Описание экскурсииОтправимся в мини-путешествие с насыщенной и разнообразной программой. Увидим необычайно красивое озеро высоко в горах, обогнем перевал высотой более 2000 тыс. км над уровнем моря, заедем в аул кавказских долгожителей и спустимся к Чегемским водопадам. Проедем по живописному Баксанскому ущелью, где и состоится наша первая остановка на завтрак. После едем к высокогорному озеру, которое имеет завораживающий лазурный цвет, проедем живописный перевал Актопрак, спустимся в Чегемское ущелье, обязательно по пути заглянем в древний аул имеющий богатую историю. После чего отправляемся к полюбившемся многим Чегемским водопадам, где отведаем блюда национальной кавказской кухни. За время путешествия сделаем много красочных фото,насладимся чарующими видами гор и получим самые незабываемые эмоции
в любой день в любое время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
- Чегемское ущелье
- Чегемские водопады
- По договоренности: парадром «Чегем», аул долгожителей Эль-Тюбю (еще наз. город мертвых)
Что включено
- Все перемещения по маршруту на комфортабельном внедорожнике
- Сопровождение профессионального гида-водителя на всем маршруте
Что не входит в цену
- Питание:
- Завтрак (~200 руб.)
- Обед (~400 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Завершение: Доставляем к вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день в любое время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Огромное спасибо гиду Даниле за незабываемые впечатления! Отлично провели время! По пути к Чегемским водопадам увидели нереальной красоты перевал Актопрак, бирюзовое озеро Гижгит. Впечатления на всю жизнь😄
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