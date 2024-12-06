Южная Осетия — это удивительный регион, где смешиваются культуры Кавказа и Грузии. Здесь можно увидеть остатки средневековых крепостей и церквей, познакомиться с уникальной осетинской кухней и мастерством национальных ремесленников. Мы проедем через Рокский тоннель, пересечем Главный Кавказский хребет и посетим город Цхинвал, пещерный монастырь Тирского, горящий источник, озеро Эрцо и многое другое.

Описание тура

День 1: Путешествие через Северную Осетию в Южную

Наше увлекательное путешествие начнется в 06:00. Мы проедем по живописной территории Северной Осетии, где в 9:30 сделаем остановку на завтрак в прекрасном Алагирском ущелье. Здесь нас будет окружать бурная река, берущая начало с Главного Кавказского хребта.

Далее мы продолжим свой путь по Транскавказской магистрали, известной как Военно-Осетинская дорога. Это единственная дорога, соединяющая Россию с Южной Осетией. По пути мы увидим памятник Уастырджи — величественную конную статую весом около 30 тонн, которая кажется парящей в воздухе.

Наше путешествие будет наполнено впечатлениями: мы проедем через 7 горных тоннелей и увидим Зарамагские ГЭС — гидроэнергетический комплекс на реке Ардон. В родовом селе мы посетим памятник К. Хетагурову, основоположнику осетинской литературы.

Проезжая через 4-километровый Рокский тоннель, мы окажемся в Южной Осетии. Вдыхая свежий горный воздух, мы насладимся живописными видами извивающихся серпантинов магистрали. Затем мы начнем исследовать этот уникальный регион.

Уникальные святилища и природные чудеса

Мы посетим уникальные святилища Челиадского ущелья и испробуем нарзан Баграта — удивительный вулкан, который радует своей вкусной водой. Также мы увидим символ Южной Осетии — Гуфтинский арочный мост, который гармонично вписывается в окружающий пейзаж и продолжает вдохновлять фотографов и художников.

Наш путь приведет нас к Эрцо — загадочному горному озеру, которое раз в несколько лет исчезает, уходя глубоко под землю. Мы насладимся прекрасным видом на озеро Кведи (Коз) и услышим легенду, связанную с ним.

По дороге к Тирскому монастырю мы также посетим древнюю крепость, датируемую 4-8 веками. Вечером мы прибудем в Цхинвал, заселимся в гостинице, поужинаем и отправимся на прогулку к местному восточному базару, чтобы окунуться в атмосферу южного селения.

День 2: Цхинвал и окрестности

Сегодня мы продолжим нашу экспедицию в Цхинвал, где сможем насладиться атмосферой старого города, прогуливаясь по его уютным и аутентичным переулкам. Мы заглянем в дворики соседних южно-осетинских поселений и осмотрим старинные грузинские церкви.

Также мы постараемся разгадать тайну минерального источника, расположенного недалеко от Цхинвала, вода которого имеет удивительное свойство — ее можно поджечь. После этого мы отправимся по Зарской дороге, которая соединяет Южную и Северную Осетии, и насладимся невероятными пейзажами.

Пообедаем традиционными пирогами и отправимся обратно в Пятигорск, полные впечатлений от нашего уникального путешествия.

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