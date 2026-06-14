Рязанский кремль. Вы осмотрите Успенский собор 17 века и Соборную колокольню, Христорождественский собор. Мы расскажем, как формировался древний город и почему кремль стал его сердцем.
Спасо-Преображенский монастырь и мемориальный парк — здесь история Рязани читается как книга. У часовни Всех Святых рассмотрим бронзовые рельефы и обсудим знаковые этапы жизни города.
Храмы старой Рязани — вы увидите Архангельский собор, Спас на Яру и редкий шатровый храм Святого Духа. И узнаете, зачем в одном городе строили такие разные церкви и что они говорят о жизни горожан.
Памятник Сергею Есенину — остановимся у монумента и поговорим о Рязани как о земле вдохновения, где слово, природа и быт всегда были тесно связаны.
Музей хлеба. Вы услышите, как хлеб выращивали и пекли на Рязанщине, почему регион называли хлебной столицей и какие секреты хранили местные пекари.
И поучаствуете в мастер-классе по выпечке кренделя — вы поработаете с тестом, выясните, почему крендель имеет такую форму и какие смыслы в неё закладывали.
А в конце — чаепитие с выпечкой, где можно задать вопросы, поделиться впечатлениями и просто насладиться атмосферой.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается вход в музей + мастер-класс — 700 ₽ за чел.
Прогулка по городу — 2 ч, посещение музея + мастер-класс — 1,5 ч
На прогулке с вами будет один из гидов нашей команды, экскурсию по музею и мастер-класс проводят сотрудники музея
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 21985 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Нашим гидом была Ольга. Прекрасный рассказчик, знаток своего города. Экскурсия с ней прошла легко и увлекательно. С первых же минут она смогла заитересовать детей 14 и 16 лет. Ее экскурсия - это не сухой монолог, а двустороннее общение с нами, попытка донести важные моменты истории, почувствовать гордость за людей, которые ее делали. И это вполне Ольге удалось. Огромное ей спасибо!
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И
Ирина
Гуляла с нами гид Ольга. Хороший, грамотный экскурсовод с приятным голосом и чистой речью. Но пешая прогулка по-щиколотку в жидкой смеси талого снега и грязи - сомнительное удовольствие (середина марта). читать дальшеуменьшить
Походы через чумазые сугробы и льду под снегом, с опасением упасть и вляпаться, тоже не прибавляло радости. Я бы убрала из описания экскурсии слова "вкусная". Пара слов о калиннике, чае и каравайцах - это да, было. По дороге - стандартная уловка: привести туристов в афиллированный магазин и предложить купить местные лакомства по цене на 25% дороже, чем в других местах (не попадайтесь). Поход в музей хлеба вылился в отдельную экскурсию. Билетами озаботиться предложили самостоятельно. Хотя помощь в приобретении оказали, спасибо! Ольге большущее спасибо, замечательный гид, очень любящий свой город. Ольга, с Вами было интересно!
Оксана
Ответ организатора:
Ирина, добрый день!
Спасибо за ваш отзыв и тёплые слова в адрес гида Ольги — обязательно передадим ей вашу благодарность. По поводу читать дальшеуменьшить
погодных условий: вы правы, середина марта — непростой период для пешеходных прогулок, и состояние дорог может влиять на комфорт экскурсии. Относительно формулировки «вкусная экскурсия»: в программу входят посещение Музея хлеба, участие в мастер-классе по выпечке кренделя и чаепитие с угощением. То есть гастрономическая часть в экскурсии действительно присутствует, однако она дополняет основную историческую программу. Посещение магазина не является обязательной частью маршрута и происходит только по желанию гостей. В данном случае вы сами попросили сделать остановку, чтобы приобрести калинник. Информация о формате посещения Музея хлеба и необходимости приобретения билетов заранее указана в описании экскурсии на сайте, однако мы подумаем, как сделать этот момент ещё более заметным.
Спасибо за обратную связь — она помогает нам улучшать экскурсию.
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