Джип-тур из Пятигорска «Священная гора Уллу-Тау»

Полюбоваться могучими ущельями и прогуляться к подножию Мать-горы на авто-пешеходной экскурсии

Приглашаю провести день на лоне природы и оценить величие кавказских пейзажей.

Вы подышите кристально чистым воздухом, прокатитесь по горным дорогам и узнаете о народах Кабардино-Балкарии, их многовековых традициях и повседневных привычках.

А также пройдете по несложной тропинке от альплагеря Джайлык до поляны Желаний!
Джип-тур из Пятигорска «Священная гора Уллу-Тау»
Джип-тур из Пятигорска «Священная гора Уллу-Тау»
Джип-тур из Пятигорска «Священная гора Уллу-Тау»
Джип-тур из Пятигорска «Священная гора Уллу-Тау»
Джип-тур из Пятигорска «Священная гора Уллу-Тау»
Джип-тур из Пятигорска «Священная гора Уллу-Тау»
Джип-тур из Пятигорска «Священная гора Уллу-Тау»

Что вас ожидает

Горы, реки и ущелья

Мы проедем по живописным ущельям: Баксанскому и Адыр-Су. Полюбуемся рекой, воды которой питаются талыми ледниками Эльбруса, оценим единственный в России автомобильный горный подъемник и посетим альпинистский лагерь Джайлык. От него отправимся по натоптанной дороге к подножию горы Уллу-Тау. Я расскажу, почему в Кабардино-Балкарии ее называют Мать-гора, с какими просьбами приезжают к ней люди и какие магические истории с ней связаны.

Прогулка к волшебной горе

Трек к Уллу-Тау запомнится вам легкостью, комфортом и волшебными пейзажами. Тропинка проходит между больших камней, в окружении можжевельника и душистых трав. Около получаса приятной ходьбы, и мы у цели — на поляне с мужскими и женскими «камнями желаний». Вы узнаете, как они здесь появились, и насладитесь захватывающими дух видами: снежными вершинами и могучими ледниками.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Входные билеты не включены в стоимость: подъемник — 1500 р, экосбор — 150 р с человека, пропуск в погранзону — 150 р с человека
  • Маршрут включает легкий трек в гору и подъем по лестнице (более 300 ступеней)
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей, и я всю жизнь прожил в прекрасном Кисловодске. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, подышите чистейшим воздухом, ощутите вкус родниковой воды и запечатлеете фантастические панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. Если вы устали от городской суеты, соскучились по природе и готовы к приключениям — Северный Кавказ ждет вас!
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