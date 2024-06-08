3 дня
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или в удобном для вас месте
12 сен в 10:00
19 сен в 10:00
27 000₽ за человека
3 дня
Топовые локации Архыза в мини-группе: молодёжный тур на джипах с пешими прогулками
Дойти через альпийские луга до Софийских водопадов, покормить альпак и устроить пикник в ущелье
Начало: Г. Пятигорск, ж/д вокзал, 7:00
20 сен в 07:00
18 окт в 07:00
34 000₽ за человека
2 дня
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или железнодорожный вокз...
8 сен в 08:00
9 сен в 08:00
17 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВалентина8 июня 2024Замечательная поездка. И для тех, кто любит побродить пешком и для тех, кто просто любит, чтобы его привезли на локацию
- ННастя16 мая 2024Так познавательно и в то же время динамично. Вкусно ели, отели все хорошие. Спасибо!
- РРита10 мая 2024Поездка классаная. Гид-водитель Радмир профессионал и просто отличный человек. Большое, душевное спасибо за тепло и заботу. Много интереснейшей информации, погода чуток подвела, был дождь и холодно, но выгладывало иногда солнце, поэтому эмоции только положительные.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «От ж/д вокзала»
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Сколько стоит тур в Пятигорске в сентябре 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 тура от 17 000 до 34 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Туры в Пятигорске с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Пятигорска, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2024 от 17000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь