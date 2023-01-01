Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Фактически Бермамыт представляет собой часть Скалистого хребта около верховья двух рек: Кума и Малка. Главная часть плато (так называемый Большой Бермамыт) расположена на высоте 2591 метр над уровнем моря. Скромный скалистый выступ рядом — Малый Бермамыт (его высота 2643 метров).
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида-водителя
Транспорт
Что не входит
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Завершение: Доставим к месту вашего проживания по городам КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 8:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска
Индивидуальные
Пешеходные
На автобусе
Можно с детьми
Необычные
Ночные
Водные развлечения
Активный отдых
Выездные
Плато Бермамыт
Популярные места
Экскурсии по Кавказу
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам