Эгикал – экскурсии в Пятигорске

Найдено 5 экскурсий в категории «Эгикал» в Пятигорске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Страна башен: в Ингушетию из Пятигорска
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Страна башен: в Ингушетию из Пятигорска
Посетить башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим и Вовнушки на экскурсии в мини-группе
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 000 за человека
Путешествие в горную Ингушетию из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Путешествие в горную Ингушетию из Пятигорска
Старинные замки, средневековые аулы, руины древних городов и фантастические горные пейзажи за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 000 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
29 отзывов
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
К незабываемым пейзажам, башенным комплексам, покинутым аулам и храмам древней ингушской земли
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:45 и 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
5 000 за человека
В Ингушетию - гордую, красивую, легендарную
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
В Ингушетию - гордую, красивую, легендарную
Исследовать три башенных комплекса, перенестись в Средневековье и ощутить колорит края
Начало: С адреса
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - в горную Ингушетию в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Из Пятигорска - в горную Ингушетию в мини-группе
Отправиться в край башен и девственной природы
Начало: В Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30 и 06:45
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Страна башен: в Ингушетию из Пятигорска
    Ингушетия очень понравилась и, в большинстве своем, отсутствием толп туристов. Виды завораживают. Гид Григорий дружелюбный и доброжелательный, внимательный человек. Рассказал интересные факты из истории и местных обычаев и традиций. Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
    Горная Ингушетия покарила моё сердце. Рекомендую данное направление. Дорога длинная, но оно этого стоит.
  • Н
    Наталия
    2 мая 2024
    Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
    Благодаря гиду экскурсия получилась очень познавательна! Отдельное спасибо за комфортный автомобиль для такой дальней поездки.
    Благодаря гиду экскурсия получилась очень познавательна! Отдельное спасибо за комфортный автомобиль для такой дальней поездкиБлагодаря гиду экскурсия получилась очень познавательна! Отдельное спасибо за комфортный автомобиль для такой дальней поездкиБлагодаря гиду экскурсия получилась очень познавательна! Отдельное спасибо за комфортный автомобиль для такой дальней поездки
  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Путешествие в горную Ингушетию из Пятигорска
    Всë понравилось. Олег интересный рассказчик, внимательный гид, знающий историю края. Автомобиль комфортный, чувствуешь себя пассажиром бизнес-класса. Виды прекрасные и настроение тоже.
    Всë понравилось. Олег интересный рассказчик, внимательный гид, знающий историю края. Автомобиль комфортный, чувствуешь себя пассажиром бизнес-классаВсë понравилось. Олег интересный рассказчик, внимательный гид, знающий историю края. Автомобиль комфортный, чувствуешь себя пассажиром бизнес-классаВсë понравилось. Олег интересный рассказчик, внимательный гид, знающий историю края. Автомобиль комфортный, чувствуешь себя пассажиром бизнес-классаВсë понравилось. Олег интересный рассказчик, внимательный гид, знающий историю края. Автомобиль комфортный, чувствуешь себя пассажиром бизнес-классаВсë понравилось. Олег интересный рассказчик, внимательный гид, знающий историю края. Автомобиль комфортный, чувствуешь себя пассажиром бизнес-классаВсë понравилось. Олег интересный рассказчик, внимательный гид, знающий историю края. Автомобиль комфортный, чувствуешь себя пассажиром бизнес-классаВсë понравилось. Олег интересный рассказчик, внимательный гид, знающий историю края. Автомобиль комфортный, чувствуешь себя пассажиром бизнес-классаВсë понравилось. Олег интересный рассказчик, внимательный гид, знающий историю края. Автомобиль комфортный, чувствуешь себя пассажиром бизнес-классаВсë понравилось. Олег интересный рассказчик, внимательный гид, знающий историю края. Автомобиль комфортный, чувствуешь себя пассажиром бизнес-класса
  • В
    Виталия
    23 апреля 2024
    Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
    Экскурсия понравилась. Нам не очень повезло с погодой, но впечатлений это не испортило. А скорее повезло, увидели невероятные виды, да
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    ещё изменяющиеся в моменте от солнечных видов до облаков - туч - грозы с молниями, громом и дождём. Цей-Лоамский перевал - это чудо природы. Обязательно к просмотру. Родовые башни необычны и интересны. Нам повезло с экскурсоводом Станиславом. Как он сам сказал про себя, что он очень любознательный и интересующийся человек. Он много и интересно рассказывал обо всём. Отвечал на все вопросы. Предлагал и обсуждал со всеми участниками остановки, время посещения и дальнейший путь. Никого не торопил. Доброжелательный и знающий экскурсовод Станислав, спасибо Вам!

