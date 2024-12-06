Здесь можно увидеть остатки средневековых крепостей и церквей, познакомиться с уникальной осетинской кухней и мастерством национальных ремесленников.
Мы проедем через Рокский тоннель, пересечем Главный Кавказский хребет и посетим город Цхинвал, пещерный монастырь Тирского, горящий источник, озеро Эрцо и многое другое.
Описание тура
День 1: Путешествие через Северную Осетию в Южную
Наше увлекательное путешествие начнется в 06:00. Мы проедем по живописной территории Северной Осетии, где в 9:30 сделаем остановку на завтрак в прекрасном Алагирском ущелье. Здесь нас будет окружать бурная река, берущая начало с Главного Кавказского хребта.
Далее мы продолжим свой путь по Транскавказской магистрали, известной как Военно-Осетинская дорога. Это единственная дорога, соединяющая Россию с Южной Осетией. По пути мы увидим памятник Уастырджи — величественную конную статую весом около 30 тонн, которая кажется парящей в воздухе.
Наше путешествие будет наполнено впечатлениями: мы проедем через 7 горных тоннелей и увидим Зарамагские ГЭС — гидроэнергетический комплекс на реке Ардон. В родовом селе мы посетим памятник К. Хетагурову, основоположнику осетинской литературы.
Проезжая через 4-километровый Рокский тоннель, мы окажемся в Южной Осетии. Вдыхая свежий горный воздух, мы насладимся живописными видами извивающихся серпантинов магистрали. Затем мы начнем исследовать этот уникальный регион.
Уникальные святилища и природные чудеса
Мы посетим уникальные святилища Челиадского ущелья и испробуем нарзан Баграта — удивительный вулкан, который радует своей вкусной водой. Также мы увидим символ Южной Осетии — Гуфтинский арочный мост, который гармонично вписывается в окружающий пейзаж и продолжает вдохновлять фотографов и художников.
Наш путь приведет нас к Эрцо — загадочному горному озеру, которое раз в несколько лет исчезает, уходя глубоко под землю. Мы насладимся прекрасным видом на озеро Кведи (Коз) и услышим легенду, связанную с ним.
По дороге к Тирскому монастырю мы также посетим древнюю крепость, датируемую 4-8 веками. Вечером мы прибудем в Цхинвал, заселимся в гостинице, поужинаем и отправимся на прогулку к местному восточному базару, чтобы окунуться в атмосферу южного селения.
День 2: Цхинвал и окрестности
Сегодня мы продолжим нашу экспедицию в Цхинвал, где сможем насладиться атмосферой старого города, прогуливаясь по его уютным и аутентичным переулкам. Мы заглянем в дворики соседних южно-осетинских поселений и осмотрим старинные грузинские церкви.
Также мы постараемся разгадать тайну минерального источника, расположенного недалеко от Цхинвала, вода которого имеет удивительное свойство — ее можно поджечь. После этого мы отправимся по Зарской дороге, которая соединяет Южную и Северную Осетии, и насладимся невероятными пейзажами.
Пообедаем традиционными пирогами и отправимся обратно в Пятигорск, полные впечатлений от нашего уникального путешествия.
Важная информация
- С собой иметь паспорт.
- Детям необходимо свидетельство о рождении для прохождения таможни.
- Рекомендуется носить комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горная Северная Осетия (Алагирское ущелье, Транскавказская магистраль, святилище Уастырджи, 7 горных тоннелей, Зарамакское ГЭС, памятник К. Хетагурову)
- Рокский тоннель (3800 м.) через Главный Кавказский хребет
- Святилища Челиатского ущелья
- Нарзан Багиата
- Гуфтинский арочный мост
- Озера Эрцо, Коз
- Тирский храм IV-VIII в. в., старинная крепость
- Местный восточный базар
- Обзорная по Цхинвалу
- Грузинские церкви XVIII в
- Горящий источник
- Зарский высокогорный перевал
Что включено
- Проезд
- Проживание
- Завтрак
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- С собой иметь паспорт. Детям свидетельство о рождении детей для прохождения таможни. Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь