Отправимся в мини-путешествие с насыщенной и разнообразной программой. Увидим необычайно красивое озеро высоко в горах, обогнем перевал высотой более 2000 тыс. км над уровнем моря, заедем в аул кавказских долгожителей и спустимся к Чегемским водопадам.

Проедем по живописному Баксанскому ущелью, где и состоится наша первая остановка на завтрак. После едем к высокогорному озеру, которое имеет завораживающий лазурный цвет, проедем живописный перевал Актопрак, спустимся в Чегемское ущелье, обязательно по пути заглянем в древний аул имеющий богатую историю. После чего отправляемся к полюбившемся многим Чегемским водопадам, где отведаем блюда национальной кавказской кухни. За время путешествия сделаем много красочных фото,насладимся чарующими видами гор и получим самые незабываемые эмоции