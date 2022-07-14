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Описание
Джилы-Су (иногда называют Джилысы, Джылы-Су, Жылысу) — природное урочище в Кабардино-Балкарии. Здесь, в горной местности Кавказа, находятся великолепные водопады, горячие источники и древние каменные менгиры. Урочище, расположенное на верховьях реки Малки, захватывает дух своей красотой, а целебный воздух и воды нарзана способствуют укреплению здоровья.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида-водителя
Транспорт
Что не входит
Питание.
Экологический сбор
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Завершение: Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Никита Шевченко
14 июля 2022
Экскурсия прошла великолепно!
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