Красоты Безенгийского и Черекского ущелий

Открыть для себя удивительную Кабардино-Балкарию в поездке из Пятигорска
Вы отправитесь в насыщенное путешествие по Кабардино-Балкарии — региону с невероятной природой и удивительными легендами.

Прогуляетесь по древним развалинам некогда процветающих Балкарских поселений, насладитесь красотой озёр и горных перевалов. А я поделюсь интересными историями и покажу лучшие локации для фото.
Описание экскурсии

Водопад Тыжынты. Остановимся в Черек-Безенгийской теснине — вы полюбуетесь, как мощные потоки воды срываются с каменной террасы.

Безенгийский Язык Тролля. С небольшого каменного выступа на массиве Ак-Кая открываются впечатляющие панорамы Кавказского хребта.

Замок Жабоевых (Жабо-Къала). Старинная крепость в горах, окутанная легендами. По одной из версий тут жил богатырь Чолуру, который готовил обед из своих недругов.

Колёсная дорога над Черекским ущельем. Старинный путь, проложенный по краю обрыва — отсюда открываются головокружительные виды.

Аул Кюнлюм. Древнее поселение с остатками построек, сторожевых башен и следами прошлой жизни. Время здесь будто остановилось.

Церик-Кёль (Нижнее Голубое озеро). Глубокое карстовое озеро с чистой водой – один из самых глубоких водоёмов России.

Шато Эркен. Современный замок-крепость в романском стиле на берегу озера. Построен не так давно, но уже стал одной из визитных карточек республики.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Serena
  • Экскурсию можно начать из других городов КМВ
  • Дополнительные расходы (за чел.): вход в Аушигер — 500 ₽, въезд в Шато Эркен — 100 ₽, обед по меню
  • Время в пути до первой локации — около 1 ч., обратный путь — около 1,5 ч. В каждой локации мы проводим 30–60 мин., время в пути между локациями — около 30 мин.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваш гид в Пятигорске
Всем привет! Меня зовут Владислав, я аттестованный в министерстве туризма Кабардино-Балкарии гид, преподаватель истории по специальности. Когда мне было двенадцать, моя семья переехала жить на Кавказ, и с тех пор я не перестаю удивляться невероятной природе и истории этого края. Для меня большая честь познакомиться с вами и помочь прикоснуться к красотам нашего замечательного региона.

