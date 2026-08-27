Треккинг к ледниковому озеру Башкара - из Пятигорска

Пройти по ущелью Адыл-Су и подняться к лазурному водоёму на высоте 2600 метров
Этот маршрут ведёт туда, куда не добираются туристические автобусы и джипы. Вместе с проводником вы отправитесь в треккинг по тропам ущелья Адыл-Су.

По пути откроются виды на Юсенги, Шхельду, пик Джантуган, скалы Аристова и ледники, скрытые в глубине Кавказского хребта.
Треккинг к ледниковому озеру Башкара - из Пятигорска
Треккинг к ледниковому озеру Башкара - из Пятигорска
Треккинг к ледниковому озеру Башкара - из Пятигорска

Описание экскурсии

Дорога в ущелье Адыл-Су

Я заберу вас от места проживания на территории КМВ. Примерно через 1,5 ч мы доберёмся до альплагеря «Джантуган», расположенного на высоте 2200 метров.

Треккинг (5 км в обе стороны)

От альплагеря отправимся по горной тропе к озеру Башкара. Набор высоты составит 400 метров. В этой местности много троп, но я проведу вас по маршруту, ведущему именно к озеру.

По пути вы увидите:

  • горы Юсенги и Шхельда
  • Чегет-Карабаши
  • пики Башкара и Джантуган
  • скалы Аристова
  • снежные вершины и ледники Кавказского хребта

Озеро Башкара

Финальной точкой станет лазурное ледниковое озеро на высоте 2600 метров. При желании в нём можно искупаться.

Примерный тайминг

  • 1,5–2 ч — дорога из Пятигорска до альплагеря «Джантуган»
  • ~4 ч — пеший маршрут к озеру Башкара и обратно
  • 1,5–2 ч — возвращение в город на автомобиле

Кому подойдёт маршрут

Поход рассчитан на взрослых и детей от 6 лет, готовых пройти 5 км по горной тропе с набором высоты 400 метров. Специальная подготовка не требуется.

Организационные детали

  • Возьмите с собой воду, перекус и паспорт — по дороге предстоит проехать контрольные посты
  • Трансфер из Пятигорска и обратно включён в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1270 туристов
Родился и провёл всю жизнь на Северном Кавказе. Хочу поделиться с вами прекрасными видами и величием наших просторов, местными легендами и традициями. Поднимайся вверх не для того, чтобы Мир увидел Тебя, а для того, чтобы самому увидеть Мир! Добро пожаловать в горы, они открыты для тех, кто дорос до них Душой!!!

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