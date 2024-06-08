читать дальше

и созерцать прекрасное. А поверьте посмотреть, полюбоваться есть на что. По времени нас особо не ограничивали. И даже привозили на локации, не заявленные в туре. Особое спасибо водителю и гиду одновременно Радмиру за отзывчивость, интересную и познавательную информацию, истории и сказания из прошлого) будем в этих краях, обязательно обратимся именно к Вам за новыми незабываемыми впечатлениями. Огромное, человеческое спасибо. Всем рекомендуем.