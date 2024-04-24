И Игорь Праздник 1000 лампад. Экскурсионный тур в Калмыкию Единственный прокол организаторов - попытка одновременной переправы на остров тюльпанов трёх групп в количестве более 40 человек. Потеряли очень много времени

М Мария Фестиваль калмыцкого чая. Трехдневное путешествие в Калмыкию Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.

А Анна Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в дельту Волги Спасибо за быстрые решения организационных вопросов по туру.

З Зинаида От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип-тур Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊

О Олег От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип-тур Пишу вам честный отзыв, о некоторых моментах уже организатору сообщал. Тур был очень интересный. Впервые сел на лошадь, но для первого раза это чрезвычайно сложный маршрут, для новичков вроде меня можно сделать попроще и поменьше. Всё было очень радушно, вкусно, интересно. Но мало! О комфорте сложно говорить. В первый день в номере забыли включить горячую воду, мылся в холодной. Во второй день - включили, но она была едва тёплая, но уже не ледяная. Если это навязывание бани на территории, об этом тоже можно было бы заявить заранее. Об организации - плюс это точечный трансфер. Из минусов - список вещей, в котором по сути необходим лишь дождевик(лучше мембранная куртка) и крем от загара. Остальное в списке совершенно не нужно, что тоже накладывает экономические аспекты на путешественника. У данного места огромный туристический потенциал. Если подойти к программам тура более гибко, допустим, короткими поездками "по ферме", к "нарзану", "к сырным пещерам", "по тропинкам ущелья", "по горам и скалам(Гум Баши)", то это уже несколько упростит и позволит больше аудитории зацепить, я же своим знакомым не порекомендую данный отдых, поскольку он физически сложен для большинства людей. Лошади же карачаевские супер способные, но их способности проявляют страх… а с ними и яркие эмоции. Однако по яркости ощущений это был один из самых ярких дней рождений, с кучей впечатлений, вплоть до того, что мне многое до сих пор снится и о многом размышляется.

А Антонина От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип-тур Организация прекрасная

Н Надежда Фестиваль калмыцкого чая. Трехдневное путешествие в Калмыкию Выражаю огромную благодарность организаторам тура за насыщенную, яркую и информационную программу тура. Спасибо гидам и водителю за высокий профессиональный уровень. Могу с уверенностью сказать, что тур оправдал мои ожидания, и данное путешествие позволило мне прикоснуться к уникальной республике, насыщенной красотой, самобытностью, величием и мощной энергетикой. Желаю вам процветания и успехов.

Н Надежда Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур Информационный и очень познавательный тур! Полноценный отдых без городских забот и суеты. Тур предоставляет возможность погрузиться в историю появления и последующего формирования буддистского мировоззрения, со времен этнических предков калмыков — средневековых ойратов до наших дней. Калмыкия – уникальный уголок со множеством достопримечательностей и уникальных мест. Это интересные экскурсии по городу Элиста, знакомство с бытом и культурой степного края, традициями народов Калмыкии. Калмыкия впечатляет своими бескрайними степными просторами, древними курганами, многочисленными буддийскими храмами, познавательными музеями, самобытной культурой, гостеприимным народом и национальной кухней. Получила настоящее гастрономическое удовольствие от вкуснейшей баранины и дегустации национальных блюд. Научилась азам приготовления сочных и ароматных бёреков и настоящего калмыцкого чая с молоком, сливочным маслом и ароматным мускатным орехом.

Ж Жанна Калмыкия на 100% Так приятно иметь дело с настоящими профессионалами! Спасибо за работу и заботу! Мы с мужем Ваши поклонники навсегда!

Ж Жанна Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии Были с супругом в Калмыкии в марте 2024 г. Сказать, что в восторге - это будет МАЛО! Понравилось всё, организация тура, мероприятия, бесподобно вкусная калмыкская кухня! А главное это люди, которые сделали наш отдых незабываемым! Спасибо за заботу, внимание и такое тёплое отношение к гостям! Рекомендую всём, кто хочет бесконечного позитива, обязательно посетите Калмыкию!

