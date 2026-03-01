Мои заказы

Экскурсии в Кисловодск из Пятигорска

Найдено 3 экскурсии в категории «Кисловодск» в Пятигорске, цены от 12 999 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Город солнца Кисловодск: природа и история
На машине
8 часов
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Город солнца Кисловодск: природа и история
От Лермонтова до орлиных гнёзд - маршрут по горам, ущельям и старинным улочкам
Завтра в 09:00
6 мар в 09:00
от 14 310 ₽15 900 ₽ за всё до 6 чел.
Романтический Пятигорск и сказочный Кисловодск
На машине
6 часов
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Романтический Пятигорск и сказочный Кисловодск
Объединить два города в 1 день и познакомиться с их историей и архитектурой
Начало: У Вашего адреса проживвния
6 мар в 08:00
8 мар в 08:00
13 200 ₽16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Плато динозавров, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады - из Пятигорска
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато динозавров, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады - из Пятигорска
Пройти от крепости до курортного парка и найти следы динозавров
Завтра в 10:00
6 мар в 10:00
12 999 ₽ за всё до 4 чел.

