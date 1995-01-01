Горы ⛰️ восточного Кавказа стали ближе! Большое однодневное путешествие из Пятигорска к озеру Кезеной Ам начинается в 6. 00.

Проезд по Кабардино-Балкарии.

Через два часа пути остановка в Осетии на завтрак знаменитыми осетинскими пирогами.

Проезд по Ингушетии и далее путешествие начинается по территории Чеченской республики.

Город 🏙️ Шали.

Остановка в городе Шали и посещение мечети «Гордость мусульман», открытой в 2019 году и на сегодняшний день — самой большой и красивой мечети России и Европы. Построена из белого мрамора, вмещает до 30 тыс. человек. Четыре минарета имеют высоту 63 метра, а центральный купол – более 40 метров.

Рядом расположен комплекс высотных зданий Шали-Сити, объединенный с мечетью в один ансамбль.

Озеро Кезеной-Ам.

Подъем по головокружительному серпантину на южные склоны Андийского хребта. Живописнейшее озеро Кезеной Ам спряталось на высоте 1870 м над уровнем моря 🌊, в зоне альпийских лугов. Его глубина достигает 74 м. Протяженность озера с севера на юг — 2 километра, а с запада на восток — 2, 7 километра. Максимальная ширина — 735 метров. Длина береговой линии — 10 километров.

Обед.

После прогулки на озере возвращаемся в Веденский район. Обед - вкуснейшие блюда чеченской кухни 🥧.

Город 🏙️ Аргун.

Остановка в городе Аргун. Посещение мечети «Сердце Матери». Она была открыта 16 мая 2014 года и названа именем жены первого президента Чеченской республики Ахмада Кадырова — Аймани Кадыровой. Мечеть имени Аймани Кадыровой построена в стиле хай-тек и является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде.

Город 🏙️ Грозный.

С наступлением темноты, мы въезжаем в столицу Чечни — город 🏙️ Грозный, чтобы увидеть невероятное зрелище – ночной город 🏙️, который сверкает и переливается тысячами разноцветных огней. Посещение Соборной мечети «Сердце Чечни» — визитной карточки Грозного. Прогулка 👣 по вечернему городу. Подъем на смотровую площадку небоскреба Грозный-Сити.