А Анна Интерактивная экскурсия по Торговым рядам в Рязани Спасибо Анатолию за прекрасную экскурсию по торговым рядам! В Рязани не в первый раз. Узнали много интересного про исторический центр города! Было интересно не только взрослым, но и детям)

Ю Юлия Интерактивная экскурсия по Торговым рядам в Рязани Интересные факты и фотографии помогают увидеть центр города, каким он был в XIX в. Теперь, глядя на привычные улицы и площадь, представляешь, как ходили по ним коробейники и Есенин) Спасибо экскурсоводу Анатолию за интересный рассказ.

А Алена Интерактивная экскурсия по «Торговым рядам» и Хлебной площади читать дальше Экскурсия была в виде игры, Анатолий даже подобрал вопросы для 8и летки, чтоб она тоже выиграла стикеры. Мы узнали как менялась Рязань в разные годы, кем гордится Рязань. Анатолий подсказал национальные блюда Рязани и где их попробовать. Экскурсовод был Анатолий. Я пошла с детьми 8 и 17 лет. Выбрала специально не длительную эксплуатацию, чтоб дети не утомились.

Н Наталья Интерактивная экскурсия по «Торговым рядам» и Хлебной площади Огромная благодарность гиду Анатолию! Он - настоящий профессионал, прекрасно владеет материалом, умеет его правильно подать с учетом возраста экскурсантов. Большое спасибо.

А Александр Интерактивная экскурсия по Торговым рядам в Рязани Экскурсия увлекательная, дочь радовалась призам! Но надо доработать подачу, чтобы рассказывать на ходу - иначе холодно.