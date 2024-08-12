Путешествие по КБР, вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления.
Эта экскурсия откроет перед вами исторические сокровища и захватывающую природную красоту Кабардино-Балкарии. Поверьте, экскурсия запомнится вам надолго!
Эта экскурсия откроет перед вами исторические сокровища и захватывающую природную красоту Кабардино-Балкарии. Поверьте, экскурсия запомнится вам надолго!
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Готовьтесь к захватывающему путешествию, полному исторических сокровищ и невероятных природных чудес! Отправляемся из Пятигорска или городов КМВ в удобное для вас время, между 07:00 и 09:00 утра. Эта однодневная экскурсия приведет нас к красивейшему озеру Гижгит и заполнит наши души незабываемыми впечатлениями. Озеро Гижгит — волшебство природы Первой остановкой будет посещение озера Гижгит. Вы сможете насладиться великолепными панорамными видами на это озеро необыкновенного цвета. Мы остановимся на смотровой площадке, откуда открывается захватывающий вид на эту природную красоту. Фотографии, сделанные здесь, запомнятся вам на долгие годы. Величественные виды с перевала Актопрак Далее наш маршрут приведет нас на перевал Актопрак, известный своими замками из белой глины. Мы поднимемся на автомобиле по извилистой дороге, наслаждаясь потрясающими видами, открывающимися перед нами. Горные пейзажи окутаны величественностью и пронизаны особой энергией. Вы будете поражены этой красотой и не сможете удержаться от многочисленных фотографий. Водопады Чегемского ущелья Продолжая наше путешествие, мы спустимся в Чегемское ущелье, где нас ждут удивительные Чегемские водопады. Под звуки бурной реки Чегем, вы будете наслаждаться видом потрясающих водопадов, окруженных величественной природой. Их красота и мощь не оставят вас равнодушными, создавая неповторимую атмосферу. Важная информация:
- По согласованию с туристом можно добавить в маршрут посещение парадрома «Чегем», где можно полетать на пароплане и посещение города «Мёртвых» в селе Эльтюбю.
- Нужно надеть удобную обувь, взять теплую одежду (в горах прохладно), наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой).
Ежедневно с 7:00 до 9:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Гижгит
- Баксанское ущелье
- Перевал Актопрак
- Чегемские водопады
- По согласованию парадром «Чегем» и город мёртвых в Эль-Тюбю
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Еда и напитки, обед в кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выезд из Пятигорска
Завершение: Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:00 до 9:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Отличная поездка с внимательным гидом Виктором. Красивое озеро Гижит необычного цвета,красивейший перевал.
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Г
Замечательная экскурсия! Виктор прекрасный водитель.
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С
Отлично!!!
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