Интенсив-тур это путешествие, где мы программа настолько разнообразна и насыщенна, что впечатлений останется несравненно больше, чем можно получить за день! Чегемское ущелье - изюминка и тайна Кабардино-Балкарии. Нам предстоит посетить множество интересных мест и природных красот, среди них:
Чегемские водопады
Парадром Чегем
Село Эль-Тюбю
Некрополь
Мемориальная тропа "Книга в камне"
Водопад Абай Су
Село Булунгу, где мы отобедаем лучшими балкарскими хычинами
и на десерт 🍪 - чудесное озеро Гижгит!
Что входит
Все перемещения по маршруту на комфортных внедорожниках
Сопровождение профессионально гида - водителя на всем маршрут
Что не входит
Билет до Кавказских Минеральных Вод
Питание (кафе с кавказской кухней)
Личные расходы
Медицинская страховка
Полет на параплане (4000 р), фото и видео в полете - 1000р
Терм. источники Аушигер (100 р)
Начало и место завершения
🚩 г. Пятигорск, ул. Бунимовича 7
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.