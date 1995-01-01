Озеро Кезеной-Ам — Шали — Аргун — Грозный

5
10 отзывов
Машук
Машук – Гид из Пятигорска
Чеченская республика — одна из красивых 🤩 Кавказских республик.

Она может похвастаться и красивой природой, и удивительными мечетями, и современной архитектурой.

У нас будет целый день, чтобы изучить все красоты Чечни.

От горного озера Казеной-Ам и альпийских лугов до мечети «Сердце матери» в стиле хай-тек и небоскребов Грозный-сити.
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Экскурсия

3 000 ₽ за человека

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Озеро Кезеной-Ам — Шали — Аргун — Грозный
Озеро Кезеной-Ам — Шали — Аргун — Грозный

Что вы увидите

  • Высокогорное озеро Кезеной-Ам (самое высокое в России)
  • расположенное в зоне альпийских лугов на южном склоне Андийского хребта. Комплекс высотных зданий Шали-Сити и мечеть им. Пророка Мухаммеда. Мечеть "Сердце Матери" в стиле хай-тек в Аргуне. Соборная мечеть "Сердце Чечни" в Грозном.
Горы ⛰️ восточного Кавказа стали ближе! Большое однодневное путешествие из Пятигорска к озеру Кезеной Ам начинается в 6. 00.
Проезд по Кабардино-Балкарии.
Через два часа пути остановка в Осетии на завтрак знаменитыми осетинскими пирогами.
Проезд по Ингушетии и далее путешествие начинается по территории Чеченской республики.
Город 🏙️ Шали.
Остановка в городе Шали и посещение мечети «Гордость мусульман», открытой в 2019 году и на сегодняшний день — самой большой и красивой мечети России и Европы. Построена из белого мрамора, вмещает до 30 тыс. человек. Четыре минарета имеют высоту 63 метра, а центральный купол – более 40 метров.
Рядом расположен комплекс высотных зданий Шали-Сити, объединенный с мечетью в один ансамбль.
Озеро Кезеной-Ам.
Подъем по головокружительному серпантину на южные склоны Андийского хребта. Живописнейшее озеро Кезеной Ам спряталось на высоте 1870 м над уровнем моря 🌊, в зоне альпийских лугов. Его глубина достигает 74 м. Протяженность озера с севера на юг — 2 километра, а с запада на восток — 2, 7 километра. Максимальная ширина — 735 метров. Длина береговой линии — 10 километров.
Обед.
После прогулки на озере возвращаемся в Веденский район. Обед - вкуснейшие блюда чеченской кухни 🥧.
Город 🏙️ Аргун.
Остановка в городе Аргун. Посещение мечети «Сердце Матери». Она была открыта 16 мая 2014 года и названа именем жены первого президента Чеченской республики Ахмада Кадырова — Аймани Кадыровой. Мечеть имени Аймани Кадыровой построена в стиле хай-тек и является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде.
Город 🏙️ Грозный.
С наступлением темноты, мы въезжаем в столицу Чечни — город 🏙️ Грозный, чтобы увидеть невероятное зрелище – ночной город 🏙️, который сверкает и переливается тысячами разноцветных огней. Посещение Соборной мечети «Сердце Чечни» — визитной карточки Грозного. Прогулка 👣 по вечернему городу. Подъем на смотровую площадку небоскреба Грозный-Сити.
+Что входит
  • Сопровождение квалифицированным экскурсоводом. Услуги профессионального водителя. Автобус
  • оснащенный микрофонами и кондиционерами.
Что не входит
  • Питание на маршруте.
  • Поднятие на высотку Грозный-Сити (100 руб. ).
Начало и место завершения
🚩 Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Озеро Кезеной-Ам — Шали — Аргун — Грозный
Озеро Кезеной-Ам — Шали — Аргун — Грозный
Озеро Кезеной-Ам — Шали — Аргун — Грозный
Озеро Кезеной-Ам — Шали — Аргун — Грозный

Экскурсия проводится По воскресеньям с 6:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Машук
Машук
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