В Валентина Калмыкия на 100% Команда очень старалась. Решали все проблемы. Сложность - местный сервис еще очень плохо развит. В гостинице унесли (выкинули?) зубную щетку - пришлось покупать новую. Вообще не убирали кровати, не было фена и утюга. В ресторанах - могли подать холодную еду, удивлялись, что надо подогреть, Пытались посадить 14 человек за два маленьких стола при наличии мест в зале. Гарнир приносили отдельно от горячего. Забывали детали заказа и т. д. НО! если начать требовать - сразу исправлялись. Не назначали четко время. Из-за этого часть группы приходила и ждала других, которые гуляли не зная, что их ждут … Организаторам приходилось все постоянно контролировать. Они молодцы!!!

В Валентина Калмыцкий Новый год Очень интересная программа. Разные активности - буддийская служба, музеи, гастрономические изыски, театр, верблюжья прогулка. Были все время заняты. Окунулись в особый, очень интересный мир. Хотелось бы чуть больше сервиса.

М Марина Праздник 1000 лампад. Экскурсионный тур в Калмыкию Праздник 1000 лампад - очень интересно, атмосферно и вкусно (калмыцкий чай с борцоками навсегда в моем сердце))) Сопровождающие и гиды очень позитивные и харизматичные личности, вот честно, не хотелось чтоб этот праздник заканчивался.

Н Неля Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию Ездила на фестиваль барханов в июне буквально на пару дней (4 дня, где первый и последний - дорога). Принимающая стороны сделала всё, что возможно. Гостиница Элиста в хорошем состоянии, внизу кафе - вкусно, недорого. Бывают перебои с горячей водой (ну тут понятно, конечно, особенность региона) и с электричеством. Экскурсии, где рассказ вел гид Чингиз, очень интересные и познавательные. Видно, что человек не равнодушен к своему краю, много знает. Мне понравился транспорт - очень комфортный, а также в нем всегда была вода - причем много, можно было брать, сколько хочешь. Ни в одном туре я такого больше не видела (а я много где была, везде выдают максимум 0,5 л бутылку одну на весь день). А вот Фестиваль Барханов… Уныло, скучно. В основном, на фестивале не происходит ничего интересного. Куча палаток с едой (посредственная, кстати) и сувенирами (ну тут хотя бы были интересные вещички), прикольная часть с запусками воздушных змеев. И на этом всё… По крайней мере, днем там делать нечего. Говорят, что самое интересное наступило после захода солнца, но у нас там никто не остался на ночь, хотя возможность была, потому что привезли нас в обед, было очень жарко и душно, плюс от безделья все устали. Так что этот день оставил только неприятные впечатления. Возможно, организатором стоит это предусмотреть и привозить людей на это мероприятие позже. Отдельно отмечу, что в кафе, в которые нас возили и куда я ходила одна, очень вкусная еда! Мясо - просто вау, я теперь не могу есть, что продают в московских магазинах. Впечатление от самого региона - пустоват. Большое и Великое Ничего. Да, в основном, в Калмыкии ничего нет, увы. Без фантазии (и алкоголя, как следствие) делать тут нечего. Природных объектов, на которые полюбоваться можно, развлекательных объектов, в общем-то, нет. Почти все храмы и памятники - новострой, которые служат предлогом для исторического рассказа. Элиста плохо освещается в вечернее время, парки морально старые. Разве что, атмосфера интересная - люди совершенно разных верований и культур находятся на маленьком клочке земли и прекрасно с друг другом ладят. Можно поучиться толерантности у местных). Туром я средне довольна. За фестиваль снижаю оценку, в остальном - все хорошо. Спасибо за прием.

