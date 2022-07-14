Поездка к водопадам Джилы-Су

Джилы-Су - урочище в Кабардино-Балкарии у северного склона горы Эльбрус

5
1 отзыв
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
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Джилы-Су – урочище в Кабардино-Балкарии у северного склона горы Эльбрус, знаменитое нарзанными источниками и невероятной природой.

Здесь вы увидите потрясающие панорамы, великолепный вид на самую высокую гору страны, обилие мощных водопадов, сусликов и цветение лютиков.

Дорога на Джилы-Су знаменита на всю страну – это тот случай, когда сам маршрут прекрасен не меньше, чем конечная точка.
Поездка к водопадам Джилы-Су
Поездка к водопадам Джилы-Су
Поездка к водопадам Джилы-Су
Поездка к водопадам Джилы-Су
Поездка к водопадам Джилы-Су
Поездка к водопадам Джилы-Су

Что вас ожидает 🤩

  • Водопад Сылтран-Су
  • Водопад Кара-Кая
  • Водопад Кызыл-Су
  • Вид на Эльбрус
  • Лечебные источники
  • Долина нарзанов с экологической тропой
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Джилы-Су (иногда называют Джилысы, Джылы-Су, Жылысу) — природное урочище в Кабардино-Балкарии. Здесь, в горной местности Кавказа, находятся великолепные водопады, горячие источники и древние каменные менгиры. Урочище, расположенное на верховьях реки Малки, захватывает дух своей красотой, а целебный воздух и воды нарзана способствуют укреплению здоровья.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание.
  • Экологический сбор
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Завершение: Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
14 июля 2022
Экскурсия прошла великолепно!

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