Добраться из Пятигорска к трём ущельям, прогуляться к водопаду Алибек и увидеть Туманное озеро
Отправляемся в сердце Тебердинского заповедника по маршруту для самых искушённых путешественников! Он объединяет драйв горной дороги, лёгкую, но насыщенную прогулку и моменты абсолютного покоя перед величественными пейзажами.
Вы увидите мощный водопад Алибек, таинственное Туманное озеро и проедете через три живописных ущелья за один день.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Пятигорска
Рано утром отправляемся навстречу горам. По дороге вы узнаете об истории края и народов, которые его населяют.
10:00–10:40 — перевал Гум-Баши
И вот мы на высоте более 2000 метров! С пика перевала открывается круговая панорама Главного Кавказского хребта, а в ясную погоду вы увидите двуглавый Эльбрус.
11:30–12:00 — въезд в заповедник
Через посёлок Домбай мы заедем в ущелье Алибек. Воздух сразу меняется — становится свежим и влажным, пахнет хвоей и сыростью камней.
12:00–12:20 — дорога к альплагерю на внедорожнике
Пять километров по лесной дороге — это отдельное приключение. Мы проедем сквозь реликтовый пихтовый лес, мимо огромных валунов и бурлящих ручьёв. Сквозь просветы в кронах будут мелькать языки древних ледников.
12:30–14:00 — пешая прогулка к водопаду Алибек
Маршрут (20–30 минут в одну сторону) комфортный и очень живописный. По пути увидим поляны с альпийскими травами, пихтарник, а затем смешанный лес.
14:00–14:30 — водопад Алибек
Он не просто высокий (25 метров). Он — сильный. Его гул вы услышите задолго до подхода. А затем увидите, как поток с рёвом срывается со скального уступа, разбивается о камни и летит вниз миллионами серебристых брызг.
14:30–15:30 — обед в Домбае
Возвращаемся в посёлок. Обед будет в кафе с панорамной верандой над горной рекой. В меню — кавказские и европейские блюда.
16:00–17:00 — Гоначхирское ущелье и Туманное озеро
Дорога в ущелье — это аттракцион сама по себе: она вьётся над пропастью, где внизу бурлит река Гоначхир. Наша цель — озеро Туманлы-Кёль (1850 м), место тишины и созерцания.
17:00–19:30 — обратный путь с остановками
В конце дня возвращаемся в Пятигорск. По пути вы ещё увидите:
озеро Кара-Кёль с его тёмной, почти чёрной водой
Тебердинский биосферный заповедник
реку Уллу-Муруджу
20:00 — возвращение в Пятигорск
Организационные детали
Поездка проходит с гидом-водителем на комфортабельном внедорожнике Ford, Toyota, Infiniti
Программа подходит для людей любого возраста и уровня физической подготовки
С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Завтрак на перевале — средний чек 350 ₽ за чел.
Обед в кафе — средний чек 800 ₽ за чел.
Билеты в ущелья: Алибек — 300 ₽ за чел., Гоначхир — 300 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Пятигорске
Мы — команда гидов на Кавказе, работаем с 2019 года. С нами интересно — не спешим, не бубним, а делимся знаниями и интересными фактами. С нами удобно — в автопарке читать дальшеуменьшить
только комфортабельные автомобили. С нами весело — будут шутки, загадки и дискуссии на любые «острые» кавказские темы. С нами красиво — показываем самые яркие и скрытые локации для фото и видео, которыми мы вас обеспечим. С нами честно — всё, что указано в программе и даже больше, мы обязательно покажем!
Кавказ — наш дом, и мы ждём вас в гости!
