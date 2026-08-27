Этот маршрут ведёт туда, куда не добираются туристические автобусы и джипы. Вместе с проводником вы отправитесь в треккинг по тропам ущелья Адыл-Су. По пути откроются виды на Юсенги, Шхельду, пик Джантуган, скалы Аристова и ледники, скрытые в глубине Кавказского хребта.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Дорога в ущелье Адыл-Су

Я заберу вас от места проживания на территории КМВ. Примерно через 1,5 ч мы доберёмся до альплагеря «Джантуган», расположенного на высоте 2200 метров.

Треккинг (5 км в обе стороны)

От альплагеря отправимся по горной тропе к озеру Башкара. Набор высоты составит 400 метров. В этой местности много троп, но я проведу вас по маршруту, ведущему именно к озеру.

По пути вы увидите:

горы Юсенги и Шхельда

Чегет-Карабаши

пики Башкара и Джантуган

скалы Аристова

снежные вершины и ледники Кавказского хребта

Озеро Башкара

Финальной точкой станет лазурное ледниковое озеро на высоте 2600 метров. При желании в нём можно искупаться.

Примерный тайминг

1,5–2 ч — дорога из Пятигорска до альплагеря «Джантуган»

~4 ч — пеший маршрут к озеру Башкара и обратно

1,5–2 ч — возвращение в город на автомобиле

Кому подойдёт маршрут

Поход рассчитан на взрослых и детей от 6 лет, готовых пройти 5 км по горной тропе с набором высоты 400 метров. Специальная подготовка не требуется.

Организационные детали