Прогулка по Рязани и первый магазин Макса Фактора

Узнать, почему рязанцев называли косопузыми, и полистать 100-летний журнал
Отправляемся исследовать многогранную Рязань — древний купеческий город с каменными церквями, деревянными домиками и первым магазином косметической империи Max Factor. Вы увидите редкий пример шатрового храма. Узнаете, какие знаменитые люди бывали в городе. И познакомитесь с миром здоровья и красоты конца 19 века.
Прогулка по Рязани и первый магазин Макса Фактора
Прогулка по Рязани и первый магазин Макса Фактора
Прогулка по Рязани и первый магазин Макса Фактора
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Прогулка по центру Рязани

Вы полюбуетесь роскошным ансамблем Рязанского кремля с каменными соборами и колокольней. Увидите Спасо-Преображенский монастырь и часовню Всех Святых в мемориальном парке. Посмотрите на церковь Святого Духа и другие знаковые постройки.

Мы расскажем:

  • Почему в старину рязанцев называли полоумными людищами и косопузыми
  • Как у местных грибов появились глаза
  • Чем Рязань отличается от других русских городов

Первый магазин Макса Фактора

В конце 19 века в Рязани открылся магазин Максимилиана Факторовича, который впоследствии немного сократил своё имя и стал Максом Фактором. Сегодня в этом доме — исторический салон-музей, где вы погрузитесь в эпоху прошлого и проследите путь основателя косметической империи.

Вы увидите и подержите в руках предметы прошлого — 100-летние модные журналы, старинные флакончики и тюбики с косметикой. А ещё, если захотите, примете участие в мастер-классе по созданию собственных духов.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экскурсия в салоне-музее с местным гидом (1 час) — 600 ₽ за чел; мастер-класс по созданию духов (45 минут, по желанию) — 900 ₽ за чел.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Рязани

Похожие экскурсии из Рязани

Вот это Рязань! Экскурсия для открытий
Пешая
230 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Вот это Рязань! Уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнайте о знаменитых героях и уникальных традициях города
Начало: На площади Маргелова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Рязань косопузая: прогулка по историческому центру
Пешая
26 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань косопузая: прогулка по центру
Погрузитесь в атмосферу Рязани, гуляя по её историческому центру. Откройте для себя легенды и секреты города, от древних соборов до современных кафе
Начало: На ул. Почтовая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 900 за всё до 10 чел.
Рязань: история, мифы и легенды
Пешая
33 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Историческое путешествие по Рязани
Уникальная экскурсия по Рязани: прикоснитесь к истории древнейших храмов, узнайте тайны местных легенд и откройте для себя неизвестные факты города
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 000 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Рязани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Рязани
ХорошоТам