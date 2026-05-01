Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
Архыз — настоящая жемчужина Кавказа: живописные водопады среди гор, бурные реки, отлично подходящие для рафтинга, ароматные леса, по которым приятно неспешно кататься верхом. Здесь есть все для размеренного отдыха и перезагрузки.
За два дня вы восстановите свои силы, насладитесь фантастическими пейзажами и попробуете вкуснейшие шашлыки.
Описание тура
Организационные детали
Путешествие подходит любой категории граждан, а также для детей (кроме людей с ограниченными возможностями — маршруты хоть и не требуют специальной подготовки, но некоторые подъемы в гору могут быть трудными). При себе необходимо иметь паспорт РФ (свидетельство о рождении детям), спортивную удобную одежду, кроссовки, головной убор на случай жары.
Программа тура по дням
1 день
Встреча и экскурсия по Пятигорску
Мы встретим вас в аэропорту или на железнодорожном вокзале (как вам удобнее) и отвезём в гостиницу Пятигорска. Разместимся там и отправимся на обзорную экскурсию по городу вместе с опытным гидом. После этого у вас будет свободное время, чтобы прогуляться самостоятельно, выбрать подарки и сувениры или пофотографироваться. Вы можете попробовать целебную воду в бюветах, подняться на гору Машук или прогуляться по лермонтовским местам. Мы можем порекомендовать, куда сходить и что попробовать.
2 день
Архыз
Утром выезжаем в Архыз. Вы можете выбрать программу за доплату на своё усмотрение: прокатиться по канатной дороге на смотровую площадку (1000-1500 руб. с человека), рафтинг (1000 руб. с человека), отправиться в конную прогулку (500 руб. с человека) или прокатиться на джипах к водопадам (6000 руб. за машину).
Вечером возвращаемся в Пятигорск (возможен трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал).
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
17 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Встреча в аэропорту или на ж. - д. вокзале
Услуги гида по Пятигорску
Проживание в гостинице
Трансфер Пятигорск-Архыз-Пятигорск
Минимальное количество туристов - 2 человека
Что не входит в цену
Дорога из вашего города до Минеральных Вод и обратно
Дополнительные развлечения: рафтинг (1000 руб. с человека), конные прогулки (500 руб. с человека), канатная дорога (1000-1500 руб. с человека), джипинг к водопадам (6000 руб. за машину)
Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Аэропорт Минеральные Воды или железнодорожный вокзал
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Пятигорске
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 2059 туристов
Создаём уникальные маршруты, учитывая ваши интересы и предпочтения, чтобы каждая экскурсия с гидом стала незабываемым приключением.
Мы — опытные гиды, увлечённые своим делом. Не просто рассказываем факты, а погружаем в атмосферу города, делимся интересными историями и легендами, открываем секреты и малоизвестные места.
