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Чегемское ущелье — жемчужина и гордость Кабардино-Балкарии, притягивающая к себе тысячи туристов ежегодно как своими водопадами, так и красотой пейзажей.



Во время поездки мы посетим водопады и теснину, побываем в древнем селении Верхняя Балкария и на знаменитых Голубых озёрах!