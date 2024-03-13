Лотосы в Европе. Астрахань - Элиста

Групповой тур в Элисте
5
3 отзыва
В конце лета и начале осени наступает цветение священного Лотоса – мы приглашаем Вас созерцать это невероятное по красоте природное явление! Затем вы увидите святые для каждого буддиста места — Хурул, лично освященный Далай-ламой XIV, священные Ступы и самый большой буддийский храм в Европе — «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

А также только в Калмыкии вы сможете оценить вкус настоящей баранины, которую подают к столам арабских шейхов, и отведать другие необычные блюда кочевой кухни.
Лотосы в Европе. Астрахань - Элиста
Лотосы в Европе. Астрахань - Элиста
Лотосы в Европе. Астрахань - Элиста
Ближайшие даты:
17
июл
24
июл
31
июл
14
авг
21
авг

Что вас ожидает:

Лотосовые поля
Лотосовые поля
Вдохнем тонкий аромат этого нежного растения и искупаемся в дельте Волги
Рыбное удовольствие
Рыбное удовольствие
Попробуем вкуснейшую уху из свежевыловленной рыбы
Горящий источник
Горящий источник
Посетим источники с водой, которую можно поджечь, и она будет гореть!
Бескрайний степной горизонт
Бескрайний степной горизонт
Познакомимся с бытом кочевых калмыков, постреляем из лука и увидим потрясающий закат
Поющие барханы
Поющие барханы
Побываем в настоящей пустыне, где в сухую погоду пески барханов издают звук, похожий на мелодию органа
Погружение в буддизм
Погружение в буддизм
Осмотрим Золотую обитель Будды Шакьямуни вместе с гидом-экспертом по буддизму

Программа тура по дням

1 день

Прилет в Астрахань. Отдых на турбазе

09:00 Прилет в Астрахань. Сбор гостей (трансфер с ж/д вокзала по запросу).

09:00-11:30 Трансфер на турбазу.

11:00-13:30 Прибытие на турбазу.

Во время пребывания на турбазе гостям будет предложено: питание (уха из свежевыловленной рыбы), купание в дельте Волги, продолжительная прогулка по лотосовым полям, кофе-брейк, купание в бассейнах турбазы, прогулки по заповедной зоне (включено в стоимость).

13:30-14:30 Обед (уха из свежевыловленной рыбы).

14:30-18:00 Отдых на турбазе.

18:00-22:00 Ужин, свободное время, отдых.

Прилет в Астрахань. Отдых на турбазеПрилет в Астрахань. Отдых на турбазеПрилет в Астрахань. Отдых на турбазеПрилет в Астрахань. Отдых на турбазе
2 день

Экскурсия по Меклетинскому заповеднику

07:30-08:30 Завтрак на турбазе.

08:30-09:00 Сбор на турбазе и выезд в Калмыкию.

13:45-14:45 Обед в пути (самостоятельно).

15:30-19:00 Экскурсия по Меклетинскому заповеднику.

Экскурсия к Розовому озеру — в воде этого озера обитают микроскопические рачки Artemia salina, которые и придают озеру столь необычный цвет.

Грязь Розового озера применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.

Экскурсия по «Поющим барханам».

В Калмыкии есть настоящая пустыня с типичной флорой и фауной — ящерицы, змеи, экзотические птицы.

В сухую погоду пески барханов издают звук, похожий на мелодию органа. В древние времена здесь были стоянки различных кочевых народов.

На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти древние артефакты сарматской, ямской и скифской культур.

Экскурсия на «Горящий источник».

Недалеко от поющих барханов есть источники с водой, которую можно поджечь, и она будет гореть! По пути возможна встреча с древними антилопами, ровесниками мамонтов — степными сайгаками.

Туристический комплекс «Страна Бумба» — знакомство с бытом кочевых калмыков, мастер-классы по калмыцким головоломкам, метанию аркана, фотографирование в национальных костюмах.

20:30 Прибытие в Элисту, заселение в отель.

