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Донской калейдоскоп

Андрей И.
Андрей И. – Гид из Ростова-на-Дону
Донской калейдоскоп
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 900 ₽ за экскурсию

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Донской калейдоскоп
Донской калейдоскоп

Что вы увидите

  • Вы увидите места
  • где жили скифы
  • сарматы
  • легендарные амазонки
  • половцы
  • печенеги
  • османы. Побываете в мировой столице казачества
  • г. Новочеркасске насладитесь казачьим колоритом и местной кухней в древнем Старочеркасске прогуляетесь там
  • где останавливались Суворов
  • Пушкин
  • Толстой
  • Грибоедов и увидите выставку военной техники в Аксае посетите город 3-х империй (Монгольской, Османской и Российской) Азов прокатитесь по легендарному Левбердону и самым интересным местам Ростова-на-Дону!
Уникальная автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ по пяти городам Нижнего Дона: Новочеркасску, Старочеркасску, Аксаю, Азову и Ростову-на-Дону. 300 км пути по самым красивым местам! Посещение потрясающе интересных и знаковых исторических объектов, храмов, монастырей, архитектурных памятников и осмотр других достопримечательностей 🏛️. Изумительные виды для ярких памятных фото! Рассказы об истории 📖 края от древности до наших дней, которые откроют много нового и неожиданного! Путешественников ждёт знакомство с казачьими обычаями и традициями, природой донской земли, традиционной кухней. Южная столица ⭐️ предстанет перед вами во всей красе: Старый базар, Набережная, улица Большая Садовая с неповторимой архитектурой, Левый берег Дона, парки 🌳, смотровые площадки и многое другое! Кроме этого, интересные рассказы и байки о Ростове-папе!
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Питание
  • билеты в музеи. Посещение музеев осуществляется по согласованию с путешественником на месте по его желанию. Стоимость билетов от 60 до 350 руб на человека. Подача машины по другому адресу - 350 руб. Доставка клиента по адресу - 350 руб. Изменение маршрута по желанию клиента и дополнительные услуги гида - оговаривается на месте.
Начало и место завершения
🚩 Ростов-на-Дону, проспект Будённовский, 59
Донской калейдоскоп
Донской калейдоскоп
Донской калейдоскоп
Донской калейдоскоп
Донской калейдоскоп

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей И.
Андрей И.
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