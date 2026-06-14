Сначала вас ждёт неспешная экскурсия — вы осмотрите старинные храмы, пройдёте по живописным улочкам, увидите памятник Есенину. Затем — побываете в музее хлеба и узнаете, какие хлебные запреты и приметы строго соблюдали в семьях. А в финале — поучаствуете в мастер-классе по выпечке кренделя и съедите его с чаем!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Рязанский кремль. Вы осмотрите Успенский собор 17 века и Соборную колокольню, Христорождественский собор. Мы расскажем, как формировался древний город и почему кремль стал его сердцем.

Спасо-Преображенский монастырь и мемориальный парк — здесь история Рязани читается как книга. У часовни Всех Святых рассмотрим бронзовые рельефы и обсудим знаковые этапы жизни города.

Храмы старой Рязани — вы увидите Архангельский собор, Спас на Яру и редкий шатровый храм Святого Духа. И узнаете, зачем в одном городе строили такие разные церкви и что они говорят о жизни горожан.

Памятник Сергею Есенину — остановимся у монумента и поговорим о Рязани как о земле вдохновения, где слово, природа и быт всегда были тесно связаны.

Музей хлеба. Вы услышите, как хлеб выращивали и пекли на Рязанщине, почему регион называли хлебной столицей и какие секреты хранили местные пекари.

И поучаствуете в мастер-классе по выпечке кренделя — вы поработаете с тестом, выясните, почему крендель имеет такую форму и какие смыслы в неё закладывали.

А в конце — чаепитие с выпечкой, где можно задать вопросы, поделиться впечатлениями и просто насладиться атмосферой.

Организационные детали