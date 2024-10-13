Мы соединили познавательную прогулку по городу с приятным чаепитием в атмосферном месте.
Сначала мы проведём вас по старинным улочкам Рязани, покажем многовековой кремль, погрузим в историю.
Вы увидите величественный Успенский собор, Дворец Олега, крепостной вал 13 века, уникальный двухшатровый храм и другие памятники архитектуры. А в конце пойдём пить чай с калинником!
Сначала мы проведём вас по старинным улочкам Рязани, покажем многовековой кремль, погрузим в историю.
Вы увидите величественный Успенский собор, Дворец Олега, крепостной вал 13 века, уникальный двухшатровый храм и другие памятники архитектуры. А в конце пойдём пить чай с калинником!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Успенский собор — величественный храм 17 века, богато украшенный резьбой по белому камню
- Дворец Олега — самое большое гражданское здание кремля, строившееся более века
- Крепостной вал 13 века, напоминающий о славном боевом прошлом нашего города
- Церковь Святого Духа — уникальный по своей архитектуре двухшатровый храм, каких в России сохранилось всего 5
- Памятник Есенину — поэту, воспевшему рязанскую землю
Добавим вкуса
В конце экскурсии мы отправимся в уютное кафе при Галерее рязанского наследия театра и кино, где отведаем душистого авторского чая с традиционным рязанским десертом — калинником.
Во время прогулки вам предстоит:
- узнать о судьбе древней, но вечно юной Рязани
- разгадать секрет двойного названия города
- понять, почему некоторые считают рязанского князя Олега предателем, но рязанцы с этим не согласны
- вспомнить имена рязанцев, прославивших родную землю
- раскрыть, почему знаменитого писателя-сатирика Салтыкова-Щедрина попросили покинуть Рязань
Организационные детали
- Калинник оплачивается отдельно — 350 ₽
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Рязани
Провели экскурсии для 1358 туристов
Я аккредитованный экскурсовод Рязанской области. Всю жизнь прожив в Рязани, отдала 8 лет работе в музейной сфере. Искренне люблю свой город, его архитектуру и атмосферу. Провожу экскурсии со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
Входит в следующие категории Рязани
Похожие экскурсии из Рязани
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения
Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы
Начало: На Соборной улице
Завтра в 11:00
14 окт в 10:00
от 4 800₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборПереславль Рязанский 17 века: Историческая прогулка со стрельцом
Вас ждет уникальное путешествие во времени по древним улицам Рязани с экспертом эпохи стрельцов
Начало: Пл. Соборная
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Легенды и байки Рязани: экскурсия по историческим анекдотам
Исследуйте Рязань через увлекательные истории и анекдоты, связанные с древними улицами и памятниками
Начало: На ул. Свободы
23 окт в 09:30
25 окт в 09:30
4 800₽ за всё до 8 чел.