Уникальная автомобильно-пешеходная экскурсия по шести городам Нижнего Дона: Новочеркасску, Старочеркасску, Аксаю, Азову, Батайску и Ростову-на-Дону.
300 км пути по самым красивым местам! Посещение потрясающе интересных и знаковых исторических объектов, храмов, монастырей, архитектурных памятников и осмотр других достопримечательностей.
300 км пути по самым красивым местам! Посещение потрясающе интересных и знаковых исторических объектов, храмов, монастырей, архитектурных памятников и осмотр других достопримечательностей.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Изумительные виды для ярких памятных фото.
- Рассказы об истории края от древности до наших дней, которые откроют много нового и неожиданного.
- Знакомство с казачьими обычаями и традициями, природой донской земли, традиционной кухней.
Интересные байки о Ростове-папе. Что вы увидите: Вы увидите места, где жили скифы, сарматы, легендарные амазонки, половцы, печенеги, османы. Побываете в мировой столице казачества, г. Новочеркасске. Насладитесь казачьим колоритом и местной кухней в древнем Старочеркасске. Прогуляетесь там, где останавливались Суворов, Пушкин, Толстой, Грибоедов и увидите выставку военной техники в Аксае. Посетите город 3-х империй (Монгольской, Османской и Российской) Азов и самый красивый православный храм на Юге России — Батайск. Прокатитесь по легендарному Левбердону и самым интересным местам Ростова-на-Дону! Важно знать:.
Интересные байки о Ростове-папе. Что вы увидите: Вы увидите места, где жили скифы, сарматы, легендарные амазонки, половцы, печенеги, османы. Побываете в мировой столице казачества, г. Новочеркасске. Насладитесь казачьим колоритом и местной кухней в древнем Старочеркасске. Прогуляетесь там, где останавливались Суворов, Пушкин, Толстой, Грибоедов и увидите выставку военной техники в Аксае. Посетите город 3-х империй (Монгольской, Османской и Российской) Азов и самый красивый православный храм на Юге России — Батайск. Прокатитесь по легендарному Левбердону и самым интересным местам Ростова-на-Дону! Важно знать:.
• Интересные байки о Ростове-папе. Что вы увидите: Вы увидите места, где жили скифы, сарматы, легендарные амазонки, половцы, печенеги, османы. Побываете в мировой столице казачества, г. Новочеркасске. Насладитесь казачьим колоритом и местной кухней в древнем Старочеркасске. Прогуляетесь там, где останавливались Суворов, Пушкин, Толстой, Грибоедов и увидите выставку военной техники в Аксае. Посетите город 3-х империй (Монгольской, Османской и Российской) Азов и самый красивый православный храм на Юге России — Батайск. Прокатитесь по легендарному Левбердону и самым интересным местам Ростова-на-Дону! Важно знать:
- Посещение музеев осуществляется по согласованию с путешественником на месте по его желанию. Стоимость билетов от 60 до 350 рублей на человека.
- Изменение маршрута по желанию клиента и дополнительные услуги гида — оговаривается на месте.
См. календарь
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новочеркасск
- Старочеркасск
- Аксай
- Азов
- Батайск
- Ростов-на-Дону
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Билеты в музеи. Посещение музеев осуществляется по согласованию с путешественником на месте по его желанию. Стоимость билетов - от 60 до 350 рублей на человека.
- Подача машины по другому адресу - 350 руб.
- Доставка клиента по адресу - 350 руб.
Место начала и завершения?
Привокзальная площадь, 7 (Лукойл)
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Отдыхали на осенних школьных каникулах. Двое взрослых и ребёнок 12 лет. Экскурсия была великолепна, увлекательна, интересна и совсем не скучная. Гид все хорошо рассказывал, был конструктивен и вежлив. Гид очень погружен в историю края, знает историю казачества на различных этапах истории, а также современные тенденции развития. 12ти часовая экскурсия не показалась нам утомительно. Точно рекомендуем этого гида.
Вам был полезен этот отзыв?
Ф
Экскурсия прекрасная. Полностью соответствует описанию (и даже больше). Экскурсовод Андрей - эрудированный и позитивный, веселый, рассказывает об истории края интересно, советует, что посмотреть в Ростове. В следующую поездку обязательно воспользуемся его услугами.
Вам был полезен этот отзыв?
Ф
Экскурсия прекрасная. Полностью соответствует описанию (и даже больше). Экскурсовод Андрей - эрудированный и позитивный, веселый, рассказывает об истории края интересно, советует, что посмотреть в Ростове. В следующую поездку обязательно воспользуемся его услугами.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Экскурсия прекрасная. Полностью соответствует описанию (и даже больше). Экскурсовод Андрей - эрудированный и позитивный, веселый, рассказывает об истории края интересно, советует, что посмотреть в Ростове. В следующую поездку обязательно воспользуемся его услугами.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Все, что указано в экскурсии - увидели. Андрей прекрасный экскурсовод. Время пролетело незаметно.
Информацию давал доступно, интересно и много. Подстраивается под ваши интересы и отвечает на все вопросы.
Все очень понравилось!)
Информацию давал доступно, интересно и много. Подстраивается под ваши интересы и отвечает на все вопросы.
Все очень понравилось!)
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Отличная экскурсия. Андрей очень интересный и грамотный экскурсовод. Понравились города, где мы были. Рекомендую. В следующий раз приедем в Ростов-на-Дону, закажим у него экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ростова-на-Дону
Похожие экскурсии на ««Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего Дона»
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборДонские казаки, тайны империи и кофепитие по старинным традициям (всё включено)
Разобраться в гвардейских порядках и нравах за чашкой донского «кохвия»
Начало: На Социалистической улице
15 авг в 14:00
22 авг в 14:00
2390 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В Старочеркасскую - на родину донских бунтарей
Исследовать бывшую столицу казаков и послушать, как они жили
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 6990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шесть городов: из Ростова в Азов
Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 28 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из южной столицы - в станицу Старочеркасскую
Побывать в бывшей столице Донского казачества - Черкасске
Начало: На Ворошиловском проспекте
15 авг в 08:30
17 авг в 08:30
от 9900 ₽ за всё до 4 чел.
18 500 ₽ за экскурсию