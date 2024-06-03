Тачанка-ростовчанка – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Тачанка-ростовчанка» в Ростове-на-Дону, цены от 1 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
90 отзывов
Популярное предложение
Обзорная автобусная экскурсия: путешествие по Ростову-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторические улицы и памятники на комфортабельном автобусе
Начало: На улице Московская
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
1 990 за человека
Ростов - город солнца и цветов
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Ростов - город солнца и цветов
Посетить главные достопримечательности и услышать о местных традициях, обычаях и менталитете
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
4 670 за всё до 20 чел.
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Российская Империя в устье Дона: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: На речном вокзале
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    3 июня 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    Было очень познавательно и сложилась целостная картина на город и историю. Центр города был нежданно перекрыт и организаторы очень быстро придумали альтернативу маршрута чтоб всё увидеть. Было очень классно
  • А
    Андрей
    21 мая 2024
    Ростов - город солнца и цветов
    Наш гид – Елена – в назначенный час приехала на машине за нами в гостиницу, мы загрузили наши вещи в
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    машину и после экскурсии она с водителем отвезла нас прямо к поезду. Елена, как и водитель, очень приятные и внимательные люди, которые постарались оставить в нашей памяти приятные воспоминания о Ростове. За три часа экскурсии мы не только посмотрели основные достопримечательности города, но и отведали вкусных лепёшек и пирогов (вне программы). Елена хороший профессиональный гид. Ей низкий поклон и большое спасибо! Водитель тоже был на высоте, помогая и делая всё так, чтобы нам было максимально комфортно. Общая оценка по пятибальной шкале – конечно «5».

  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    Экскурсия прошла замечательно!
  • А
    Александр
    2 мая 2024
    Ростов - город солнца и цветов
    Экскурсовод любит свой город и это подкупает - советую супер
  • С
    Сергей
    13 апреля 2024
    Ростов - город солнца и цветов
    Отличная и насыщенная экскурсия на различные факты.
  • Н
    Наталья
    27 марта 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    Экскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового для себя о городе и буквально влюбилась в замечательный город Ростов-на-Дону.
    Экскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового дляЭкскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового дляЭкскурсия прошла великолепно. Большое спасибо нашему экскурсоводу. Благодаря её увлекательному рассказу я много узнала нового для
  • В
    Валерий
    22 сентября 2023
    Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
    Экскурсия «Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска» для тех, кто за один день желает получить массу приятных
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    впечатлений и знаний о красивых, интересных исторических городах и послушать рассказ о них эрудированного гида Александра. Классный водитель, удобная машина, хорошая погода — всё это позволило нам легко проехать около двухсот километров. Александр учёл все наши пожелания и скорректировал свой план. Рассказ Александра изобиловал выдержками из знакомых фильмов, стихов, песен, задавал нам вопросы, поэтому мы были не просто слушателями. Александр нигде не оставлял нас одних, всегда был с нами. В экскурсии продуманы все санитарные остановки, и была возможность хорошо пообедать в кафе. Приятным бонусом был трансфер от гостиницы до гостиницы. При заказе экскурсии путешественникам нужно учитывать возможные непредвиденные обстоятельства (например, пробки на дорогах), из-за чего время экскурсии увеличивается. Благодарим Александра за интересную экскурсию!

  • И
    Ирина
    9 января 2023
    Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
    Александр провел нам такую экскурсию, с долгим приятным послевкусием. Мы до сих пор делимся друг с другом впечатлениями. Несмотря на
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    то, что экскурсия построена с переездами, она нисколько не теряет в информативности и яркости. Александр умело ведет повествование, обладая энциклопедическими знаниями, подает информацию в разговорной, доступной форме. Слушать его невероятно интересно!! Некоторые места по заявленной экскурсии были закрыты, тем не менее, Александр предложил альтернативный маршрут, по которому мы с удовольствие проехали. Огромное спасибо за предновогоднее знакомство с Ростовым и казачьим краем!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Тачанка-ростовчанка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
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  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Тачанка-ростовчанка" можно забронировать 3 экскурсии от 1 990 до 8 900. Туристы уже оставили гидам 157 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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