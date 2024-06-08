Туры от Ж/Д вокзала Пятигорска

Найдено 3 тура в категории «От ж/д вокзала» в Пятигорске, цены от 17 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
10 отзывов
3 дня
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или в удобном для вас месте
12 сен в 10:00
19 сен в 10:00
27 000 за человека
Топовые локации Архыза в мини-группе: молодёжный тур на джипах с пешими прогулками
На машине
Конные прогулки
Джиппинг
3 дня
Топовые локации Архыза в мини-группе: молодёжный тур на джипах с пешими прогулками
Дойти через альпийские луга до Софийских водопадов, покормить альпак и устроить пикник в ущелье
Начало: Г. Пятигорск, ж/д вокзал, 7:00
20 сен в 07:00
18 окт в 07:00
34 000 за человека
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
На машине
2 дня
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или железнодорожный вокз...
8 сен в 08:00
9 сен в 08:00
17 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Валентина
    8 июня 2024
    Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
    Замечательная поездка. И для тех, кто любит побродить пешком и для тех, кто просто любит, чтобы его привезли на локацию
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    и созерцать прекрасное. А поверьте посмотреть, полюбоваться есть на что. По времени нас особо не ограничивали. И даже привозили на локации, не заявленные в туре. Особое спасибо водителю и гиду одновременно Радмиру за отзывчивость, интересную и познавательную информацию, истории и сказания из прошлого) будем в этих краях, обязательно обратимся именно к Вам за новыми незабываемыми впечатлениями. Огромное, человеческое спасибо. Всем рекомендуем.

  • Н
    Настя
    16 мая 2024
    Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
    Так познавательно и в то же время динамично. Вкусно ели, отели все хорошие. Спасибо!
  • Р
    Рита
    10 мая 2024
    Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
    Поездка классаная. Гид-водитель Радмир профессионал и просто отличный человек. Большое, душевное спасибо за тепло и заботу. Много интереснейшей информации, погода чуток подвела, был дождь и холодно, но выгладывало иногда солнце, поэтому эмоции только положительные.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «От ж/д вокзала»

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  3. Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
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  2. Джилы-су
Сколько стоит тур в Пятигорске в сентябре 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 тура от 17 000 до 34 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Туры в Пятигорске с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Пятигорска, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2024 от 17000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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