Туры в городах Калмыкии
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Калмыкии или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
15000
₽
за чел.
Побывать в самом большом буддийском храме Европы, отведать местных блюд и увидеть бескрайние поля
53400
₽
за чел.
Посетить занятие с буддийскими практиками, кулинарный мастер-класс и погрузиться в культуру
38000
₽
за чел.
Покататься на верблюдах, побывать на солёном розовом озере и встретить рассвет среди лотосов
34900
₽
за чел.
Увидеть особый период края, понаблюдать за птицами и посетить «Золотую обитель Будды Шакьямуни»
Групповые экскурсии
15000
₽
за чел.
Побывать в самом большом буддийском храме Европы, отведать местных блюд и увидеть бескрайние поля
53400
₽
за чел.
Посетить занятие с буддийскими практиками, кулинарный мастер-класс и погрузиться в культуру
38000
₽
за чел.
Покататься на верблюдах, побывать на солёном розовом озере и встретить рассвет среди лотосов
34900
₽
за чел.
Увидеть особый период края, понаблюдать за птицами и посетить «Золотую обитель Будды Шакьямуни»
Туры на автомобиле
38000
₽
за чел.
Покататься на верблюдах, побывать на солёном розовом озере и встретить рассвет среди лотосов
Гастрономические туры
53400
₽
за чел.
Посетить занятие с буддийскими практиками, кулинарный мастер-класс и погрузиться в культуру
5
3 отзыва
от
31300
₽
за чел.
В этом туре по Калмыкии вы отведаете настоящую кухню кочевников! Испытаете удовольствие от вкуснейшей баранины, которую подают к столам арабских шейхо...
5
3 отзыва
от
33700
₽
за чел.
Хотите увидеть поющие барханы, розовое озеро, посетить традиционное калмыкское поселение и лучше познакомиться с бытом кочевников? А может, прокатитьс...
Экскурсионные туры на несколько дней
4.3
3 отзыва
от
36650
₽
за чел.
Приглашаем вас в удивительную Калмыкию для познания глубин собственной сущности, успокоения ума, высвобождения энергии – полной свободы. Калмыки — сам...
4.3
3 отзыва
от
37500
₽
за чел.
Приглашаем вас в тур в Калмыкию – место где, согласно древнему эпосу «Джангар», когда-то существовала Страна Бумба. Это - затерянный рай, благословенн...
5
3 отзыва
39000
₽
за чел.
На заезд 28 апреля – 1 мая действует скидка 15%. Цена указана без скидки. Присмотритесь к бескрайней степи, прислушайтесь к дыханию ветра, погрузитесь...
4.3
3 отзыва
от
22500
₽
за чел.
В жаркой Калмыкии калмыцкий чай — самая почитаемая пища. Для калмыков чай олицетворяет гостеприимство, дружбу, уважение, знаменует хорошее начало дня....
5
3 отзыва
от
34100
₽
за чел.
На тур действует скидка 10% на заезды 18.04-21.04 и 28.04-01.05.Приглашаем Вас в увлекательное путешествие по бескрайним степям Калмыкии! Вас ждут 4 д...
15000
₽
за чел.
Побывать в самом большом буддийском храме Европы, отведать местных блюд и увидеть бескрайние поля
53400
₽
за чел.
Посетить занятие с буддийскими практиками, кулинарный мастер-класс и погрузиться в культуру
38000
₽
за чел.
Покататься на верблюдах, побывать на солёном розовом озере и встретить рассвет среди лотосов
34900
₽
за чел.
Увидеть особый период края, понаблюдать за птицами и посетить «Золотую обитель Будды Шакьямуни»
Последние отзывы о турах по Калмыкии
- ИИгорь24 апреля 2024Единственный прокол организаторов - попытка одновременной переправы на остров тюльпанов трёх групп в количестве более 40 человек. Потеряли очень много времени
- ММария16 апреля 2024Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.
- ААнна16 апреля 2024Спасибо за быстрые решения организационных вопросов по туру.
