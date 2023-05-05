Пять городов Кавказских Минеральных Вод за один день

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Во время экскурсии я постараюсь заразить вас своей любовь к этому краю. Со мной вы увидите Кавказ таким, каким вижу и люблю его я. Традиции и легенды этих мест, красоты гор и озер, неизвестные тропки и лучшие видовые места — я обязательно покажу вам все это!
Пять городов Кавказских Минеральных Вод за один день
Пять городов Кавказских Минеральных Вод за один день
Пять городов Кавказских Минеральных Вод за один день
Пять городов Кавказских Минеральных Вод за один день
Пять городов Кавказских Минеральных Вод за один день
Пять городов Кавказских Минеральных Вод за один день
Пять городов Кавказских Минеральных Вод за один день
Ближайшие даты:
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
11
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Пятигорск
  • Кисловодск
  • Ессентуки
  • Железноводск
  • Минеральные Воды
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Кавказ — это край гор и цветущих садов, гордых и трудолюбивых людей.
  • Увидев и почувствовав это, вы поймете, за что эту землю любили Пушкин и Толстой, почему в своих произведениях Кавказ воспевали Лермонтов и Бунин, Маяковский и Есенин.
  • Вы спросите — «а как же вино и кухня?». Во время экскурсии вы обязательно насладитесь вином, согретым солнцем Ставрополья, а также отведаете сочный шашлык из свежайшего мяса в одном маленьком и уютном семейном ресторане.
Я покажу вам все самое лучшее в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводске и Минеральных Водах. Поверьте, у каждого из них есть свое лицо, неповторимый колорит и изюминка. По окончанию экскурсии вы будете узнавать их в лицо и точно влюбитесь в один из них, а может, и не в один!
Я жду вас на Кавказе и сделаю все от меня зависящее, чтобы выше знакомство с этим регионом стало любовью с первого взгляда — однажды и на всю жизнь!

Важно:

Начало экскурсии в любом удобном для вас месте в городах входящих в план экскурсии — Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск и Минеральные Воды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
  • Билеты
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Начало экскурсии в любом удобном для вас месте в городах входящих в план экскурсии — Пятигорск
  • Кисловодск
  • Ессентуки
  • Железноводск и Минеральные Воды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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