Экскурсия по Меклетинскому заповедникуЭкскурсия по Меклетинскому заповедникуЭкскурсия по Меклетинскому заповедникуЭкскурсия по Меклетинскому заповеднику
3 день

Одинокий тополь. Хурульный комплекс "Геден Шеддуп Чой Корлинг" и хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни"

08:00- 09:00 Завтрак.

09:30-12:00 Экскурсия в степь к месту силы — Одинокому тополю с каскадом родников.

Это реликтовое дерево — место поклонения и памятник природы. Это священное место, где совершаются различные буддийские обряды и молебны.

Вокруг тополя возведены 8 буддийских ступ. Рядом находится открытый источник с лечебными свойствами, которые впервые описал врач С. Р. Залкинд.

12:00-13:30 Экскурсия по хурульному комплексу «Геден Шеддуп Чой Корлинг».

Хурул «Сякюсн-Сюмэ» — буддийский храм хурульного комплекса «Геден Шеддуп Чой Корлинг», расположенный в пригороде Элисты.

Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».

В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.

13:30-15:00 Обед.

15:00-16:30 Экскурсия в хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с гидом-экспертом по буддизму.

Золота́я оби́тель Бу́дды Шакьяму́ни» (калм. Бурхн Багшин алтн сюме) — крупнейший буддийский храм в Европе.

Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы. Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.

В молельном зале Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи — 9 метров.

16:30 Трансфер в отель. Свободное время.

Одинокий тополь. Хурульный комплекс "Геден Шеддуп Чой Корлинг" и хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни"Одинокий тополь. Хурульный комплекс "Геден Шеддуп Чой Корлинг" и хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни"Одинокий тополь. Хурульный комплекс "Геден Шеддуп Чой Корлинг" и хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни"Одинокий тополь. Хурульный комплекс "Геден Шеддуп Чой Корлинг" и хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни"Одинокий тополь. Хурульный комплекс "Геден Шеддуп Чой Корлинг" и хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни"
4 день

Национальный музей имени Н. Пальмова. «Ханская охота». Гастрономический мастер-класс

08:00-09:00 Завтрак.

09:30-10:00 Прогулка по Сити-Чесс, посещение Ступы Просветления.

10:00-11:00 Посещение Галереи художников Калмыкии.

11:00-13:00 Посещение Национального краеведческого музея им. Н. Н. Пальмова.

13:00-14:30 Обед.

14:30-16:30 Сити-тур по городу Элисте.

Отправляемся на прогулку по городу. Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы. Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.

В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр. Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!

Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.

У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни — депортация 1943–1957 гг. Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.

16:30 Трансфер в отель. Свободное время.

Национальный музей имени Н. Пальмова. «Ханская охота». Гастрономический мастер-классНациональный музей имени Н. Пальмова. «Ханская охота». Гастрономический мастер-классНациональный музей имени Н. Пальмова. «Ханская охота». Гастрономический мастер-классНациональный музей имени Н. Пальмова. «Ханская охота». Гастрономический мастер-класс
5 день

Отъезд

07:30-09:30 Завтрак.

09:30-11:30 Прогулка по городу, посещение сувенирных магазинов.

11:30-12:00 Выезд из отеля.

12:00-13:30 Обед (не включено в стоимость).

13:30 Трансфер в аэропорт г. Астрахань.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе, расположенной на берегу Волги (определяется накануне тура по наличию мест) и в гостинице/гостевом доме или глэмпинге в Элисте на выбор.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Условия проживания2-местный стандарт
(взрослые и дети от 6 лет)
Отель «Марко Поло» 4*64 000
Отели «Номад», «Белый Лотос», «Элиста»51 200
Гостевой дом48 000

Стоимость на 1 человека в глэмпинге «Аршан», руб:

Barnhouse
(для 2 гостей)		A-frame
(для 3 гостей)
64 00059 500

Варианты проживания

Отель «Марко Поло»

3 ночи

Отель Marco Polo с общим лаунджем и террасой. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. К услугам гостей бесплатная частная парковка. В каждом номере кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильник, чайник, душ, фен и шкаф для одежды. Завтрак – шведский стол.

Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»

Отель «Номад»

3 ночи

Новый отель, год запуска 2022.

Расположен в непосредственной близости от Центрального Хурула" Золотая Обитель Будды Шакьямуни".

Размещение в стандартном 2-х местном номере, континентальный завтрак, wifi, отель всем оснащен.

Есть возможность размещения в экодомиках типа кемпингов (однокомнатный! домик типа A frame) при желании.

Отель «Номад»Отель «Номад»Отель «Номад»Отель «Номад»Отель «Номад»Отель «Номад»Отель «Номад»

Отель «Белый Лотос»

3 ночи

Отель Белый Лотос. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi, бесплатная закрытая парковка. Номера оснащены кондиционером, телевизором, мини-холодильником. Удобства отдельные в каждом номере.

Отель «Белый Лотос»Отель «Белый Лотос»Отель «Белый Лотос»Отель «Белый Лотос»Отель «Белый Лотос»Отель «Белый Лотос»

Отель «Элиста»

3 ночи

Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi. Организована доставка еды и напитков в номер. Гости могут заказать напитки в снэк-баре.

Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф.

В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере.

Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем.

В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.

Отель «Элиста»Отель «Элиста»Отель «Элиста»Отель «Элиста»

Глэмпинг «Аршан»

3 ночи

Глэмпинг расположен вблизи соснового бора, недалеко от города. Состоит из стильных комфортабельных домиков A-frame (4+2 гостя), Barnhouse (для 2 гостей). В каждом домике имеется мини-кухня с необходимым набором посуды, холодильник, кондиционер, санузел, телевизор.

Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»Глэмпинг «Аршан»

Гостевой дом

3 ночи
Гостевой дом с парковкой на территории. Общая кухня оснащена всей необходимой посудой.

Туристическая база «Золотой Лотос»

1 ночь
Расположена на живописном острове Бардынинский. Здесь вы сможете отдохнуть на лоне природы — провести время в беседке, позагорать, искупаться или приготовить свое блюдо на мангале.
Размещение в 2-местных номерах (одна 2-спальная кровать и две 1-спальные кровати).
Туристическая база «Золотой Лотос»Туристическая база «Золотой Лотос»Туристическая база «Золотой Лотос»Туристическая база «Золотой Лотос»Туристическая база «Золотой Лотос»Туристическая база «Золотой Лотос»Туристическая база «Золотой Лотос»Туристическая база «Золотой Лотос»

Туристическая база «Заповедная сказка»

1 ночь

Отель «Рыболовно-охотничья база Заповедная Сказка» с рестораном, баром, сезонным открытым бассейном и садом расположен в Астрахани.

Номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником и чайником. В собственной ванной комнате установлен душ. В числе удобств шкаф для одежды. Из номеров открывается вид на реку.

Гости могут сыграть в бильярд и настольный теннис.

Близлежащий район популярен среди любителей рыбной ловли.

Расстояние от отеля «Рыболовно-охотничья база Заповедная Сказка» до международного аэропорта Астрахань составляет 45 км.

Туристическая база «Заповедная сказка»Туристическая база «Заповедная сказка»Туристическая база «Заповедная сказка»Туристическая база «Заповедная сказка»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы (по программе)
  • Питание (завтраки, обед в 1 день)
  • Проживание в указанных средствах размещения
  • Услуги гида/сопровождающего
  • Участие во всех мероприятиях программы (входные билеты)
  • Активности по программе
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Астрахань и обратно
  • Катание на верблюдах, лошадях (по желанию)
  • Питание (обеды, ужины)
  • Подношения в храмах
Место начала и завершения?
Астрахань
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, страховой полис;
  • одежда и обувь по сезону;
  • личные лекарственные средства;
  • противомоскитные средства, репелленты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.

Будет ли связь на маршруте?

