Во время экскурсии я постараюсь заразить вас своей любовь к этому краю. Со мной вы увидите Кавказ таким, каким вижу и люблю его я. Традиции и легенды этих мест, красоты гор и озер, неизвестные тропки и лучшие видовые места — я обязательно покажу вам все это!
Ближайшие даты:
5
мая
мая
6
мая
мая
7
мая
мая
8
мая
мая
9
мая
мая
10
мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Пятигорск
- Кисловодск
- Ессентуки
- Железноводск
- Минеральные Воды
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Кавказ — это край гор и цветущих садов, гордых и трудолюбивых людей.
- Увидев и почувствовав это, вы поймете, за что эту землю любили Пушкин и Толстой, почему в своих произведениях Кавказ воспевали Лермонтов и Бунин, Маяковский и Есенин.
- Вы спросите — «а как же вино и кухня?». Во время экскурсии вы обязательно насладитесь вином, согретым солнцем Ставрополья, а также отведаете сочный шашлык из свежайшего мяса в одном маленьком и уютном семейном ресторане.
Я покажу вам все самое лучшее в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводске и Минеральных Водах. Поверьте, у каждого из них есть свое лицо, неповторимый колорит и изюминка. По окончанию экскурсии вы будете узнавать их в лицо и точно влюбитесь в один из них, а может, и не в один!
Я жду вас на Кавказе и сделаю все от меня зависящее, чтобы выше знакомство с этим регионом стало любовью с первого взгляда — однажды и на всю жизнь!
Важно:
Начало экскурсии в любом удобном для вас месте в городах входящих в план экскурсии — Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск и Минеральные Воды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Обед
- Билеты
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Начало экскурсии в любом удобном для вас месте в городах входящих в план экскурсии — Пятигорск
- Кисловодск
- Ессентуки
- Железноводск и Минеральные Воды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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