Уникальная автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ по пяти городам Нижнего Дона: Новочеркасску, Старочеркасску, Аксаю, Азову и Ростову-на-Дону. 300 км пути по самым красивым местам! Посещение потрясающе интересных и знаковых исторических объектов, храмов, монастырей, архитектурных памятников и осмотр других достопримечательностей 🏛️. Изумительные виды для ярких памятных фото! Рассказы об истории 📖 края от древности до наших дней, которые откроют много нового и неожиданного! Путешественников ждёт знакомство с казачьими обычаями и традициями, природой донской земли, традиционной кухней. Южная столица ⭐️ предстанет перед вами во всей красе: Старый базар, Набережная, улица Большая Садовая с неповторимой архитектурой, Левый берег Дона, парки 🌳, смотровые площадки и многое другое! Кроме этого, интересные рассказы и байки о Ростове-папе!