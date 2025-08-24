«Метанойя донского казачества» - из Ростова-на-Дону

Путешествие по ключевым точкам казачьей истории. Узнайте об их традициях и испытаниях, посетив значимые места и памятники
«Метанойя донского казачества» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру донских казаков.

Участники экскурсии посетят Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск и Новочеркасск, где смогут увидеть этнографическую станицу, Атаманский дворец и крепость Святой
Анны.

Узнайте о привилегиях и обязанностях казаков, их законах и обычаях, а также о роли, которую они сыграли в истории России. Это путешествие станет настоящим открытием для всех, кто интересуется историей и культурой

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Погружение в культуру казачества
  • 🏛 Посещение исторических мест
  • 🗺 Увлекательный маршрут
  • 📚 Узнайте о казачьих традициях
  • 🎨 Этнографическая станица
  • ⛪️ Визит в Вознесенский собор

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться красотой природы и архитектуры. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия может быть менее комфортной из-за холода, но всё равно интересной благодаря уникальной атмосфере и зимним пейзажам.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Этнографическая станица
  • Атаманский дворец
  • Крепость Святой Анны
  • Войсковой собор
  • Дом-крепость Кондратия Булавина
  • Памятник Ермаку Тимофеевичу
  • Триумфальная арка
  • Музей истории донского казачества
  • Вознесенский Патриарший собор

Описание экскурсии

  • Ростов-на-Дону — мы пройдём по набережной Дон
  • Аксай — побываем в Мухиной балке — природоохраннам заповеднике
  • Старочеркасск — осмотрим этнографическую станицу, а также Атаманский дворец. Посетим: крепость Святой Анны 18 века, Войсковой собор и дом-крепость Кондратия Булавина
  • Новочеркасск — увидим памятник Ермаку Тимофеевичу и Триумфальную арку, а также музей истории донского казачества. Зайдём внутрь Вознесенского Патриаршего собора

Вы узнаете:

  • чем донское казачество отличается от других групп казаков в России
  • какова была цель их объединения
  • какие особые привилегии и обязанности были у донских казаков
  • какими были казачьи законы и обычаи (уставы)
  • где собирались на казачий круг и какие решения там принимались
  • о том, что происходило во время контрреволюции на Дону
  • какую роль казаки сыграли в истории России, в каких войнах участвовали, какие тактики ведения боя применяли

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Kia Rio, WV Polo или подобного класса
  • Дополнительно оплачивается билет в дом-музей Кондратия Булавина — 100 ₽ за чел.
  • Возможно увеличение количества участников за доплату (согласуем в переписке)

в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Дон
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провёл экскурсии для 170 туристов
Я аттестованный гид по Ростову-на-Дону и Ростовской области. Опыт работы в сфере просвещения — более 10 лет. Имею три высших образования, говорю на двух иностранных языках — английском и китайском.
Моя главная цель — поделиться особенной атмосферой города и его богатым наследием. Хочу, чтобы гости ощутили его душу — через архитектуру, истории, рассказы о прошлом и настоящем, а также через вкусную еду и знаменитое донское гостеприимство. Для меня важно, чтобы каждый почувствовал неповторимый дух этого пространства на берегу Дона и уникальную культуру с казачьими традициями и южной теплотой. Всегда стремлюсь не просто рассказать о городе, а подарить запоминающийся опыт, который останется в сердце каждого, кто побывает на моих экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

Добрый день, хочу написать о впечатлении, которое осталось у меня после экскурсии "Метанойя донского казачества". Формат экскурсии отличается нетривиальностью - вся информация подается Дионисом в виде диалога, причем его вопросы
заставляют мозг работать "по полной". К своему стыду хочу отметить - многое из того, что он рассказывал лично я не знала, или знала поверхностно. Единственное, что хотелось пожелать - вся экскурсия проводилась в режиме цейтнота, не помешало бы добавить еще пару часиков, увеличить временные рамки данной прекрасной экскурсии. Донису огромное спасибо, при будущем посещении Ростова обязательно обратимся к нему за следующей экскурсией (Азов, Танаис)

