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Интенсив-тур в Чегемское ущелье

M&M's T.
M&M's T. – Гид из Пятигорска
Интенсив-тур в Чегемское ущелье
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏆Активный отдых
  • В горы
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Интенсив-тур в Чегемское ущелье
Интенсив-тур в Чегемское ущелье

Что вы увидите

  • Чегемские водопады
  • Парадром Чегем
  • Село Эль-Тюбю
  • Некрополь
  • Мемориальная тропа "Книга в камне"
  • Водопад Абай Су
  • Село Булунгу
  • озеро Гижгит

Интенсив-тур это путешествие, где мы программа настолько разнообразна и насыщенна, что впечатлений останется несравненно больше, чем можно получить за день! Чегемское ущелье - изюминка и тайна Кабардино-Балкарии. Нам предстоит посетить множество интересных мест и природных красот, среди них:

    Чегемские водопады
    Парадром Чегем
    Село Эль-Тюбю
    Некрополь
    Мемориальная тропа "Книга в камне"
    Водопад Абай Су
    Село Булунгу, где мы отобедаем лучшими балкарскими хычинами
    и на десерт 🍪 - чудесное озеро Гижгит!
    Что входит
    • Все перемещения по маршруту на комфортных внедорожниках
    • Сопровождение профессионально гида - водителя на всем маршрут
    Что не входит
    • Билет до Кавказских Минеральных Вод
    • Питание (кафе с кавказской кухней)
    • Личные расходы
    • Медицинская страховка
    • Полет на параплане (4000 р), фото и видео в полете - 1000р
    • Терм. источники Аушигер (100 р)
    Начало и место завершения
    🚩 г. Пятигорск, ул. Бунимовича 7
    Интенсив-тур в Чегемское ущелье
    Интенсив-тур в Чегемское ущелье
    Интенсив-тур в Чегемское ущелье
    Интенсив-тур в Чегемское ущелье

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    M&M's T.
    M&M's T.
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