1 чел.
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Индивидуальная
4.5 часа
Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски в Пятигорске
Встречайте первые лучи солнца на вершине Бештау в компании хаски. Незабываемый треккинг и чай среди облаков ждут вас
Начало: В Пятигорске
«Маршрут составит 2,5 км с набором высоты 600 метров: преодолеть его нам помогут две дружелюбные и энергичные хаски»
Сегодня в 03:00
13 июня в 07:00
от 5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
Пройтись живописными тропами, увидеть Дуккинские озёра и устроить пикник на высоте 2450 метров
Начало: на проспекте Калинина
«В путешествии вас будут сопровождать красивые и энергичные хаски»
Сегодня в 01:30
13 июня в 00:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
Начало: Пятигорск
«На тропе мы будем наслаждаться свежим горным воздухом, а вести нас будут опытные экскурсоводы-пейсеры (хаски)»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
Начало: Пятигорск
«К Дуккинским озерам в компании хаски Маршрут будет проходить вдоль речки Дукка»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина29 мая 2024Отличное начало дня!!! Подъем начинается когда ещё темно, и здесь очень помогает мохнатый проводник! Тони и Элвин прекрасно знают как
- ММарина27 мая 202427 мая поднимались к водопаду Терскол в Приэльбрусье с двумя очаровательными хасками и с семьей, 2 взрослых, 2 подростков. Артем
- ММария20 мая 2024Это конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) я шла в паре с
- ЕЕлена15 мая 2024Треккиинг с хаски - пожалуй самое яркое впечатление этого отпуска. Классный формат: поднимаешься в темноте и только на вершине и
- ЕЕлена17 апреля 2024Это Потрясающе!!!! Такое восхождение, виды, эмоции нужно испытать каждому! Только не каждому может быть по силам. Это классная прокачка себя,
- ККсения14 ноября 2023Артём отличный проводник и интересный собеседник! Тони и Элвин отличные компаньоны🦮🦮
- ЕЕвгений5 ноября 2023Прекрасная активность для физически развитых людей…) Замечательным дополнением и стимулом являются два пейсера в исполнении собак породы хаски. Искренне рекомендую всем желающим встретить рассвет на высоте 1400 метров!)
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