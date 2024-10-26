3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века: путешествие в историю
Познайте уникальный Ростов-на-Дону: от древних храмов до историй купеческой славы. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У памятника Елизавете Петровнеовне в Покровском ск...
14 ноя в 15:00
15 ноя в 10:00
4 900₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ростову-на-Дону
Приглашаем на увлекательное путешествие в прошлое Ростова-на-Дону, где история оживает благодаря встречам с его знаменитыми жителями
Начало: В Покровском сквере
20 янв в 17:00
21 янв в 17:00
9 335₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Ростов: история и винные традиции Дона
Познакомиться с основными вехами города и попробовать вина (дегустация не включена)
Начало: В Покровском сквере
14 ноя в 15:30
15 ноя в 11:00
4 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария26 октября 2024Потрясающая Татьяна! И содержание, и форма. Сама экскурсия - идеальный вариант для первого знакомства с городом. Баланс знаний, истории и
- ЕЕкатерина19 октября 2024Огромная благодарность за интереснейшую прогулку по городе в очень комфортном формате, с остановками для фото, без спешки, а главное, очень интересными маршрутами. После таких прогулок хочется возвращаться снова и снова! Были втроём с ребенком-школьником, ВСЕ остались очень довольны!
- ММаритта8 октября 2024Гуляли по Ростову и узнавали город с Татьяной в августе. Татьяна очень понравилась, как рассказчик, так как истории были весёлые,
- ААнна12 августа 2024Татьяна- грамотный, интересный гид! Много информации, которая запоминается, а появление реальных персонажей в лице Александра, талантливого актера, придает экскурсии дополнительный
- РРоман10 июля 2024Иммерсивная экскурсия по Ростову на Дону оставила неизгладимое впечатление. Это было поистине погружение в историю и культуру города. Гиды, одетые
- ННаталья1 июля 2024Большое спасибо за такую шикарную экскурсию. Очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Памятник Водопроводу»
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