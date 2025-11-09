Мои заказы

Ингушетия на внедорожнике - из Пятигорска

Эрзи, Эгикал, Вовнушки и Тхаба-Ерды - главное в республике за один день
Откройте Ингушетию — край башен, легенд и величественных гор! В нашем путешествии на внедорожниках вы увидите древние башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим и Вовнушки. Побываете на Цей-Лоамском перевале с видом на Казбек. И посетите храм Тхаба-Ерды — один из старейших на территории России.
2 отзыва
Описание экскурсии

6:00–7:00 — сбор группы, выезд из Пятигорска

8:30 — завтрак

11:00 — башенный комплекс Эрзи: десятки сторожевых и жилых башен, ожившая история Кавказа

12:00–13:00 — Цей-Лоамский перевал: панорама ущелий и, если позволит погода, вид на вершину Казбека

14:00–15:00 — Эгикал и Таргим: знакомство с покинутыми аулами и башенными комплексами

15:30–16:00 — Вовнушки, вошедшие в «7 чудес России» — башни, вырастающие прямо из скал

17:00–18:00 — храм Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье — уникальный памятник раннего христианства

20:00–21:30 — возвращение в Пятигорск

Вы узнаете:

  • почему Ингушетию называют страной башен и чем уникальны комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим и Вовнушки
  • как жили горцы в Средневековье — о родовых башнях, обороне, укладе жизни
  • легенды и истории, связанные с перевалом Цей-Лоам и вершиной Казбека
  • как переплелись христианские и языческие верования в храме Тхаба-Ерды

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser, Land Rover Discovery или Ford Expedition
  • Мы будем обедать в проверенных кафе, где вы сможете попробовать национальную кухню (средний чек — около 600 ₽). Не забудьте взять с собой небольшой перекус и воду
  • Отдельно оплачивается вход в заповедник — 150 ₽ с чел.
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 06:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хасан
Хасан — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 1216 туристов
Вместе с нашей командой гидов мы проводим туры по Северному Кавказу с 2015 года. Учитываем все пожелания клиентов. Подбираем индивидуальные маршруты. Мы делаем всё, чтобы ваш отдых прошёл в дружеской
читать дальше

и комфортной атмосфере, а от поездки остались лишь положительные впечатления. С нашей помощью вы сможете подобрать идеальное место для того, чтобы провести незабываемый отдых, рассматривая достопримечательности, архитектурные памятники и необычную кавказскую природу.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
Татьяна
9 ноя 2025
Горная Ингушетия - красивое, живописное направление. Каждая локация - восторг. Башенный комплекс Эрзи - очень красивая, живописная локация. Если подняться в комплекс откроются невероятные виды на луга с пасущимися стадами, горы со снежными пиками.
Цей-Лоамский перевал-дух захватывает от красоты этого места.
Направление 5 звезд. Гид Иван, спасибо за прекрасный день, хорошее настроение и безопасность.
Татьяна
Татьяна
13 окт 2025
Ингушетия просто супер, очень замечательная экскурсия, гид просто умничка, посетили все локации, даже те, которых не было в описании! Денис молодец и как рассказчик, и как водитель, мне очень понравилось!!!
