Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁

К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.

Рассмотрите похожие актуальные предложения в Пятигорске:

8 часов 🚗 На машине Индивидуальная Николай 22 отзыва Космические пейзажи плато Канжол Увидеться с Эльбрусом на легендарном плато и спуститься в кавказские джунгли Тызыльского ущелья любой город Кавминвод 16500 14 850 ₽ за всё до 4 чел. 7 часов 🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа Семён Нет отзывов Плато Бермамыт днём, на рассвете или на закате: поездка в мини-группе Без спешки полюбоваться фантастической природой, сделать фото и посетить смотровые точки по пути у места вашего проживания 3 500 ₽ за человека 10 часов 🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная Валентин 41 отзыв Плато Бермамыт. Джип-приключение Покориться красоте гор и открыть местные легенды, обычаи народа и особенности природы Где удобно 13 000 ₽ за всё до 2 чел.