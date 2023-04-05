Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак

Индивидуальная экскурсия к Чегемским водопадам через Гижгит и Актопрак

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Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Баксанское ущелье
  • Озеро Гижгит
  • Перевал Актопрак
  • Чегемское ущелье
  • Чегемские водопады
  • По договоренности: парадром "Чегем", аул долгожителей Эль-Тюбю (еще наз. город мертвых)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Отправимся в мини-путешествие с насыщенной и разнообразной программой. Увидим необычайно красивое озеро высоко в горах, обогнем перевал высотой более 2000 тыс. км над уровнем моря, заедем в аул кавказских долгожителей и спустимся к Чегемским водопадам.
Проедем по живописному Баксанскому ущелью, где и состоится наша первая остановка на завтрак. После едем к высокогорному озеру, которое имеет завораживающий лазурный цвет, проедем живописный перевал Актопрак, спустимся в Чегемское ущелье, обязательно по пути заглянем в древний аул имеющий богатую историю. После чего отправляемся к полюбившемся многим Чегемским водопадам, где отведаем блюда национальной кавказской кухни. За время путешествия сделаем много красочных фото,насладимся чарующими видами гор и получим самые незабываемые эмоции

в любой день в любое время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все перемещения по маршруту на комфортабельном внедорожнике
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всем маршруте
Что не входит
  • Питание:
  • Завтрак (~200 руб.)
  • Обед (~400 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Завершение: Доставляем к вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день в любое время
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Одежда комфортная (по погоде)
  • Обувь удобная с устойчивой подошвой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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