- ЗЗинаида14 апреля 2024Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
- ООлег10 апреля 2024Пишу вам честный отзыв, о некоторых моментах уже организатору сообщал. Тур был очень интересный. Впервые сел на лошадь, но для первого раза это чрезвычайно сложный маршрут, для новичков вроде меня можно сделать попроще и поменьше. Всё было очень радушно, вкусно, интересно. Но мало! О комфорте сложно говорить. В первый день в номере забыли включить горячую воду, мылся в холодной. Во второй день - включили, но она была едва тёплая, но уже не ледяная. Если это навязывание бани на территории, об этом тоже можно было бы заявить заранее. Об организации - плюс это точечный трансфер. Из минусов - список вещей, в котором по сути необходим лишь дождевик(лучше мембранная куртка) и крем от загара. Остальное в списке совершенно не нужно, что тоже накладывает экономические аспекты на путешественника. У данного места огромный туристический потенциал. Если подойти к программам тура более гибко, допустим, короткими поездками "по ферме", к "нарзану", "к сырным пещерам", "по тропинкам ущелья", "по горам и скалам(Гум Баши)", то это уже несколько упростит и позволит больше аудитории зацепить, я же своим знакомым не порекомендую данный отдых, поскольку он физически сложен для большинства людей. Лошади же карачаевские супер способные, но их способности проявляют страх… а с ними и яркие эмоции. Однако по яркости ощущений это был один из самых ярких дней рождений, с кучей впечатлений, вплоть до того, что мне многое до сих пор снится и о многом размышляется.
- ААнтонина27 марта 2024Организация прекрасная
- ННадежда16 марта 2024Выражаю огромную благодарность организаторам тура за насыщенную, яркую и информационную программу тура. Спасибо гидам и водителю за высокий профессиональный уровень. Могу с уверенностью сказать, что тур оправдал мои ожидания, и данное путешествие позволило мне прикоснуться к уникальной республике, насыщенной красотой, самобытностью, величием и мощной энергетикой. Желаю вам процветания и успехов.
- ННадежда16 марта 2024Информационный и очень познавательный тур! Полноценный отдых без городских забот и суеты. Тур предоставляет возможность погрузиться в историю появления и последующего формирования буддистского мировоззрения, со времен этнических предков калмыков — средневековых ойратов до наших дней. Калмыкия – уникальный уголок со множеством достопримечательностей и уникальных мест. Это интересные экскурсии по городу Элиста, знакомство с бытом и культурой степного края, традициями народов Калмыкии. Калмыкия впечатляет своими бескрайними степными просторами, древними курганами, многочисленными буддийскими храмами, познавательными музеями, самобытной культурой, гостеприимным народом и национальной кухней. Получила настоящее гастрономическое удовольствие от вкуснейшей баранины и дегустации национальных блюд. Научилась азам приготовления сочных и ароматных бёреков и настоящего калмыцкого чая с молоком, сливочным маслом и ароматным мускатным орехом.
- ЖЖанна13 марта 2024Так приятно иметь дело с настоящими профессионалами! Спасибо за работу и заботу! Мы с мужем Ваши поклонники навсегда!
- ЖЖанна13 марта 2024Были с супругом в Калмыкии в марте 2024 г. Сказать, что в восторге - это будет МАЛО! Понравилось всё, организация тура, мероприятия, бесподобно вкусная калмыкская кухня! А главное это люди, которые сделали наш отдых незабываемым! Спасибо за заботу, внимание и такое тёплое отношение к гостям! Рекомендую всём, кто хочет бесконечного позитива, обязательно посетите Калмыкию!
- ВВалентина9 января 2024Команда очень старалась. Решали все проблемы. Сложность - местный сервис еще очень плохо развит. В гостинице унесли (выкинули?) зубную щетку - пришлось покупать новую. Вообще не убирали кровати, не было фена и утюга. В ресторанах - могли подать холодную еду, удивлялись, что надо подогреть, Пытались посадить 14 человек за два маленьких стола при наличии мест в зале. Гарнир приносили отдельно от горячего. Забывали детали заказа и т. д. НО! если начать требовать - сразу исправлялись. Не назначали четко время. Из-за этого часть группы приходила и ждала других, которые гуляли не зная, что их ждут … Организаторам приходилось все постоянно контролировать. Они молодцы!!!
