Три счастливых дня: Чегем, Эльбрус, Чегет и другие красоты Приэльбрусья в мини-группе
Прокатиться по канатной дороге до высоты 3850 м, полюбоваться озером Гижгит и посетить некрополь
Начало: Пятигорск, 9:00
29 400 ₽ за человека
От предгорий к морю через весь Кавказ: Кавминводы, Приэльбрусье, Домбай, Чечня и Дагестан
Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Грозный, Аргун, Дербент, Сулакский каньон и мастер-классы
Начало: Пятигорск, ваш отель, 12:40-13:35
«Полюбуемся Чиркейским водохранилищем, где за доплату желающие прокатятся на катере»
31 авг в 12:40
14 сен в 12:40
68 100 ₽ за человека
Свидание с Эльбрусом. Экскурсионный тур на Кавказ
Начало: Г. Минеральные Воды
«Голубые озёра (катамараны или сапы)»
29 авг в 10:00
12 сен в 10:00
149 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Водные развлечения»
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