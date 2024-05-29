Встреча с хаски – экскурсии в Пятигорске

Найдено 4 экскурсии в категории «Встреча с хаски» в Пятигорске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
56 отзывов
Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски в Пятигорске
Встречайте первые лучи солнца на вершине Бештау в компании хаски. Незабываемый треккинг и чай среди облаков ждут вас
Начало: В Пятигорске
«Маршрут составит 2,5 км с набором высоты 600 метров: преодолеть его нам помогут две дружелюбные и энергичные хаски»
Сегодня в 03:00
13 июня в 07:00
от 5 000 за всё до 10 чел.
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
🚶 Пешая
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
Пройтись живописными тропами, увидеть Дуккинские озёра и устроить пикник на высоте 2450 метров
Начало: на проспекте Калинина
«В путешествии вас будут сопровождать красивые и энергичные хаски»
Сегодня в 01:30
13 июня в 00:00
24 000 за всё до 4 чел.
Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
Начало: Пятигорск
«На тропе мы будем наслаждаться свежим горным воздухом, а вести нас будут опытные экскурсоводы-пейсеры (хаски
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
Начало: Пятигорск
«К Дуккинским озерам в компании хаски Маршрут будет проходить вдоль речки Дукка»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
    Отличное начало дня!!! Подъем начинается когда ещё темно, и здесь очень помогает мохнатый проводник! Тони и Элвин прекрасно знают как
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    лучше пройти! Рассвет на высоте 1400 метров это волшебство! Прекрасный пейзаж, чувство свободы и красоты мира! Но конечно надо понимать что это не подъем на канатке, а подъем своими ножками с крутыми подъёмами и спусками, которые легко даются если на тебе треккинговые кроссовки:)

  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
    27 мая поднимались к водопаду Терскол в Приэльбрусье с двумя очаровательными хасками и с семьей, 2 взрослых, 2 подростков. Артем
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    все прекрасно организовал, заранее мы договорились и выбрали маршрут и не прогадали. Была прекрасная погода, водопад очень очень красивый. Маршрут не сложный, немножечко в конце попыхтели, но оно того стоило. ездили на комфортабельном авто уаз патриот - быстрая, безопасная, шустрая:) Артем веселый, гостеприимный, все рассказал, вкусные места показал, красивые кадры сделал! Спасибо большое за организацию нашего маршрута и незабываемого путешествия: мы увозим домой яркие фото и воспоминания на всю жизнь. А маршрут - красота! Рекомендую!

  • М
    Мария
    20 мая 2024
    Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
    Это конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) я шла в паре с
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    хаски Тони, который мне очень помогал при подъеме в гору. Нужно конечно рассчитывать свои силы, дорога не легкая. Спасибо проводнику Артему, хаски Тони и девочкам которые были в группе. Такое точно не забудешь:)

    Это конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) яЭто конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) яЭто конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) яЭто конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) яЭто конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) яЭто конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) я
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
    Треккиинг с хаски - пожалуй самое яркое впечатление этого отпуска. Классный формат: поднимаешься в темноте и только на вершине и
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    спуске видишь, какой путь получилось преодолеть. Нам было не просто, но оно однозначно того стоило. Тони и Элвин очень помогают, но и задают темп - иногда приходилось тормозить помощников, чтобы отдышаться. Спасибо Юрию за четкую организацию, поддержку в пути и вкусный чай. Мы обязательно вернемся:)

  • Е
    Елена
    17 апреля 2024
    Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
    Это Потрясающе!!!! Такое восхождение, виды, эмоции нужно испытать каждому! Только не каждому может быть по силам. Это классная прокачка себя,
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    воли, духа и тела. Хаски это просто чудо. Моей дочери (10 лет) Тони помог подняться почти на одном дыхании. Она в огромном восторге! Спасибо Вам Юрий и Артём за эти эмоции, виды, душевную компанию. Вы лучшие! Очень рекомендую!

  • К
    Ксения
    14 ноября 2023
    Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
    Артём отличный проводник и интересный собеседник! Тони и Элвин отличные компаньоны🦮🦮
  • Е
    Евгений
    5 ноября 2023
    Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
    Прекрасная активность для физически развитых людей…) Замечательным дополнением и стимулом являются два пейсера в исполнении собак породы хаски. Искренне рекомендую всем желающим встретить рассвет на высоте 1400 метров!)

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Встреча с хаски»

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  2. Самое главное
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  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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