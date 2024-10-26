Памятник Водопроводу – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Водопроводу» в Ростове-на-Дону, цены от 4 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
Пешая
101 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века: путешествие в историю
Познайте уникальный Ростов-на-Дону: от древних храмов до историй купеческой славы. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У памятника Елизавете Петровнеовне в Покровском ск...
14 ноя в 15:00
15 ноя в 10:00
4 900 за всё до 3 чел.
Экскурсия-спектакль «Невероятный Ростов»
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ростову-на-Дону
Приглашаем на увлекательное путешествие в прошлое Ростова-на-Дону, где история оживает благодаря встречам с его знаменитыми жителями
Начало: В Покровском сквере
20 янв в 17:00
21 янв в 17:00
9 335 за всё до 5 чел.
Ростов: история и винные традиции Дона
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Ростов: история и винные традиции Дона
Познакомиться с основными вехами города и попробовать вина (дегустация не включена)
Начало: В Покровском сквере
14 ноя в 15:30
15 ноя в 11:00
4 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    26 октября 2024
    Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
    Потрясающая Татьяна! И содержание, и форма. Сама экскурсия - идеальный вариант для первого знакомства с городом. Баланс знаний, истории и
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    жизни. Без чрезмерной и скучной академичности, при этом чувствуется начитанность и знание материала. Любит свой город, и готова этим делиться с туристами. Приятная и милая в общении. Ну и красотка!

  • Е
    Екатерина
    19 октября 2024
    Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
    Огромная благодарность за интереснейшую прогулку по городе в очень комфортном формате, с остановками для фото, без спешки, а главное, очень интересными маршрутами. После таких прогулок хочется возвращаться снова и снова! Были втроём с ребенком-школьником, ВСЕ остались очень довольны!
  • М
    Маритта
    8 октября 2024
    Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
    Гуляли по Ростову и узнавали город с Татьяной в августе. Татьяна очень понравилась, как рассказчик, так как истории были весёлые,
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    познавательные. Нас было 3 взрослых и двое детей. Всем очень понравилось!!! Мама, хотя и имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но прошла почти весь путь, так как было очень интересно слушать историю возникновения Ростова. Детей Татьяна также вовлекала. Мне понравилось, что Татьяна не стала сыпать именами и датами, которые мы бы сразу забыли, но видно, что знает она много. Настоятельно рекомендую!

  • А
    Анна
    12 августа 2024
    Экскурсия-спектакль «Невероятный Ростов»
    Татьяна- грамотный, интересный гид! Много информации, которая запоминается, а появление реальных персонажей в лице Александра, талантливого актера, придает экскурсии дополнительный
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    шарм и погружение в историю города через призму человеческих историй. Так и запоминается лучше! Нам есть, с чем сравнить! Дальнейшего процветания и новых проектов вам!

  • Р
    Роман
    10 июля 2024
    Экскурсия-спектакль «Невероятный Ростов»
    Иммерсивная экскурсия по Ростову на Дону оставила неизгладимое впечатление. Это было поистине погружение в историю и культуру города. Гиды, одетые
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    в исторические костюмы, оживили прошлое, рассказывая увлекательные истории и легенды. Мы прошли по старинным улочкам, увидели архитектурные шедевры и посетили уникальные места. Особенно запомнился момент, когда мы вошли в старый дворик, и актер Александр разыграл сцену из жизни воров прошлого. Хотя все сыгранные им сцены были гениальны! Эта экскурсия — отличный способ познакомиться с Ростовом на Дону, его историей и культурой. Рекомендую всем, кто хочет окунуться в атмосферу города и испытать неповторимые эмоции.

    Иммерсивная экскурсия по Ростову на Дону оставила неизгладимое впечатление. Это было поистине погружение в историю иИммерсивная экскурсия по Ростову на Дону оставила неизгладимое впечатление. Это было поистине погружение в историю иИммерсивная экскурсия по Ростову на Дону оставила неизгладимое впечатление. Это было поистине погружение в историю иИммерсивная экскурсия по Ростову на Дону оставила неизгладимое впечатление. Это было поистине погружение в историю и
  • Н
    Наталья
    1 июля 2024
    Экскурсия-спектакль «Невероятный Ростов»
    Большое спасибо за такую шикарную экскурсию. Очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Памятник Водопроводу»

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  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Памятник Водопроводу
  8. Покровский храм
  9. Покровский сквер
  10. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в ноябре 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Памятник Водопроводу" можно забронировать 3 экскурсии от 4 900 до 9 335. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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