Купеческие секреты Ростова-на-Дону: аудиопрогулка по Большой Садовой

Забавные факты, любовные интриги и тайны успеха ростовского купечества
Вы прогуляетесь по главной улице города, осмотрите роскошные доходные дома и особняки. Увидите самое нарядное место — переулок Соборный. Подержите купца-коробейника за палец — на удачу.

И узнаете о самых успешных предприимчивых людях не только Ростова-на-Дону, но и всей России — владельцах фабрик, заводов, теплоходов и даже угольных шахт.
Описание аудиогида

Особняк Маргариты Черновой — одно из самых красивых исторических зданий Ростова-на-Дону, построенное в начале 20 века в стиле модерн.

Доходный дом Яблокова — пример застройки дореволюционного города.

Парк Горького — главный городской парк, основанный ещё в 19 веке.

Торговый дом Яблоковых — историческое здание, принадлежавшее купеческой семье Яблоковых, центр торговли и коммерции в начале 20 века.

Доходный дом Генч-Оглуева и Шапошникова — с элементами модерна и эклектики и богато украшенными фасадами.

Торговый дом Гоца — здание известного ростовского купца Гоца.

Доходный дом Маврогордато — принадлежал влиятельной купеческой семье греческого происхождения.

Доходный дом Чернова — постройка конца 19 – начала 20 века, возведённая по заказу купца Чернова.

Советская площадь — главная площадь города, его административный и культурный центр.

Доходный дом Великанова — архитектурный памятник начала 20 века, построенный для предпринимателя.

Собор Рождества Пресвятой Богородицы — главный православный собор Ростова-на-Дону, возведённый в середине 19 века, украшен иконостасом и высокими куполами.

Центральный рынок — крупнейший и старейший в городе.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиогидов

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У дома Маргариты Черновой
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Ростове-на-Дону
Провёл экскурсии для 16450 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

