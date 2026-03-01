Найдено 3 экскурсии в категории « Кисловодск » в Пятигорске, цены от 12 999 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 8 часов 10% Индивидуальная до 6 чел. Город солнца Кисловодск: природа и история От Лермонтова до орлиных гнёзд - маршрут по горам, ущельям и старинным улочкам от 14 310 ₽ 15 900 ₽ за всё до 6 чел. На машине 6 часов 20% Индивидуальная до 4 чел. Романтический Пятигорск и сказочный Кисловодск Объединить два города в 1 день и познакомиться с их историей и архитектурой Начало: У Вашего адреса проживвния 13 200 ₽ 16 500 ₽ за всё до 4 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Плато динозавров, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады - из Пятигорска Пройти от крепости до курортного парка и найти следы динозавров 12 999 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Пятигорска

Забронируйте экскурсию в Пятигорске на 2026 год по теме «Кисловодск», цены от 12999₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май