- ВВалентина9 января 2024Очень интересная программа. Разные активности - буддийская служба, музеи, гастрономические изыски, театр, верблюжья прогулка. Были все время заняты. Окунулись в особый, очень интересный мир. Хотелось бы чуть больше сервиса.
- ММарина15 декабря 2023Праздник 1000 лампад - очень интересно, атмосферно и вкусно (калмыцкий чай с борцоками навсегда в моем сердце))) Сопровождающие и гиды очень позитивные и харизматичные личности, вот честно, не хотелось чтоб этот праздник заканчивался.
- ННеля15 ноября 2023Ездила на фестиваль барханов в июне буквально на пару дней (4 дня, где первый и последний - дорога). Принимающая стороны сделала всё, что возможно. Гостиница Элиста в хорошем состоянии, внизу кафе - вкусно, недорого. Бывают перебои с горячей водой (ну тут понятно, конечно, особенность региона) и с электричеством. Экскурсии, где рассказ вел гид Чингиз, очень интересные и познавательные. Видно, что человек не равнодушен к своему краю, много знает. Мне понравился транспорт - очень комфортный, а также в нем всегда была вода - причем много, можно было брать, сколько хочешь. Ни в одном туре я такого больше не видела (а я много где была, везде выдают максимум 0,5 л бутылку одну на весь день). А вот Фестиваль Барханов… Уныло, скучно. В основном, на фестивале не происходит ничего интересного. Куча палаток с едой (посредственная, кстати) и сувенирами (ну тут хотя бы были интересные вещички), прикольная часть с запусками воздушных змеев. И на этом всё… По крайней мере, днем там делать нечего. Говорят, что самое интересное наступило после захода солнца, но у нас там никто не остался на ночь, хотя возможность была, потому что привезли нас в обед, было очень жарко и душно, плюс от безделья все устали. Так что этот день оставил только неприятные впечатления. Возможно, организатором стоит это предусмотреть и привозить людей на это мероприятие позже. Отдельно отмечу, что в кафе, в которые нас возили и куда я ходила одна, очень вкусная еда! Мясо - просто вау, я теперь не могу есть, что продают в московских магазинах. Впечатление от самого региона - пустоват. Большое и Великое Ничего. Да, в основном, в Калмыкии ничего нет, увы. Без фантазии (и алкоголя, как следствие) делать тут нечего. Природных объектов, на которые полюбоваться можно, развлекательных объектов, в общем-то, нет. Почти все храмы и памятники - новострой, которые служат предлогом для исторического рассказа. Элиста плохо освещается в вечернее время, парки морально старые. Разве что, атмосфера интересная - люди совершенно разных верований и культур находятся на маленьком клочке земли и прекрасно с друг другом ладят. Можно поучиться толерантности у местных). Туром я средне довольна. За фестиваль снижаю оценку, в остальном - все хорошо. Спасибо за прием.
