г. Новочеркасске насладитесь казачьим колоритом и местной кухней в древнем Старочеркасске прогуляетесь там
где останавливались Суворов
Пушкин
Толстой
Грибоедов и увидите выставку военной техники в Аксае посетите город 3-х империй (Монгольской, Османской и Российской) Азов прокатитесь по легендарному Левбердону и самым интересным местам Ростова-на-Дону!
Уникальная автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ по пяти городам Нижнего Дона: Новочеркасску, Старочеркасску, Аксаю, Азову и Ростову-на-Дону. 300 км пути по самым красивым местам! Посещение потрясающе интересных и знаковых исторических объектов, храмов, монастырей, архитектурных памятников и осмотр других достопримечательностей 🏛️. Изумительные виды для ярких памятных фото! Рассказы об истории 📖 края от древности до наших дней, которые откроют много нового и неожиданного! Путешественников ждёт знакомство с казачьими обычаями и традициями, природой донской земли, традиционной кухней. Южная столица ⭐️ предстанет перед вами во всей красе: Старый базар, Набережная, улица Большая Садовая с неповторимой архитектурой, Левый берег Дона, парки 🌳, смотровые площадки и многое другое! Кроме этого, интересные рассказы и байки о Ростове-папе!
Что входит
Услуги гида
транспорт
Что не входит
Питание
билеты в музеи. Посещение музеев осуществляется по согласованию с путешественником на месте по его желанию. Стоимость билетов от 60 до 350 руб на человека. Подача машины по другому адресу - 350 руб. Доставка клиента по адресу - 350 руб. Изменение маршрута по желанию клиента и дополнительные услуги гида - оговаривается на месте.
Начало и место завершения
🚩 Ростов-на-Дону, проспект Будённовский, 59
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.