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Мы соединили познавательную прогулку по городу с приятным чаепитием в атмосферном месте.



Сначала мы проведём вас по старинным улочкам Рязани, покажем многовековой кремль, погрузим в историю.



Вы увидите величественный Успенский собор, Дворец Олега, крепостной вал 13 века, уникальный двухшатровый храм и другие памятники архитектуры. А в конце пойдём пить чай с калинником!