- ККсения24 сентября 2023Добрый день! Нам очень понравился тур! Замечательная организация, насыщенная программа, охватывающая многие интересные места Калмыкии. Отдельное спасибо нашему гиду Саналу, без него тур был бы не так интересен. Очень светлый человек, большой профессионал, готов ответить подробно на любые вопросы об истории, природе, традициях. Не хватило посещения Волгограда и Астрахани в туре, поэтому пришлось ехать туда отдельно
- ТТатьяна28 августа 2023Незабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», где полюбовались цветением прекрасных лотосов и водяных лилий, искупались в дельте Волги - самой большой речной дельте Европы, понаблюдали за огромным числом птиц, среди которых и серые цапли, и орланы, и дикие лебеди и прочее, полакомились настоящей ухой и другими кулинарными яствами и узнали, как выглядят «водяные орехи». Второй день путешествия подарил нам знакомство со вторым по величине городом Калмыкии - Лаганью, где расположена самая большая в Европе статуя Будды Майтрейи и степные красоты заповедника «Черные земли», где мы побродили по песчаному бархану, оседлали верблюдов, встретили закат на розовом соленом озере и добравшись на комфортабельном авто, оборудованном кондиционером, который весьма актуален, когда за окном +38 до центра столицы Калмыкии - Элисты поселились в гостинице «Белый лотос», которая находится в шаговой доступности от основных достопримечательностей этого небольшого, но ОЧЕНЬ тёплого и милого города. Третий день путешествия начался со знакомства с памятником природы - «Одиноким тополем» вокруг которого расположены буддистке ступы и родник с целебной минеральной водой. После легкого перекуса боцоками (традиционные калмыцкие сладости) с настоящим калмыцким чаем, которыми угостил нас наш заботливый гид, мы отправились на обзорную экскурсию по Элисте, познакомились с буддизмом, посетили центральный и старый Хурулы, увидели и узнали ещё массу всего интересного, посетили парк «Дружба» и «Пагоду Семи Дней» и т. д. Вечером нас ждал ужин в ресторане «Уралан», в котором нашим гидом был заранее забронирован для нас столик. Там мы не только отведали блюда калмыцкой кухни, но и увидели национальные калмыцкие танцы. Третий день мы посвятили более детальному знакомству с центральным Хурулом «Золотая обитель Будды Шакьямуни», побывали в Национальном музее Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова, посетили «Музей кочевых народов», где окунулись в быт и культуру кочевых народов, попробовали различные напитки напитки и даже попробовали верблюжье молоко (опять-таки, большое спасибо нашему гиду 🫶). Вечером прогулялись к монументу «Исход и Возвращение», увидели ступу «Просветления» и город шахмат «Сити-Чесс». Рано утром четвёртого дня мы отправились в степь, в гости к сайгакам, огромные стаи которых резво сопровождали нас почти на всем протяжение нашего путешествия. Ощущения незабываем! После прогулки по степи, все на том же комфортабельном авто, водитель домчал нас до гостиницы в Астрахани. По городу также была организована обзорная экскурсия, закончившаяся посещением рыбного рынка и Кремля. Впечатления от путешествия осталось супер-позитивные! Программа очень интересная, а гид-организатор, Гиляна, просто замечательный человек! Очень внимательна и супер клиентоориентирована! Спасибо ей огромное за это замечательное путешествие! Надеемся посетить Калмыкию вновь весной, в период цветения тюльпанов! С нетерпением ждём программу 🙂
- ИИгорь4 августа 2023Отличная возможность получить общее представление об истории, культуре, природе и повседневной жизни Калмыкии за одну короткую поездку, чтобы затем наметить для себя более глубокое погружение в заинтересовавшие аспекты.
- ИИгорь4 августа 2023Гид всегда в поле зрения или на связи, подход гибко учитывает пожелания туристов. Ну и главное - чувствуется любовь к родному краю, без которой провести по-настоящему интересный тур не получится.
- РРоман18 июня 2023Нормально.
- РРоман18 июня 2023В целом поездка понравилась. Жили в 4-х звездной гостинице Марко Поло, номера новые, было тихо, спалось хорошо, завтрак - шведский стол, в меру разнообразен, на 4. Размер группы в начале июня был 5 чел. Ездили на 7-ми местном минивене. Хочу поблагодарить гида Зургана, возил нас по объектам и рассказывал о жизни в Калмыкии. Сама поездка проходила довольно неспешно, без гонки, что я больше всего не люблю в организованных турах. Было время осмотреться на местности. Больше всего понравились одинокий тополь (там заканчиваются холмы и открывается далекий вид на степь), куски пустыни с барханами, по которым мы прогулялись, соленое озеро. Познакомились с бытом в сельской местности, степи. Нам повезло, последний день пришелся на главный буддистский праздник - Просветления Будды, заехали на службу в главный храм. Перед этим заехали к шаману и принесли подношения духам. Транспортные духи были ко мне благосклонны, в свою электричку я попал за 15 секунд до ее отправления. Чего не хватило лично мне - большой прогулки по степи, на несколько часов, которая проходила бы через какие-то видовые места, холмы, с которых бы открывался обзор на плоскость степи, была мини прогулка к одинокому тополю из-за раскисшей дороги, но этого мало. В общем, поездка получилось интересной и не напряжённой, на 4++.