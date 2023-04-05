Индивидуальная экскурсия к Чегемским водопадам через Гижгит и Актопрак
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Что вас ожидает:
- Баксанское ущелье
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
- Чегемское ущелье
- Чегемские водопады
- По договоренности: парадром "Чегем", аул долгожителей Эль-Тюбю (еще наз. город мертвых)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Отправимся в мини-путешествие с насыщенной и разнообразной программой. Увидим необычайно красивое озеро высоко в горах, обогнем перевал высотой более 2000 тыс. км над уровнем моря, заедем в аул кавказских долгожителей и спустимся к Чегемским водопадам.
Проедем по живописному Баксанскому ущелью, где и состоится наша первая остановка на завтрак. После едем к высокогорному озеру, которое имеет завораживающий лазурный цвет, проедем живописный перевал Актопрак, спустимся в Чегемское ущелье, обязательно по пути заглянем в древний аул имеющий богатую историю. После чего отправляемся к полюбившемся многим Чегемским водопадам, где отведаем блюда национальной кавказской кухни. За время путешествия сделаем много красочных фото,насладимся чарующими видами гор и получим самые незабываемые эмоции
в любой день в любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все перемещения по маршруту на комфортабельном внедорожнике
- Сопровождение профессионального гида-водителя на всем маршруте
- Что не входит
- Питание:
- Завтрак (~200 руб.)
- Обед (~400 руб.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираем с адреса в пределах КМВЗавершение: Доставляем к вашему адресу
- Когда и сколько длится?
- Когда: в любой день в любое времяЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Одежда комфортная (по погоде)
- Обувь удобная с устойчивой подошвой
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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