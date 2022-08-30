Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Чтобы увидеть как можно больше достопримечательностей Ростова-на-Дону, приглашаем вас на увлекательную автомобильно-пешеходную экскурсию.



Вы побываете на Центральном рынке и Соборной площади, прогуляетесь по набережной Дона и Левобережному парку, а также изучите район Нахичевань. 5 3 отзыва

Gidy Gorode Ваш гид в Ростове-на-Дону Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6900 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 3 отзыва 3 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Мы отправимся на прогулку от Центрального рынка, который считается историческим центром донской столицы. Он появился еще в середине XVIII столетия и постепенно превратился с выдающийся архитектурный ансамбль с Гостиными рядами и крытыми павильонами. От рынка мы направимся на Соборную площадь и полюбуемся архитектурой собора Рождества Пресвятой Богородицы. Прямо перед храмом возвышается памятник Дмитрию Ростовскому, установленный в честь 250-летия города. После осмотра площади вас ждет прогулка по набережной Дона. Далее мы отправимся на другой берег реки и пройдемся по Левобережному парку с красивым светомузыкальным фонтаном. Рядом с парковой зоной располагается стадион «Ростов-Арена», построенный в 2018 году к чемпионату мира по футболу. В завершение экскурсии мы проедем по району Нахичевань, который является бывшим армянским поселением. Вы увидите ряд старинных зданий XIX столетия, Молодежный театр, памятник И. Аргутинскому, а также мемориальный комплекс «Павшим воинам». Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Центральный рынок

Соборная площадь

Собор Рождества Пресвятой Богородицы

Памятник Дмитрию Ростовскому

Набережная Дона

Левобережный парк

Стадион «Ростов-Арена»

Район Нахичевань

Молодежный театр

Памятник И. Аргутинскому

Мемориальный комплекс «Павшим воинам» и др Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Входные билеты

Транспортное обслуживание не включено в стоимость.

Экскурсия проводится на транспорте туристов. Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.