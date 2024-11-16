Отправляемся исследовать многогранную Рязань — древний купеческий город с каменными церквями, деревянными домиками и первым магазином косметической империи Max Factor. Вы увидите редкий пример шатрового храма. Узнаете, какие знаменитые люди бывали в городе. И познакомитесь с миром здоровья и красоты конца 19 века.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Прогулка по центру Рязани
Вы полюбуетесь роскошным ансамблем Рязанского кремля с каменными соборами и колокольней. Увидите Спасо-Преображенский монастырь и часовню Всех Святых в мемориальном парке. Посмотрите на церковь Святого Духа и другие знаковые постройки.
Мы расскажем:
- Почему в старину рязанцев называли полоумными людищами и косопузыми
- Как у местных грибов появились глаза
- Чем Рязань отличается от других русских городов
Первый магазин Макса Фактора
В конце 19 века в Рязани открылся магазин Максимилиана Факторовича, который впоследствии немного сократил своё имя и стал Максом Фактором. Сегодня в этом доме — исторический салон-музей, где вы погрузитесь в эпоху прошлого и проследите путь основателя косметической империи.
Вы увидите и подержите в руках предметы прошлого — 100-летние модные журналы, старинные флакончики и тюбики с косметикой. А ещё, если захотите, примете участие в мастер-классе по созданию собственных духов.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: экскурсия в салоне-музее с местным гидом (1 час) — 600 ₽ за чел; мастер-класс по созданию духов (45 минут, по желанию) — 900 ₽ за чел.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Рязани
Провела экскурсии для 11147 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!Задать вопрос
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