Открыть для себя удивительную Кабардино-Балкарию в поездке из Пятигорска
Вы отправитесь в насыщенное путешествие по Кабардино-Балкарии — региону с невероятной природой и удивительными легендами.
Прогуляетесь по древним развалинам некогда процветающих Балкарских поселений, насладитесь красотой озёр и горных перевалов. А я поделюсь интересными историями и покажу лучшие локации для фото.
Описание экскурсии
Водопад Тыжынты. Остановимся в Черек-Безенгийской теснине — вы полюбуетесь, как мощные потоки воды срываются с каменной террасы.
Безенгийский Язык Тролля. С небольшого каменного выступа на массиве Ак-Кая открываются впечатляющие панорамы Кавказского хребта.
Замок Жабоевых (Жабо-Къала). Старинная крепость в горах, окутанная легендами. По одной из версий тут жил богатырь Чолуру, который готовил обед из своих недругов.
Колёсная дорога над Черекским ущельем. Старинный путь, проложенный по краю обрыва — отсюда открываются головокружительные виды.
Аул Кюнлюм. Древнее поселение с остатками построек, сторожевых башен и следами прошлой жизни. Время здесь будто остановилось.
Церик-Кёль (Нижнее Голубое озеро). Глубокое карстовое озеро с чистой водой – один из самых глубоких водоёмов России.
Шато Эркен. Современный замок-крепость в романском стиле на берегу озера. Построен не так давно, но уже стал одной из визитных карточек республики.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Serena
Экскурсию можно начать из других городов КМВ
Дополнительные расходы (за чел.): вход в Аушигер — 500 ₽, въезд в Шато Эркен — 100 ₽, обед по меню
Время в пути до первой локации — около 1 ч., обратный путь — около 1,5 ч. В каждой локации мы проводим 30–60 мин., время в пути между локациями — около 30 мин.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Владислав — ваш гид в Пятигорске
Всем привет! Меня зовут Владислав, я аттестованный в министерстве туризма Кабардино-Балкарии гид, преподаватель истории по специальности.
Когда мне было двенадцать, моя семья переехала жить на Кавказ, и с тех пор я не перестаю удивляться невероятной природе и истории этого края.
Для меня большая честь познакомиться с вами и помочь прикоснуться к красотам нашего замечательного региона.