    Экскурсия понравилась. Нам не очень повезло с погодой, но впечатлений это не испортило. А скорее повезлоЭкскурсия понравилась. Нам не очень повезло с погодой, но впечатлений это не испортило. А скорее повезлоЭкскурсия понравилась. Нам не очень повезло с погодой, но впечатлений это не испортило. А скорее повезлоЭкскурсия понравилась. Нам не очень повезло с погодой, но впечатлений это не испортило. А скорее повезлоЭкскурсия понравилась. Нам не очень повезло с погодой, но впечатлений это не испортило. А скорее повезлоЭкскурсия понравилась. Нам не очень повезло с погодой, но впечатлений это не испортило. А скорее повезлоЭкскурсия понравилась. Нам не очень повезло с погодой, но впечатлений это не испортило. А скорее повезлоЭкскурсия понравилась. Нам не очень повезло с погодой, но впечатлений это не испортило. А скорее повезлоЭкскурсия понравилась. Нам не очень повезло с погодой, но впечатлений это не испортило. А скорее повезлоЭкскурсия понравилась. Нам не очень повезло с погодой, но впечатлений это не испортило. А скорее повезло
  • М
    Мария
    23 апреля 2024
    Из Пятигорска - в горную Ингушетию в мини-группе
    Очень долго собиралась написать отзыв, потому что не могла собрать все свои чувства и эмоции. С Анастасией и ее коллегами
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    я провела почти неделю и здесь даже не стоит описывать на сколько красивая была поездка, потому что она была неописуемая. Более важное для меня эта та забота и внимание, которые я ощущала на протяжении всех дней. Не нужно ни о чем думать и переживать, а просто наслаждаться этим временем. Мне очень повезло с каждым гидом, которые не просто везут на место и рассказывают историю, но выкладываются на все 100% чтобы создать дружественную и теплую атмосферу, накормить и напоить каждого)) Очень советую Анастасию, если хотите провести время так же замечательно, как и я))

  • Н
    Наталья
    1 апреля 2024
    Страна башен: в Ингушетию из Пятигорска
    Были на экскурсии по Ингушетии. Нашем гидом был Алик. Он очень впечатлил нас своими знаниями и обилием информации о республике Ингушетии,Осетии. Всё прошло на высшем уровне! Хотелось бы выразить слова благодарности за незабываемый драйв, за красоту, за море положительных эмоций.
    Были на экскурсии по Ингушетии. Нашем гидом был Алик. Он очень впечатлил нас своими знаниями иБыли на экскурсии по Ингушетии. Нашем гидом был Алик. Он очень впечатлил нас своими знаниями и
  • А
    Анна
    3 января 2024
    Страна башен: в Ингушетию из Пятигорска
    Все понравилось, организаторы на связи, все вовремя, дорога хоть и долгая, но вполне комфортная, никто никого не торопит, виды потрясающие!
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    Если кто-то едет смотреть именно на башни и рассчитывает получить от гида массу исторической развёрнутой информации-вам не подойдёт, не тратьте свои и чужие нервы просьбами остановить возле каждой полуразрушенной башенки(были в группе такие товарищи))) все-таки главное в этой экскурсии-это горы. Организовали доп. маршрут в Магас на башню согласия, очень хороший финал получился. Всем спасибо! Мурат, туристы всякие бывают, всем не угодишь, не обращай внимания))

  • Ю
    Юлия
    24 августа 2023
    Путешествие в горную Ингушетию из Пятигорска
    Экскурсия была 23.08.2023 г. Николай очень приятный, внимательный человек. Мы получили от поездки огромное удовольствие. Рекомендуем
    Экскурсия была 23.08.2023 г. Николай очень приятный, внимательный человек. Мы получили от поездки огромное удовольствие. РекомендуемЭкскурсия была 23.08.2023 г. Николай очень приятный, внимательный человек. Мы получили от поездки огромное удовольствие. РекомендуемЭкскурсия была 23.08.2023 г. Николай очень приятный, внимательный человек. Мы получили от поездки огромное удовольствие. РекомендуемЭкскурсия была 23.08.2023 г. Николай очень приятный, внимательный человек. Мы получили от поездки огромное удовольствие. РекомендуемЭкскурсия была 23.08.2023 г. Николай очень приятный, внимательный человек. Мы получили от поездки огромное удовольствие. РекомендуемЭкскурсия была 23.08.2023 г. Николай очень приятный, внимательный человек. Мы получили от поездки огромное удовольствие. РекомендуемЭкскурсия была 23.08.2023 г. Николай очень приятный, внимательный человек. Мы получили от поездки огромное удовольствие. РекомендуемЭкскурсия была 23.08.2023 г. Николай очень приятный, внимательный человек. Мы получили от поездки огромное удовольствие. РекомендуемЭкскурсия была 23.08.2023 г. Николай очень приятный, внимательный человек. Мы получили от поездки огромное удовольствие. Рекомендуем
  • E
    Ekaterina
    12 сентября 2022
    В Ингушетию - гордую, красивую, легендарную
    Увы, в Ингушетию мы не попали, так как мой муж - иностранец, и нужно было заранее заказывать пропуск. К сожалению,
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    об этом нигде не сказано (про совсем уж приграничные территории), но ничего. Мы заменили маршрут и уехали на классический вариант экскурсии в Северную Осетию. Было интересно и познавательно! Приятная организация, очень адекватный и воспитанный гид, хороший и комфортный водитель! Отведали очень вкусные осетинские пироги в кафе (в разы вкуснее, чем в мои предыдущие посещения этих краев)! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Эгикал»

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Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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