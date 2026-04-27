Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Посетите сразу пять городов Кавказских Минеральных Вод всего за один день! Вы пройдете по тайным тропкам и восхититесь видами лучших обзорных площадок.



Традиции и легенды Кавказа, красоты кавказских гор и озер — все это вы обязательно увидите в ходе нашей однодневной поездки. 5 35 отзывов

Аркадий Ваш гид в Пятигорске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -25% 20 000 ₽ выгода 5100 ₽ 14 900 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 35 отзывов 8 часов 1-4 человека Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает:Кавказ — это край гор и цветущих садов, гордых и трудолюбивых людей. Увидев и почувствовав это, вы поймете, за что эту землю любили Пушкин и Толстой, почему в своих произведениях Кавказ воспевали Лермонтов и Бунин, Маяковский и Есенин. Вы спросите — «а как же вино и кухня?». Вы обязательно насладитесь вином, согретым солнцем Ставрополья, а также отведаете сочный шашлык из свежайшего мяса в одном маленьком и уютном семейном ресторане. Вы увидите все лучшее в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводске и Минеральных Водах. Поверьте, у каждого из них есть свое лицо, неповторимый колорит и изюминка. По окончанию вы будете узнавать их в лицо и точно влюбитесь в один из них, а может, и не в один!

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Пятигорск

Кисловодск

Ессентуки

Железноводск

Минеральные Воды Что включено Транспорт Что не входит в цену Обед

Билеты

Личные расходы Место начала и завершения? Место вашего проживания Когда и сколько длится? Когда: Смотрите свободные даты Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.