
Голубое озеро, Верхняя Балкария и Аушигер
Голубое озеро, Верхняя Балкария и Аушигер

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ладья
Ладья
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7 отзывов оставили туристы

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