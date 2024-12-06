Двухдневный тур в Южную Осетию из Пятигорска

Путешествие через главный Кавказский хребет: тур в Южную Осетию из Пятигорска
Южная Осетия — это удивительный регион, где смешиваются культуры Кавказа и Грузии.

Здесь можно увидеть остатки средневековых крепостей и церквей, познакомиться с уникальной осетинской кухней и мастерством национальных ремесленников.

Мы проедем через Рокский тоннель, пересечем Главный Кавказский хребет и посетим город Цхинвал, пещерный монастырь Тирского, горящий источник, озеро Эрцо и многое другое.
Двухдневный тур в Южную Осетию из Пятигорска
Двухдневный тур в Южную Осетию из Пятигорска
Двухдневный тур в Южную Осетию из Пятигорска
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

День 1: Путешествие через Северную Осетию в Южную

Наше увлекательное путешествие начнется в 06:00. Мы проедем по живописной территории Северной Осетии, где в 9:30 сделаем остановку на завтрак в прекрасном Алагирском ущелье. Здесь нас будет окружать бурная река, берущая начало с Главного Кавказского хребта.

Далее мы продолжим свой путь по Транскавказской магистрали, известной как Военно-Осетинская дорога. Это единственная дорога, соединяющая Россию с Южной Осетией. По пути мы увидим памятник Уастырджи — величественную конную статую весом около 30 тонн, которая кажется парящей в воздухе.

Наше путешествие будет наполнено впечатлениями: мы проедем через 7 горных тоннелей и увидим Зарамагские ГЭС — гидроэнергетический комплекс на реке Ардон. В родовом селе мы посетим памятник К. Хетагурову, основоположнику осетинской литературы.

Проезжая через 4-километровый Рокский тоннель, мы окажемся в Южной Осетии. Вдыхая свежий горный воздух, мы насладимся живописными видами извивающихся серпантинов магистрали. Затем мы начнем исследовать этот уникальный регион.

Уникальные святилища и природные чудеса

Мы посетим уникальные святилища Челиадского ущелья и испробуем нарзан Баграта — удивительный вулкан, который радует своей вкусной водой. Также мы увидим символ Южной Осетии — Гуфтинский арочный мост, который гармонично вписывается в окружающий пейзаж и продолжает вдохновлять фотографов и художников.

Наш путь приведет нас к Эрцо — загадочному горному озеру, которое раз в несколько лет исчезает, уходя глубоко под землю. Мы насладимся прекрасным видом на озеро Кведи (Коз) и услышим легенду, связанную с ним.

По дороге к Тирскому монастырю мы также посетим древнюю крепость, датируемую 4-8 веками. Вечером мы прибудем в Цхинвал, заселимся в гостинице, поужинаем и отправимся на прогулку к местному восточному базару, чтобы окунуться в атмосферу южного селения.

День 2: Цхинвал и окрестности

Сегодня мы продолжим нашу экспедицию в Цхинвал, где сможем насладиться атмосферой старого города, прогуливаясь по его уютным и аутентичным переулкам. Мы заглянем в дворики соседних южно-осетинских поселений и осмотрим старинные грузинские церкви.

Также мы постараемся разгадать тайну минерального источника, расположенного недалеко от Цхинвала, вода которого имеет удивительное свойство — ее можно поджечь. После этого мы отправимся по Зарской дороге, которая соединяет Южную и Северную Осетии, и насладимся невероятными пейзажами.

Пообедаем традиционными пирогами и отправимся обратно в Пятигорск, полные впечатлений от нашего уникального путешествия.

Важная информация

  • С собой иметь паспорт.
  • Детям необходимо свидетельство о рождении для прохождения таможни.
  • Рекомендуется носить комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

ежедневно

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Горная Северная Осетия (Алагирское ущелье, Транскавказская магистраль, святилище Уастырджи, 7 горных тоннелей, Зарамакское ГЭС, памятник К. Хетагурову)
  • Рокский тоннель (3800 м.) через Главный Кавказский хребет
  • Святилища Челиатского ущелья
  • Нарзан Багиата
  • Гуфтинский арочный мост
  • Озера Эрцо, Коз
  • Тирский храм IV-VIII в. в., старинная крепость
  • Местный восточный базар
  • Обзорная по Цхинвалу
  • Грузинские церкви XVIII в
  • Горящий источник
  • Зарский высокогорный перевал
Что включено
  • Проезд
  • Проживание
  • Завтрак
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание
Место начала и завершения?
Города КМВ (ж/д вокзалы, аэропорты, адреса)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • С собой иметь паспорт. Детям свидетельство о рождении детей для прохождения таможни. Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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