«Метанойя донского казачества» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру донских казаков.
Участники экскурсии посетят Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск и Новочеркасск, где смогут увидеть этнографическую станицу, Атаманский дворец и крепость Святой
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Погружение в культуру казачества
- 🏛 Посещение исторических мест
- 🗺 Увлекательный маршрут
- 📚 Узнайте о казачьих традициях
- 🎨 Этнографическая станица
- ⛪️ Визит в Вознесенский собор
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться красотой природы и архитектуры. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия может быть менее комфортной из-за холода, но всё равно интересной благодаря уникальной атмосфере и зимним пейзажам.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Этнографическая станица
- Атаманский дворец
- Крепость Святой Анны
- Войсковой собор
- Дом-крепость Кондратия Булавина
- Памятник Ермаку Тимофеевичу
- Триумфальная арка
- Музей истории донского казачества
- Вознесенский Патриарший собор
Описание экскурсии
- Ростов-на-Дону — мы пройдём по набережной Дон
- Аксай — побываем в Мухиной балке — природоохраннам заповеднике
- Старочеркасск — осмотрим этнографическую станицу, а также Атаманский дворец. Посетим: крепость Святой Анны 18 века, Войсковой собор и дом-крепость Кондратия Булавина
- Новочеркасск — увидим памятник Ермаку Тимофеевичу и Триумфальную арку, а также музей истории донского казачества. Зайдём внутрь Вознесенского Патриаршего собора
Вы узнаете:
- чем донское казачество отличается от других групп казаков в России
- какова была цель их объединения
- какие особые привилегии и обязанности были у донских казаков
- какими были казачьи законы и обычаи (уставы)
- где собирались на казачий круг и какие решения там принимались
- о том, что происходило во время контрреволюции на Дону
- какую роль казаки сыграли в истории России, в каких войнах участвовали, какие тактики ведения боя применяли
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Kia Rio, WV Polo или подобного класса
- Дополнительно оплачивается билет в дом-музей Кондратия Булавина — 100 ₽ за чел.
- Возможно увеличение количества участников за доплату (согласуем в переписке)
в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Дон
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провёл экскурсии для 170 туристов
Я аттестованный гид по Ростову-на-Дону и Ростовской области. Опыт работы в сфере просвещения — более 10 лет. Имею три высших образования, говорю на двух иностранных языках — английском и китайском.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Д
Добрый день, хочу написать о впечатлении, которое осталось у меня после экскурсии "Метанойя донского казачества". Формат экскурсии отличается нетривиальностью - вся информация подается Дионисом в виде диалога, причем его вопросы
