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Александр Селютин Ваш гид в Пятигорске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 25 200 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 12 часов 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Отправимся в мини-путешествие с насыщенной и разнообразной программой. Увидим необычайно красивое озеро высоко в горах, обогнем перевал высотой более 2000 тыс. км над уровнем моря, заедем в аул кавказских долгожителей и спустимся к Чегемским водопадам. Проедем по живописному Баксанскому ущелью, где и состоится наша первая остановка на завтрак. После едем к высокогорному озеру, которое имеет завораживающий лазурный цвет, проедем живописный перевал Актопрак, спустимся в Чегемское ущелье, обязательно по пути заглянем в древний аул имеющий богатую историю. После чего отправляемся к полюбившемся многим Чегемским водопадам, где отведаем блюда национальной кавказской кухни. За время путешествия сделаем много красочных фото,насладимся чарующими видами гор и получим самые незабываемые эмоции

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Баксанское ущелье

Озеро Гижгит

Перевал Актопрак

Чегемское ущелье

Чегемские водопады

По договоренности: парадром «Чегем», аул долгожителей Эль-Тюбю (еще наз. город мертвых) Что включено Все перемещения по маршруту на комфортабельном внедорожнике

Сопровождение профессионального гида-водителя на всем маршруте Что не входит в цену Питание:

Завтрак (~200 руб.)

Обед (~400 руб.) Где начинаем и завершаем? Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ Завершение: Доставляем к вашему адресу Когда и сколько длится? Когда: в любой день в любое время Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.