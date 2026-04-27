Посетите сразу пять городов Кавказских Минеральных Вод всего за один день! Вы пройдете по тайным тропкам и восхититесь видами лучших обзорных площадок.
Традиции и легенды Кавказа, красоты кавказских гор и озер — все это вы обязательно увидите в ходе нашей однодневной поездки.
Традиции и легенды Кавказа, красоты кавказских гор и озер — все это вы обязательно увидите в ходе нашей однодневной поездки.
Описание экскурсииЧто вас ожидает:Кавказ — это край гор и цветущих садов, гордых и трудолюбивых людей. Увидев и почувствовав это, вы поймете, за что эту землю любили Пушкин и Толстой, почему в своих произведениях Кавказ воспевали Лермонтов и Бунин, Маяковский и Есенин. Вы спросите — «а как же вино и кухня?». Вы обязательно насладитесь вином, согретым солнцем Ставрополья, а также отведаете сочный шашлык из свежайшего мяса в одном маленьком и уютном семейном ресторане. Вы увидите все лучшее в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводске и Минеральных Водах. Поверьте, у каждого из них есть свое лицо, неповторимый колорит и изюминка. По окончанию вы будете узнавать их в лицо и точно влюбитесь в один из них, а может, и не в один!
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пятигорск
- Кисловодск
- Ессентуки
- Железноводск
- Минеральные Воды
Что включено
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Великолепный день, масса впечатлений, все прекрасно организовано, замечательный экскурсовод Аркадий, огромное спасибо, рекомендую от души!!!!
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Т
Ездили на экскурсию с гидом Аркадий. Очень все понравилось, не смотря на молодость Аркадий очень много рассказывал про Пятигорск и другие города. Очень начитанный и образованный человек. Рекомендую всем экскурсию именно с Аркадием.
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А
Были с Аркадием на экскурсии "5 городов за 8 часов". Прекрасная экскурсия. Хочется отметить, как грамотно построена сама экскурсия, состоящая из протяженной автомобильной (Аркадий прекрасный водитель) и большой пешеходной частей.
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А
Прекрасно! Понравилось всё. Приехали всего на 3 дня и объехать за один день все достопримечательности главных городов было нашим лучшим решением)) рекомендую Аркадия однозначно!
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И
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Аркадию. Прекрасно организованная и проведенная экскурсия по городам КМВ. Все сбалансировано: и количество поданного материала,и свободного времени для самостоятельного осмотра. Впечатлили рассказы Аркадия о городах, их достопримечательностях. выдающихся личностях Кавказа, местных обычаях и национальных легендах. Не побоюсь всем порекомендовать нашего экскурсовода, уверена все останутся довольны отлично проведенным временем.
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С
За один день и, не смотря на пасмурную, дождливую погоду, мы посетили за один день 5 городов Кавминвод. Аркадий бесподобный экскурсовод. Очень интересно рассказывает и показывает в каждом городе интересные достопримечательности. Дети слушали с интересом. И потом весь вечер были под впечатлением. Экскурсия и экскурсовод шикарные.
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