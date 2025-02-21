1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Интерактивная экскурсия по историческим Торговым рядам Рязани
Погрузитесь в атмосферу Старой Рязани, решая загадки и узнавая увлекательные истории Торговых рядов
Начало: На ул. Краснорядская
«Как архитектор Торговых рядов стал самым известным «конспирологом» города»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800₽ за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Интерактивная экскурсия: Торговые ряды и Хлебная площадь Рязани
Погрузитесь в историю Рязани с увлекательным квиз-туром по Торговым рядам и Хлебной площади. Памятные призы гарантированы
Начало: Ул. Краснорядская, 2 (Красный ряд)
«Что вас ждет:• Вы узнаете множество историй и любопытнейших фактов о Торговых рядах, Хлебной площади и трёх прилегающих улицах»
Расписание: Любой день, с 10:00 до 19:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2800₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «Торговый тракт и его окрестности»
Отправиться в интерактивное путешествие по истории Рязани
Начало: У лесопарка
«Об истории Торгового тракта и его влиянии на облик города»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
26 фев в 10:00
1000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна21 февраля 2025Спасибо Анатолию за прекрасную экскурсию по торговым рядам! В Рязани не в первый раз. Узнали много интересного про исторический центр города! Было интересно не только взрослым, но и детям)
- ЮЮлия24 сентября 2024Интересные факты и фотографии помогают увидеть центр города, каким он был в XIX в. Теперь, глядя на привычные улицы и площадь, представляешь, как ходили по ним коробейники и Есенин) Спасибо экскурсоводу Анатолию за интересный рассказ.
- ААлена31 августа 2024Экскурсовод был Анатолий. Я пошла с детьми 8 и 17 лет. Выбрала специально не длительную эксплуатацию, чтоб дети не утомились.
- ННаталья8 августа 2024Огромная благодарность гиду Анатолию! Он - настоящий профессионал, прекрасно владеет материалом, умеет его правильно подать с учетом возраста экскурсантов. Большое спасибо.
- ААлександр27 января 2024Экскурсия увлекательная, дочь радовалась призам! Но надо доработать подачу, чтобы рассказывать на ходу - иначе холодно.
- ООльга8 января 2024Анатолий провёл экскурсию интересно, доступно, подкреплял фактами свой рассказ и награждал приятными сувениры за правильные ответы.
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Шопинг»
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