К Ксения Солнечная Калмыкия Добрый день! Нам очень понравился тур! Замечательная организация, насыщенная программа, охватывающая многие интересные места Калмыкии. Отдельное спасибо нашему гиду Саналу, без него тур был бы не так интересен. Очень светлый человек, большой профессионал, готов ответить подробно на любые вопросы об истории, природе, традициях. Не хватило посещения Волгограда и Астрахани в туре, поэтому пришлось ехать туда отдельно

Т Татьяна Лотосы в Европе. Астрахань - Элиста Незабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», где полюбовались цветением прекрасных лотосов и водяных лилий, искупались в дельте Волги - самой большой речной дельте Европы, понаблюдали за огромным числом птиц, среди которых и серые цапли, и орланы, и дикие лебеди и прочее, полакомились настоящей ухой и другими кулинарными яствами и узнали, как выглядят «водяные орехи». Второй день путешествия подарил нам знакомство со вторым по величине городом Калмыкии - Лаганью, где расположена самая большая в Европе статуя Будды Майтрейи и степные красоты заповедника «Черные земли», где мы побродили по песчаному бархану, оседлали верблюдов, встретили закат на розовом соленом озере и добравшись на комфортабельном авто, оборудованном кондиционером, который весьма актуален, когда за окном +38 до центра столицы Калмыкии - Элисты поселились в гостинице «Белый лотос», которая находится в шаговой доступности от основных достопримечательностей этого небольшого, но ОЧЕНЬ тёплого и милого города. Третий день путешествия начался со знакомства с памятником природы - «Одиноким тополем» вокруг которого расположены буддистке ступы и родник с целебной минеральной водой. После легкого перекуса боцоками (традиционные калмыцкие сладости) с настоящим калмыцким чаем, которыми угостил нас наш заботливый гид, мы отправились на обзорную экскурсию по Элисте, познакомились с буддизмом, посетили центральный и старый Хурулы, увидели и узнали ещё массу всего интересного, посетили парк «Дружба» и «Пагоду Семи Дней» и т. д. Вечером нас ждал ужин в ресторане «Уралан», в котором нашим гидом был заранее забронирован для нас столик. Там мы не только отведали блюда калмыцкой кухни, но и увидели национальные калмыцкие танцы. Третий день мы посвятили более детальному знакомству с центральным Хурулом «Золотая обитель Будды Шакьямуни», побывали в Национальном музее Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова, посетили «Музей кочевых народов», где окунулись в быт и культуру кочевых народов, попробовали различные напитки напитки и даже попробовали верблюжье молоко (опять-таки, большое спасибо нашему гиду 🫶). Вечером прогулялись к монументу «Исход и Возвращение», увидели ступу «Просветления» и город шахмат «Сити-Чесс». Рано утром четвёртого дня мы отправились в степь, в гости к сайгакам, огромные стаи которых резво сопровождали нас почти на всем протяжение нашего путешествия. Ощущения незабываем! После прогулки по степи, все на том же комфортабельном авто, водитель домчал нас до гостиницы в Астрахани. По городу также была организована обзорная экскурсия, закончившаяся посещением рыбного рынка и Кремля. Впечатления от путешествия осталось супер-позитивные! Программа очень интересная, а гид-организатор, Гиляна, просто замечательный человек! Очень внимательна и супер клиентоориентирована! Спасибо ей огромное за это замечательное путешествие! Надеемся посетить Калмыкию вновь весной, в период цветения тюльпанов! С нетерпением ждём программу 🙂

И Игорь Калмыкия на 100% Отличная возможность получить общее представление об истории, культуре, природе и повседневной жизни Калмыкии за одну короткую поездку, чтобы затем наметить для себя более глубокое погружение в заинтересовавшие аспекты.

И Игорь 23 февраля и 8 марта в Калмыкии Гид всегда в поле зрения или на связи, подход гибко учитывает пожелания туристов. Ну и главное - чувствуется любовь к родному краю, без которой провести по-настоящему интересный тур не получится.

Р Роман Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в дельту Волги Нормально.