Мобильная есть почти везде, кроме отдаленных степных участков.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ж
13 мар 2024
Так приятно иметь дело с настоящими профессионалами! Спасибо за работу и заботу! Мы с мужем Ваши поклонники навсегда!
В
9 янв 2024
Команда очень старалась. Решали все проблемы.
Сложность - местный сервис еще очень плохо развит.
В гостинице унесли (выкинули?) зубную щетку - пришлось покупать новую. Вообще не убирали кровати, не было фена и утюга.
В ресторанах - могли подать холодную еду, удивлялись, что надо подогреть, Пытались посадить 14 человек за два маленьких стола при наличии мест в зале. Гарнир приносили отдельно от горячего. Забывали детали заказа и т. д.
НО! если начать требовать - сразу исправлялись.
Не назначали четко время. Из-за этого часть группы приходила и ждала других, которые гуляли не зная, что их ждут …
Организаторам приходилось все постоянно контролировать.
Они молодцы!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Валентина Александровна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организационными моментами проживания и питания в туре. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам для улучшения качества организации проживания и питания в туре. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Т
28 авг 2023
Незабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», где полюбовались цветением прекрасных лотосов и водяных лилий, искупались в дельте Волги - самой большой речной дельте Европы, понаблюдали за огромным числом птиц, среди которых и серые цапли, и орланы, и дикие лебеди и прочее, полакомились настоящей ухой и другими кулинарными яствами и узнали, как выглядят «водяные орехи». Второй день путешествия подарил нам знакомство со вторым по величине городом Калмыкии - Лаганью, где расположена самая большая в Европе статуя Будды Майтрейи и степные красоты заповедника «Черные земли», где мы побродили по песчаному бархану, оседлали верблюдов, встретили закат на розовом соленом озере и добравшись на комфортабельном авто, оборудованном кондиционером, который весьма актуален, когда за окном +38 до центра столицы Калмыкии - Элисты поселились в гостинице «Белый лотос», которая находится в шаговой доступности от основных достопримечательностей этого небольшого, но ОЧЕНЬ тёплого и милого города. Третий день путешествия начался со знакомства с памятником природы - «Одиноким тополем» вокруг которого расположены буддистке ступы и родник с целебной минеральной водой. После легкого перекуса боцоками (традиционные калмыцкие сладости) с настоящим калмыцким чаем, которыми угостил нас наш заботливый гид, мы отправились на обзорную экскурсию по Элисте, познакомились с буддизмом, посетили центральный и старый Хурулы, увидели и узнали ещё массу всего интересного, посетили парк «Дружба» и «Пагоду Семи Дней» и т. д. Вечером нас ждал ужин в ресторане «Уралан», в котором нашим гидом был заранее забронирован для нас столик. Там мы не только отведали блюда калмыцкой кухни, но и увидели национальные калмыцкие танцы. Третий день мы посвятили более детальному знакомству с центральным Хурулом «Золотая обитель Будды Шакьямуни», побывали в Национальном музее Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова, посетили «Музей кочевых народов», где окунулись в быт и культуру кочевых народов, попробовали различные напитки напитки и даже попробовали верблюжье молоко (опять-таки, большое спасибо нашему гиду 🫶). Вечером прогулялись к монументу «Исход и Возвращение», увидели ступу «Просветления» и город шахмат «Сити-Чесс». Рано утром четвёртого дня мы отправились в степь, в гости к сайгакам, огромные стаи которых резво сопровождали нас почти на всем протяжение нашего путешествия. Ощущения незабываем! После прогулки по степи, все на том же комфортабельном авто, водитель домчал нас до гостиницы в Астрахани. По городу также была организована обзорная экскурсия, закончившаяся посещением рыбного рынка и Кремля. Впечатления от путешествия осталось супер-позитивные! Программа очень интересная, а гид-организатор, Гиляна, просто замечательный человек! Очень внимательна и супер клиентоориентирована! Спасибо ей огромное за это замечательное путешествие! Надеемся посетить Калмыкию вновь весной, в период цветения тюльпанов! С нетерпением ждём программу 🙂
Незабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», где

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