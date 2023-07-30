Экскурсия из Пятигорска: Индивидуальное путешествие к Чегемским водопадам
Путешествие по КБР, вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления.
Эта экскурсия откроет перед вами исторические сокровища и захватывающую природную красоту Кабардино-Балкарии. Поверьте, экскурсия запомнится вам надолго!
Эта экскурсия откроет перед вами исторические сокровища и захватывающую природную красоту Кабардино-Балкарии. Поверьте, экскурсия запомнится вам надолго!
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Озеро Гижгит
- Баксанское ущелье
- Перевал Актопрак
- Чегемские водопады
- По согласованию парадром «Чегем» и город мёртвых в Эль-Тюбю
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Готовьтесь к захватывающему путешествию, полному исторических сокровищ и невероятных природных чудес! Отправляемся из Пятигорска или городов КМВ в удобное для вас время, между 07:00 и 09:00 утра. Эта однодневная экскурсия приведет нас к красивейшему озеру Гижгит и заполнит наши души незабываемыми впечатлениями.
- Озеро Гижгит — волшебство природы.
- Первой остановкой будет посещение озера Гижгит. Вы сможете насладиться великолепными панорамными видами на это озеро необыкновенного цвета. Мы остановимся на смотровой площадке, откуда открывается захватывающий вид на эту природную красоту. Фотографии, сделанные здесь, запомнятся вам на долгие годы.
- Величественные виды с перевала Актопрак.
- Далее наш маршрут приведет нас на перевал Актопрак, известный своими замками из белой глины. Мы поднимемся на автомобиле по извилистой дороге, наслаждаясь потрясающими видами, открывающимися перед нами. Горные пейзажи окутаны величественностью и пронизаны особой энергией. Вы будете поражены этой красотой и не сможете удержаться от многочисленных фотографий.
- Водопады Чегемского ущелья.
- Продолжая наше путешествие, мы спустимся в Чегемское ущелье, где нас ждут удивительные Чегемские водопады. Под звуки бурной реки Чегем, вы будете наслаждаться видом потрясающих водопадов, окруженных величественной природой. Их красота и мощь не оставят вас равнодушными, создавая неповторимую атмосферу.
Важная информация:
- По согласованию с туристом можно добавить в маршрут посещение парадрома «Чегем», где можно полетать на пароплане и посещение города «Мёртвых» в селе Эльтюбю.
- Нужно надеть удобную обувь, взять теплую одежду (в горах прохладно), наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой).
Ежедневно с 7:00 до 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты
- Еда и напитки, обед в кафе
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Выезд из ПятигорскаЗавершение: Пятигорск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 7:00 до 9:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- По согласованию с туристом можно добавить в маршрут посещение парадрома «Чегем», где можно полетать на пароплане и посещение города «Мёртвых» в селе Эльтюбю.
- Нужно надеть удобную обувь, взять теплую одежду (в горах прохладно), наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
30 июля 2023
Замечательная экскурсия! Виктор прекрасный водитель.
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