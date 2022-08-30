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Экскурсия по Ростову-на-Дону на транспорте туристов

Индивидуальный пешеходно-автомобильный тур по Ростову-на-Дону
Чтобы увидеть как можно больше достопримечательностей Ростова-на-Дону, приглашаем вас на увлекательную автомобильно-пешеходную экскурсию.

Вы побываете на Центральном рынке и Соборной площади, прогуляетесь по набережной Дона и Левобережному парку, а также изучите район Нахичевань.
5
3 отзыва
Экскурсия по Ростову-на-Дону на транспорте туристов
Экскурсия по Ростову-на-Дону на транспорте туристов
Экскурсия по Ростову-на-Дону на транспорте туристов

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Мы отправимся на прогулку от Центрального рынка, который считается историческим центром донской столицы. Он появился еще в середине XVIII столетия и постепенно превратился с выдающийся архитектурный ансамбль с Гостиными рядами и крытыми павильонами. От рынка мы направимся на Соборную площадь и полюбуемся архитектурой собора Рождества Пресвятой Богородицы. Прямо перед храмом возвышается памятник Дмитрию Ростовскому, установленный в честь 250-летия города. После осмотра площади вас ждет прогулка по набережной Дона. Далее мы отправимся на другой берег реки и пройдемся по Левобережному парку с красивым светомузыкальным фонтаном. Рядом с парковой зоной располагается стадион «Ростов-Арена», построенный в 2018 году к чемпионату мира по футболу. В завершение экскурсии мы проедем по району Нахичевань, который является бывшим армянским поселением. Вы увидите ряд старинных зданий XIX столетия, Молодежный театр, памятник И. Аргутинскому, а также мемориальный комплекс «Павшим воинам». Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Центральный рынок
  • Соборная площадь
  • Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  • Памятник Дмитрию Ростовскому
  • Набережная Дона
  • Левобережный парк
  • Стадион «Ростов-Арена»
  • Район Нахичевань
  • Молодежный театр
  • Памятник И. Аргутинскому
  • Мемориальный комплекс «Павшим воинам» и др
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Все на высшем уровне организация, обратная связь, интересный рассказ, отзывчивость и доброжелательностью. Рекомендую.
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