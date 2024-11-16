Отправляемся исследовать многогранную Рязань — древний купеческий город с каменными церквями, деревянными домиками и первым магазином косметической империи Max Factor. Вы увидите редкий пример шатрового храма. Узнаете, какие знаменитые люди бывали в городе. И познакомитесь с миром здоровья и красоты конца 19 века.

Описание экскурсии

Прогулка по центру Рязани

Вы полюбуетесь роскошным ансамблем Рязанского кремля с каменными соборами и колокольней. Увидите Спасо-Преображенский монастырь и часовню Всех Святых в мемориальном парке. Посмотрите на церковь Святого Духа и другие знаковые постройки.

Мы расскажем:

Почему в старину рязанцев называли полоумными людищами и косопузыми

Как у местных грибов появились глаза

Чем Рязань отличается от других русских городов

Первый магазин Макса Фактора

В конце 19 века в Рязани открылся магазин Максимилиана Факторовича, который впоследствии немного сократил своё имя и стал Максом Фактором. Сегодня в этом доме — исторический салон-музей, где вы погрузитесь в эпоху прошлого и проследите путь основателя косметической империи.

Вы увидите и подержите в руках предметы прошлого — 100-летние модные журналы, старинные флакончики и тюбики с косметикой. А ещё, если захотите, примете участие в мастер-классе по созданию собственных духов.

Организационные детали