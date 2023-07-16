Что вас ожидает:

Изумительные виды для ярких памятных фото.

Рассказы об истории края от древности до наших дней, которые откроют много нового и неожиданного.

Знакомство с казачьими обычаями и традициями, природой донской земли, традиционной кухней.

Интересные байки о Ростове-папе. Что вы увидите: Вы увидите места, где жили скифы, сарматы, легендарные амазонки, половцы, печенеги, османы. Побываете в мировой столице казачества, г. Новочеркасске. Насладитесь казачьим колоритом и местной кухней в древнем Старочеркасске. Прогуляетесь там, где останавливались Суворов, Пушкин, Толстой, Грибоедов и увидите выставку военной техники в Аксае. Посетите город 3-х империй (Монгольской, Османской и Российской) Азов и самый красивый православный храм на Юге России — Батайск. Прокатитесь по легендарному Левбердону и самым интересным местам Ростова-на-Дону! Важно знать:.

Интересные байки о Ростове-папе. Что вы увидите: Вы увидите места, где жили скифы, сарматы, легендарные амазонки, половцы, печенеги, османы. Побываете в мировой столице казачества, г. Новочеркасске. Насладитесь казачьим колоритом и местной кухней в древнем Старочеркасске. Прогуляетесь там, где останавливались Суворов, Пушкин, Толстой, Грибоедов и увидите выставку военной техники в Аксае. Посетите город 3-х империй (Монгольской, Османской и Российской) Азов и самый красивый православный храм на Юге России — Батайск. Прокатитесь по легендарному Левбердону и самым интересным местам Ростова-на-Дону! Важно знать:.

• Интересные байки о Ростове-папе. Что вы увидите: Вы увидите места, где жили скифы, сарматы, легендарные амазонки, половцы, печенеги, османы. Побываете в мировой столице казачества, г. Новочеркасске. Насладитесь казачьим колоритом и местной кухней в древнем Старочеркасске. Прогуляетесь там, где останавливались Суворов, Пушкин, Толстой, Грибоедов и увидите выставку военной техники в Аксае. Посетите город 3-х империй (Монгольской, Османской и Российской) Азов и самый красивый православный храм на Юге России — Батайск. Прокатитесь по легендарному Левбердону и самым интересным местам Ростова-на-Дону! Важно знать: