Мини-группа
до 1 чел.
Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия в мир мистики
Откройте для себя тайны Ростова-на-Дону в увлекательной пешеходной экскурсии. Загадочные истории и мистические события ждут вас
Начало: Ул. Большая Садовая, 55
Расписание: См. календарь
20 апр в 18:30
1 мая в 18:30
1720 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия Ростов сквозь века: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, узнайте его историю и культуру во время захватывающей прогулки
Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
8653 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
«Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице
Познакомьтесь с Пушкинской улицей в Ростове-на-Дону, где вас ждут купеческие особняки XIX-XX веков и увлекательные музеи
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Ростову-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, посетив его ключевые достопримечательности. Прогулка на транспорте туристов позволит увидеть больше за короткое время
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Ростов-на-Дону древний и современный
Познакомьтесь с историей и современностью Ростова-на-Дону. Прогулка по Покровскому скверу, набережной Дона и многим другим знаковым местам города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей8 апреля 2025Мы увидели город с другой стороны, не тривиальный взгляд человека на жителей и историю города. Понравилась подача материала. Экскурсовод не
- ННина10 марта 2025Очень понравилась экскурсия. Наталья-замечательный историк и проводник по городу, очень активная, рассказы «без воды». Очень много интереснейших фактов и тайн о любимом городе узнали.
- ТТатьяна1 сентября 2024Благодарим Римму Борисовну за интересную, всеобъемлющую, запоминающуюся экскурсию по Ростову на Дону! Опытный, профессиональный, заботливый гид. Время экскурсии пролетело не заметно!
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Ростовская телебашня»
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