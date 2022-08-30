Чтобы увидеть как можно больше достопримечательностей Ростова-на-Дону, приглашаем вас на увлекательную автомобильно-пешеходную экскурсию.
Вы побываете на Центральном рынке и Соборной площади, прогуляетесь по набережной Дона и Левобережному парку, а также изучите район Нахичевань.
Вы побываете на Центральном рынке и Соборной площади, прогуляетесь по набережной Дона и Левобережному парку, а также изучите район Нахичевань.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Мы отправимся на прогулку от Центрального рынка, который считается историческим центром донской столицы. Он появился еще в середине XVIII столетия и постепенно превратился с выдающийся архитектурный ансамбль с Гостиными рядами и крытыми павильонами. От рынка мы направимся на Соборную площадь и полюбуемся архитектурой собора Рождества Пресвятой Богородицы. Прямо перед храмом возвышается памятник Дмитрию Ростовскому, установленный в честь 250-летия города. После осмотра площади вас ждет прогулка по набережной Дона. Далее мы отправимся на другой берег реки и пройдемся по Левобережному парку с красивым светомузыкальным фонтаном. Рядом с парковой зоной располагается стадион «Ростов-Арена», построенный в 2018 году к чемпионату мира по футболу. В завершение экскурсии мы проедем по району Нахичевань, который является бывшим армянским поселением. Вы увидите ряд старинных зданий XIX столетия, Молодежный театр, памятник И. Аргутинскому, а также мемориальный комплекс «Павшим воинам». Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральный рынок
- Соборная площадь
- Собор Рождества Пресвятой Богородицы
- Памятник Дмитрию Ростовскому
- Набережная Дона
- Левобережный парк
- Стадион «Ростов-Арена»
- Район Нахичевань
- Молодежный театр
- Памятник И. Аргутинскому
- Мемориальный комплекс «Павшим воинам» и др
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Все на высшем уровне организация, обратная связь, интересный рассказ, отзывчивость и доброжелательностью. Рекомендую.
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