Что вас ожидает

Горы, реки и ущелья

Мы проедем по живописным ущельям: Баксанскому и Адыр-Су. Полюбуемся рекой, воды которой питаются талыми ледниками Эльбруса, оценим единственный в России автомобильный горный подъемник и посетим альпинистский лагерь Джайлык. От него отправимся по натоптанной дороге к подножию горы Уллу-Тау. Я расскажу, почему в Кабардино-Балкарии ее называют Мать-гора, с какими просьбами приезжают к ней люди и какие магические истории с ней связаны.

Прогулка к волшебной горе

Трек к Уллу-Тау запомнится вам легкостью, комфортом и волшебными пейзажами. Тропинка проходит между больших камней, в окружении можжевельника и душистых трав. Около получаса приятной ходьбы, и мы у цели — на поляне с мужскими и женскими «камнями желаний». Вы узнаете, как они здесь появились, и насладитесь захватывающими дух видами: снежными вершинами и могучими ледниками.

Организационные детали