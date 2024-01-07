Познакомьтесь с Рязанским Кремлем и убедитесь, что именно он является главным историческим украшением города.
Полюбуйтесь на красивейшую Соборную колокольню, грандиозный Успенский собор и на изящный Христорождественский собор. Впечатлитесь красотой уникальной Церкви Святого Духа.
Полюбуйтесь на красивейшую Соборную колокольню, грандиозный Успенский собор и на изящный Христорождественский собор. Впечатлитесь красотой уникальной Церкви Святого Духа.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Описание экскурсии
- 9:15 Встреча с гидом в гостинице «Форум», 1 этаж, лобби.
- 9:30 Встреча с гидом в гостинице «Приокская», 1 этаж, лобби.
- 9:45 Встреча с гидом в гостинице «Амакс», 1 этаж, лобби.
- 10:00 Встреча с гидом в гостинице «Ловеч», 1 этаж, лобби.
- 10:05 – 10:15 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-I в здании ж/д вокзала (в зале касс дальнего следования), гид с табличкой «Рязань».
- 10:25 – 10:35 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-II в здании ж/д вокзала (на площадке у пригородных касс), гид с табличкой «Рязань».
- Автобусная обзорная экскурсия по городу. Знакомимся с древней и современной Рязанью! Вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в Городском парке, единственный в Рязани дворец XIX века – дом мецената Г. Рюмина (в нем сейчас располагается Художественный музей им. Пожалостина), памятник Евпатию Коловрату, главную площадь города носящую имя В. И. Ленина и многое другое.
- Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» – улице Почтовой и улице Соборной. Вы увидите здание, где располагался первый синематограф города, дом,в котором открыл свой первый и единственный в России магазин самый известный в мире гример Максимиллиан Факторович (Основатель компании Max Factor) и многое другое.
- И все же главным украшением города является великолепный ансамбль Рязанского Кремля. Кремль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть. С земляного вала открываются чудесные виды на город и заокские дали.
- Внешний осмотр великолепного Успенского собора. Успенский собор возведен в третьей четверти XVII века величайшим “народным” архитектором Яковом Бухвостовым. Это настоящий шедевр “нарышкинского барокко”, богато украшенный роскошной белокаменной “кружевной” резьбой, которую можно рассматривать часами. Если собор будет открыт, то вы сможете самостоятельно его посетить после нашей экскурсии.
- Экскурсия по территории Рязанского Кремля.
- Обед в кафе.
- Есть в Рязани места, которые навсегда останутся дороги нам, поскольку связаны с именами, составляющими славу и гордость русского народа. Вы побываете в одном из таких мест – в мемориальном Музее-усадьбе академика И. П. Павлова, великого ученого, первого русского Нобелевского лауреата. Этот уютный и «обжитой» музей – подлинный дом семьи маститого академика, образец усадебной постройки конца XIX века. Здесь любовно сохранена домашняя обстановка и воссоздана атмосфера любящей семьи истинной русской интеллигенции.
- Усадебный комплекс — это два дома, летняя беседка, надворные постройки, баня, колодец, сад, городошная и крокетная площадки. Этот уголок притягивает к себе гармонией, неизменным обаянием вечных человеческих ценностей — всем тем, без чего так трудно обойтись человеку. Мы посетим оба дома, прогуляемся по усадьбе. В любое время года этот чудесный уголок утраченной России восхищает посетителей. Весной чудом пробуждения природы, летом – божественным ароматом наливающихся яблок, осенью – дивными красками золотого сада, зимой – кружевом снежных ветвей. И абсолютно всегда – потрясающими экскурсоводами, составляющими большую ценность музея!:.
- Окончание программы (ориентировочно в 16:00). Трансфер на вокзалы. Важная информация: Туристам, добирающимся на поезде до Рязани, рекомендуем приобретать билеты на поезда: 7040 и 740ж, т. к. они самые комфортные по времени прибытия к началу туров (встреча на вокзалах Рязань-I и Рязань-II с 10:05 до 10:35).
3 и 7 января
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет взрослый
|5 200 ₽
|Билет до 16 лет
|5 000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рязанский Кремль
- Соборная колокольня
- Успенский собор
- Христорождественский собор
- Церковь Святого Духа
- Музей - усадьба И.П. Павлова
Что включено
- Питание по программе
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: "Форум", "Амакс", Ловеч", ж/д Рязань 1 и 2
Завершение: Ж/д вокзале Рязань-I, ж/д вокзал Рязань-II
Когда и сколько длится?
Когда: 3 и 7 января
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- После подтверждения бронирования необходимо внести предоплату здесь на сайте. Ответным письмом вам придет инструкция. После внесения предоплаты с вами свяжется менеджер нашей компании для уточнения всех деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
7 янв 2024
Кремль почти не увидели. Всё на бегу. Музей Павлова очень интересно. Отличный экскурсовод Галина! Рассчитывали попасть в музей леденца, так как он заявлен в описании экскурсии на сайте. Либо уберите из описания, либо водите.
Входит в следующие категории Рязани
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