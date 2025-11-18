Вы отправитесь в насыщенное путешествие по Кабардино-Балкарии — региону с невероятной природой и удивительными легендами. Прогуляетесь по древним развалинам некогда процветающих Балкарских поселений, насладитесь красотой озёр и горных перевалов. А я поделюсь интересными историями и покажу лучшие локации для фото.

Ваш гид в Пятигорске

Водопад Тыжынты. Остановимся в Черек-Безенгийской теснине — вы полюбуетесь, как мощные потоки воды срываются с каменной террасы.

Безенгийский Язык Тролля. С небольшого каменного выступа на массиве Ак-Кая открываются впечатляющие панорамы Кавказского хребта.

Замок Жабоевых (Жабо-Къала). Старинная крепость в горах, окутанная легендами. По одной из версий тут жил богатырь Чолуру, который готовил обед из своих недругов.

Колёсная дорога над Черекским ущельем. Старинный путь, проложенный по краю обрыва — отсюда открываются головокружительные виды.

Аул Кюнлюм. Древнее поселение с остатками построек, сторожевых башен и следами прошлой жизни. Время здесь будто остановилось.

Церик-Кёль (Нижнее Голубое озеро). Глубокое карстовое озеро с чистой водой – один из самых глубоких водоёмов России.

Шато Эркен. Современный замок-крепость в романском стиле на берегу озера. Построен не так давно, но уже стал одной из визитных карточек республики.

