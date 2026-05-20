Отправляемся в сердце Тебердинского заповедника по маршруту для самых искушённых путешественников! Он объединяет драйв горной дороги, лёгкую, но насыщенную прогулку и моменты абсолютного покоя перед величественными пейзажами. Вы увидите мощный водопад Алибек, таинственное Туманное озеро и проедете через три живописных ущелья за один день.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Пятигорска

Рано утром отправляемся навстречу горам. По дороге вы узнаете об истории края и народов, которые его населяют.

10:00–10:40 — перевал Гум-Баши

И вот мы на высоте более 2000 метров! С пика перевала открывается круговая панорама Главного Кавказского хребта, а в ясную погоду вы увидите двуглавый Эльбрус.

11:30–12:00 — въезд в заповедник

Через посёлок Домбай мы заедем в ущелье Алибек. Воздух сразу меняется — становится свежим и влажным, пахнет хвоей и сыростью камней.

12:00–12:20 — дорога к альплагерю на внедорожнике

Пять километров по лесной дороге — это отдельное приключение. Мы проедем сквозь реликтовый пихтовый лес, мимо огромных валунов и бурлящих ручьёв. Сквозь просветы в кронах будут мелькать языки древних ледников.

12:30–14:00 — пешая прогулка к водопаду Алибек

Маршрут (20–30 минут в одну сторону) комфортный и очень живописный. По пути увидим поляны с альпийскими травами, пихтарник, а затем смешанный лес.

14:00–14:30 — водопад Алибек

Он не просто высокий (25 метров). Он — сильный. Его гул вы услышите задолго до подхода. А затем увидите, как поток с рёвом срывается со скального уступа, разбивается о камни и летит вниз миллионами серебристых брызг.

14:30–15:30 — обед в Домбае

Возвращаемся в посёлок. Обед будет в кафе с панорамной верандой над горной рекой. В меню — кавказские и европейские блюда.

16:00–17:00 — Гоначхирское ущелье и Туманное озеро

Дорога в ущелье — это аттракцион сама по себе: она вьётся над пропастью, где внизу бурлит река Гоначхир. Наша цель — озеро Туманлы-Кёль (1850 м), место тишины и созерцания.

17:00–19:30 — обратный путь с остановками

В конце дня возвращаемся в Пятигорск. По пути вы ещё увидите:

озеро Кара-Кёль с его тёмной, почти чёрной водой

Тебердинский биосферный заповедник

реку Уллу-Муруджу

20:00 — возвращение в Пятигорск

Организационные детали

Поездка проходит с гидом-водителем на комфортабельном внедорожнике Ford, Toyota, Infiniti

Программа подходит для людей любого возраста и уровня физической подготовки

С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы