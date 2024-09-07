1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Купеческая Рязань в мини-группе
Откройте для себя тайны Рязанского Арбата на экскурсии по Почтовой улице! Погрузитесь в атмосферу купеческой Рязани и узнайте её историю
Начало: На ул. Почтовая
Сегодня в 16:45
Завтра в 12:15
800₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань косопузая: прогулка по историческому центру
Пройти по живописным старинным улицам в компании рязанского историка и узнать городские секреты
Начало: На ул. Почтовая
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Неожиданная Рязань
Яркая Рыбацкая деревня, сказочный сосновый лес, шоколадный мастер-класс и экотермы за 1 день
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Сегодня в 10:30
7 окт в 10:30
10 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр7 сентября 2024Интересная экскурсия, рекомендую
- ООльга4 сентября 2024Экскурсия понравилась! Анастасия живо, со знанием дела рассказала о купеческой Рязани, с готовностью отвечала на все вопросы, в том числе и не по теме. Порекомендовала музеи, рестораны и др. Рекомендуем!
- ИИрина25 августа 2024Спасибо большое Анастасии за прекрасную экскурсию. Материал подобран интересный, не перегружен датами, незначительной информацией и дан в контексте истории земли Рязанской. С шутками и прибаутками знакомились с купеческой Рязанью.
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Необычные дома»
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